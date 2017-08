16 de agosto 2017: Tras colisión de ferry en rampa no hay servicio de ferry entre Puntarenas y Paquera

Así quedó el duque derecho, apenas se ve sobre salir en el agua.

Marcos Leal Álvarez: Volvía nacer un 15 de agosto

Marcos Leal Álvarez, trabajador de la Asociación de Desarrollo Integral de Paquera ADIP, relató los segundos de angustia que vivió la noche de este martes 15 de agosto 2017, cuando el ferry Tambor 2 golpeó fuertemente la rampa en Puerto Paquera, colapsando totalmente la estructura, con lo cual el servicio entre Puntarenas – Paquera y viceversa queda interrumpido hasta nuevo aviso.

Leal era el encargado de atender la rampa esa tarde y en declaraciones a Mi Prensa manifestó:

“El barco venía rápido y no pudieron pararlo, eso fue a las 6:13 p.m. cuando vi que iba a pegar con la rampa salí corriendo y así pude salvarme. Apenas me dio tiempo de brincar de la rampa al pavimento, cuando se cayó la rampa y se llevó el duque de la derecha”.

“Volví a nacer un 15 de agosto. Yo estaba solo en la rampa en ese momento”, dijo el trabajador de la ADIP.





Se convoca a reunión pública este viernes 18 de agosto 2017, a las 10 a.m. en el Concejo Municipal de Paquera.





Este miércoles ingenieros del MOPT que realizaban una visita preoferta sobre el proyecto de muelle en Puerto Paquera, aprovecharon la ocasión para hacer una inspección y elaborar un informe al respecto.





Los horarios con los cuales operará la Ruta de buses 688 serán los siguientes:





Salidas de Paquera:





5:00 am, 6:30 am, 9:00 am, 10:00 am, 1:00 pm, 2:30 pm, 5:00 pm, 7:00 pm





Salidas de Playa Naranjo





6:15 am, 7:45 am, 10:15 am, 11:15 am, 2:15 pm, 3:45 pm, 6:15 pm, 8:15 pm.