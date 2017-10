₡810 por viajar en el Tambor 3: Tras reducción de horarios de ferry por ausencia del Tambor 2 usuarios deberán pagar ₡2500 para viajar en lancha entre Puntarenas y Paquera

Reunión de este viernes 20 de octubre 2017, en las instalaciones del Cuerpo de Bomberos de Paquera.

Redacción, fotos y programa de radio: Franklin Castro R.

franklindecostarica@gmail.com

Whatsapp (506) 89384176

Aunque en la reunión con autoridades de la División Marítima Portuaria del Ministerio de Obras Públicas y Transportes MOPT, los vecinos pedían que se obligara a Naviera Tambor a sustituir con otro ferry, la ausencia del Tambor 2, esto no fue posible. Tampoco la posibilidad de que un ferry de Coonatramar hiciera los viajes. Se argumentó razones técnicas.

La alternativa que propuso el MOPT fue el de lanchas. La cual fue confirmada la noche de este viernes por parte de la Intendente de Paquera, Sidney Sánchez Ordóñez. Una embarcación con capacidad para 63 personas, saldrá de Puntarenas a las 5:30 a.m., 12:30 p.m. y 5:00 p.m. De Paquera a las 7:00 a.m., 2:30 p.m. y 6:00 p.m.

En Puntarenas saldrá del muelle ubicado frente al Restaurante Isla Coco’s contiguo a la terminal del ferry en el barrio El Carmen de Puntarenas. En Paquera, la partida será desde la Terminal Puerto Paquera.

El servicio se brindará del lunes 23 de octubre al domingo 03 de diciembre 2017, lapso en que el ferry Tambor 2 estará fuera de servicio por mantenimiento en dique seco.

La tarifa a cobrar será de ₡2500, muy por encima de los ₡810 autorizados por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos ARESEP para el servicio de ferry que opera Naviera Tambor. No se informó si había tarifas diferenciadas para niños y si los adultos mayores no pagaban, como sucede con el ferry.

Se alegó que por ser un servicio privado, el precio no requería regulación. Algunos de los presentes en la reunión de este viernes, pidieron que la diferencia la asumiera esa empresa, pero finalmente será el usuario que deba pagar de más.

Por otro lado, el ferry Tambor 3, cumplirá desde este lunes el siguiente horario. Saliendo de Paquera a las 5:00.a.m., 9:00 a.m., 1:00 p.m. y 5:00 p.m. De Puntarenas a las 7:00 a.m., 11:00 a.m., 3:00 p.m. y 8:00 p.m.

