20 Empresas autobuseras suspenden el servicio de transporte público: Buenos Aires, San Vito, Quepos, Puntarenas, Liberia, Tilarán, Peñas Blancas, Upala, San Ramón, Puerto Jiménez, Golfito y Puriscal

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Debido a los daños en las carreteras, derrumbes e inundaciones ocasionados por la tormenta tropical Nate, diversas empresas de autobuses se vieron obligadas a suspender el servicio de transporte público.
Los usuarios afectados son de Buenos Aires, San Vito, Quepos, Puntarenas, Liberia, Tilarán, Peñas Blancas, Upala, San Ramón, Puerto Jiménez, Golfito y Puriscal.
De acuerdo con el último reporte recabado este jueves por la Dirección Técnica del Consejo de Transporte Público (CTP), 20 compañías le reportaron a la entidad que están fuera de operación. Dichas empresas y servicios de ruta regular suspendidos son los siguientes:
1) Empresa Tracopa Limitada
Ruta 601
SAN JOSÉ-BUENOS AIRES-CIUDAD NEILLY-PASO CANOAS-LAUREL Y VICEVERSA (SERVICIO REGULAR Y DIRECTO), SAN JOSÉ-BUENOS AIRES-CIUDAD CORTÉS-SIERPE DE OSA Y VICEVERSA, SAN ISIDRO DE EL GENERAL-BUENOS AIRES-SAN VITO-COPA BUENA Y VICEVERSA, SAN JOSÉ-BUENOS AIRES-CIUDAD NEILLY-COTO 47 Y VICEVERSA, SAN ISIDRO DE EL GENERAL-BUENOS AIRES-CIUDAD NEILLY Y VICEVERSA, SAN JOSÉ-BUENOS AIRES-SAN VITO-COPA BUENA POR PASO REAL Y VICEVERSA (SERVICIO REGULAR Y DIRECTO), SAN JOSÉ-BUENOS AIRES-SAN VITO-COPA BUENA POR CIUDAD NEILLY Y VICEVERSA, SAN JOSÉ-BUENOS AIRES-GOLFITO Y VICEVERSA (SERVICIO REGULAR Y DIRECTO)
Ruta 613
SAN JOSÉ – QUEPOS POR LA COSTANERA Y VICEVERSA (SERVICIO REGULAR), SAN JOSÉ – PARRITA – QUEPOS POR PURISCAL Y VICEVERSA, SAN JOSÉ – PARRITA Y VICEVERSA, SAN JOSÉ – PLAYAS DE MANUEL ANTONIO Y VICEVERSA (SERVICIO EXPRESO), Y SAN JOSÉ – PLAYAS DE MANUEL ANTONIO Y VICEVERSA (SERVICIO DIRECTO)
Ruta 639
SAN JOSÉ – QUEPOS – DOMINICAL – UVITA DE OSA POR LA COSTANERA SUR Y VICEVERSA.
2) Transportes Quepos Puntarenas S.A.
Ruta 695
PUNTARENAS – QUEBRADA GANADO – JACO – PARRITA – QUEPOS Y VICEVERSA
3) Reyna del Campo S.A.
Ruta 524
LIBERIA – CAÑAS Y VICEVERSA, se encuentran suspendidos los servicios a las comunidades de Montano y Llanos de Cortes.
4) Autobuses de Tilarán S.A
Ruta 508
TILARAN – CAÑAS Y VICEVERSA
Ruta 555
TILARAN – PUNTARENAS Y VICEVERSA
5) Empresarios Unidos de Puntarenas S.A.
Ruta 600
SAN JOSE-PUNTARENAS Y VICEVERSA
6) Trans BEGY S.A.
Ruta 624
PUNTARENAS-PUNTA MORALES-COSTA DE PAJAROS-ABANGARITOS-COLORADO, se encuentra suspendido el servicio entre Costa de Pájaros y Colorado de Abangares.
7) Transportes Deldu S.A.
Ruta 505
SAN JOSE-PEÑAS BLANCAS (SERVICIO REGULAR Y DIRECTO)
8) Pulmitan de Liberia S.A.
Ruta 500
SAN JOSÉ-LIBERIA Y VICEVERSA (SERVICIO REGULAR), SAN JOSÉ-LIBERIA Y VICEVERSA (SERVICIO DIRECTO), SAN JOSÉ-PLAYAS DEL COCO Y VICEVERSA, LIBERIA-SARDINAL-PLAYAS DEL COCO Y VICEVERSA, Y URBANO DE LIBERIA-SAN ROQUE-MORACIA-CAPULÍN-UNIVERSIDAD-AEROPUERTO DANIEL ODUBER QUIRÓS-PROYECTO SOLARIUM-CORAZÓN DE JESÚS-BUENOS AIRES-25 DE JULIO-NAZARETH-BARRIO LA CRUZ-UNIDAD DE ADMISIÓN-LA VICTORIA-MARTINA BUSTOS-RODEITO Y VICEVERSA
9) Transnorte de Upala S.A.
Ruta 515
SAN JOSE – BAGACES – AGUAS CLARAS Y VICEVERSA, SAN JOSE – UPALA POR CAÑAS Y VICEVERSA, SAN JOSE – UPALA POR SAN CARLOS Y VICEVERSA, LIBERIA – BAGACES – AGUAS CLARAS Y VICEVERSA, UPALA – ARMENIAS – AGUAS CLARAS Y VICEVERSA, AGUAS CLARAS – LAS COLONIAS Y VICEVERSA, CIUDAD QUESADA – UPALA – PEÑAS BLANCAS Y VICEVERSA
10) Autotransportes Chavarría Meza S.A.
Ruta 514
UPALA-SAN JOSÉ DE UPALA-SANTA CECILIA
11) Corporación CETOSA S.A.
Ruta 294
URBANO DE SAN RAMÓN: URBANIZACIÓN EL PORO – TRES MARÍAS – LA LIBERTAD – LOS PINOS Y VICEVERSA; Y LA PERIFÉRICA: SAN RAMÓN CENTRO – URBANIZACIÓN LOS PARQUES – EL CEMENTERIO – BARRIO EL PROGRESO – BARRIO LA LADRILLERA – HOSPITAL – LA SABANA – EL CENTRO Y VICEVERSA, se encuentra suspendido el recorrido entre San Ramón y Concepción.
12) Autotransportes Blanco Lobo S.A.
Ruta 699 BS
SAN JOSE-SAN ISIDRO DE EL GENERAL – PUERTO JIMENEZ
13) Autotransportes Osa Península OMB Limitada
Ruta 644
PUERTO JIMENEZ-LA PALMA-PUERTO ESCONDIDO Y VICEVERSA
14) Servicentro Térraba S.A.
Ruta 647
GOLFITO – RÍO CLARO – FINCAS – CIUDAD NEILLY Y VICEVERSA
15) AUTO TRANSPORTES MOPVALHE SOCIEDAD ANONIMA
Ruta 140
SAN ISIDRO – URBANO Y VICEVERSA, SAN ISIDRO DE EL GENERAL – HOYÓN – SAN ANDRÉS – SAN LUIS – MORAZÁN – QUEBRADAS – LOS ÁNGELES – DORA OBANDO – BENEFICIO – TIERRA
PROMETIDA – PACUAR – LAS BRISAS – PISTA LAGUNAS – MALL PLAZA MONTE GENERAL – BAIDAMBÚ – PALMARES – PALMA DE COCO-REPUNTA Y VICEVERSA, SAN ISIDRO DE EL GENERAL –
BARRIO EL AEROPUERTO – LAS RANAS – ROSARIO DE PACUARE Y VICEVERSA, Y SAN ISIDRO DE EL GENERAL – SAN JUAN BOSCO – LA SUIZA – AGUAS BUENAS Y DE CONCEPCIÓN A ORATORIO Y VICEVERSA, se encuentra suspendido el recorrido a Oratorio, Concepción, Barrio Pacuar, Barrio Aeropuerto y Hoyón.
16) Autotransportes A.F Menara S.A.
Ruta 556
TILARAN – QUEBRADA GRANDE-CABECERA DE CAÑAS Y VICEVERSA
17) Transportes Monteverde Hermanos Soto S.A.
Ruta 598
TILARAN-MONTEVERDE -SANTA ELENA Y VICEVERSA
18) Autotransportes Blanco Lobo S.A.
Ruta 699 BS
SAN JOSE-SAN ISIDRO DE EL GENERAL – PUERTO JIMENEZ
19) Transportes Blanco S.A.
Ruta 610
SAN ISIDRO DE EL GENERAL-DOMINICAL-QUEPOS-LA UVITA Y VICEVERSA
Ruta 642
QUEPOS-NARANJITO-LONDRES-VILLA NUEVA-HOSPITAL NUEVO Y VICEVERSA
20) Compañía Transportista del Suroeste S.A.
Ruta 145
SAN JOSÉ – GUAYABO – JARIS DE MORA – SANTIAGO DE PURISCAL – PIEDRAS BLANCAS DE MORA – PALMICHAL Y VICEVERSA.