ICODER informa de las actividades programadas por las asociaciones y federaciones deportivas para este viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de marzo de 2017



Sábado 04 de marzo 2017, Estadio Lito Pérez, 7 p.m. Puntarenas F.C. – Jicaral.

Domingo 05 de marzo 2017: Municipal Paquera – Municipal Quepos en la cancha de estadio de Paquera (11 a.m.).

* AJEDREZ

FINAL DEL CAMPEONATO POR EQUIPOS LIGA PREMIER 2016 – 2017. Últimas cuatro rondas, este viernes a las 7 p.m. y el sábado a las 9 a.m. y 3 p.m. y el domingo a las 10 a.m. en el Colegio New Hope, en San Juan de Santa Bárbara de Heredia, con la participación de los equipos CCDR Escazú, Colegio Técnico CIT, Lipo Láser, Selección Femenina, UCR Masculino, Desamparados, Chess Academy, Santa Bárbara y Colegio New Hope. Tras cinco rondas, lidera en forma invicta New Hope (16 puntos) seguido de Colegio Técnico CIT (12) y UCR (10). Organiza la Federación Central de Ajedrez (FCA), teléfonos 2549-0964 y 7082-3378, correo info@fcacostarica.com y páginas www.fcacostarica.com y www.facebook.com/FCA-de-Costa- Rica-310902162641451

* ATLETISMO

TORNEO TARDE – NOCHE DE ATLETISMO. El sábado a partir de las 2 p.m. en el Polideportivo de El Porvenir de Desamparados, competencias de pista y campo con la participación de más de 200 atletas en las categorías Infantil A, Infantil B, Abierta y Mosco en pruebas como 5 mil m y 2 mil m marcha, 1000 m lisos, 800 m, 600 m, 110 m, 80 m, 60 m, 50 m, relevos, impulsión de bala, lanzamiento de disco y salto largo. Organiza la Asociación Desamparadeña de Atletismo Vallaza (ADAVA) con el aval de la Federación Costarricense de Atletismo y más informes en los teléfonos 8581-0846 y 8337-6496 y en los correos adavaatletismo@gmail.com y apcomunicaciondeportes@gmail. com

TERCERA CARRERA CHEPE CORRE. El domingo a las 5.30 a.m., 21 km con salida en Momentum Pinares de Curridabat y meta en el Parque España, y, a las 6 a.m., 10 km y 5 km con partida y llegada en el Parque España. Además se llevará a cabo la Carrera Chepe Güilas, de 1 km, para niños, a las 9 a.m. Organiza Evolution Marketing CR, teléfono 7098-6508, correo info@evolutionmarketingcr.com y página www.chepecorre.com

TEAM RUN SEGUNDA EDICIÓN. El domingo a las 7 a.m. con salida y meta en el Estadio Eladio Rosabal Cordero de Heredia en una distancia de 8 km. Además habrá carreras para niños en la gramilla del estadio a partir de las 9 a.m. en las distancias de 50 m (1-3 años), 100 m (4-5), 150 m (6-7), 300 m (8-10) y 400 m (11-12). Organiza el Club Sport Herediano, teléfonos 2260-3322 y 2261-7305 y página www.facebook.com/carrerateamru n

CAMINATA RECREATIVA A PALMICHAL DE ACOSTA. El domingo a las 7 a.m. con salida frente al Centro Cristiano de Alabanza en San Felipe de Alajuelita, para un recorrido de ocho horas para personas con excelente condición física. Organiza la Asociación Deportiva de Atletismo Alajuelita 2001, teléfonos 8507-0956 y 6011-0804, correo jorastua_2001@yahoo.com y páginawww.facebook.com/jorge. astuaarias.9

* BÉISBOL

CAMPEONATO NACIONAL DE PRIMERA DIVISIÓN 2017. Tercera fecha, este jueves a las 7 p.m., Zeta Gas – Matagalpa en el Parque Antonio Escarré; este viernes a las 7 p.m., Leones – Pinoleros en el Parque Antonio Escarré; el sábado a las 7 p.m., Alajuela – Marlins en el Parque Escarré; y el domingo, a las 9 a.m., Turrialba – Toros en Cancha 5 de La Sabana, Tigres – Kansas City en el Parque Escarré y Matagalpa – Pinoleros en Cancha 6 de La Sabana, y a las 12 m.d., Dantos – San Pedro en Cancha 5 de La Sabana, Leones – Zeta Gas en el Parque Escarré y Los Guidos – Toros en Cancha 6 de La Sabana. Organiza la Federación Costarricense de Béisbol (FECOBEISA) y más detalles en los teléfonos 2549-0927 y 7211-5002, el correo dtcomunicacioncr@gmail.com y la página www.facebook.com/FCB- Federación-Costarricense-de- Beisbol-170729572942754

* FÚTBOL AMERICANO

NOVENO CAMPEONATO NACIONAL DE PRIMERA DIVISIÓN. Segunda fecha, el sábado, Toros – Dragons (2 p.m.) y Bulldogs – Leones (6 p.m.) en el Estadio Quincho Barquero de Paraíso, y Titans – Lobos en el Estadio Municipal de Flores (6 p.m.). Organiza la Asociación de Equipos de Fútbol Americano de Costa Rica (AEFA), correo info@aefacr.com y páginas www.aefacr.com y www.facebook.com/aefacr

* FÚTBOL FEMENINO

FINAL DEL TORNEO DE CLAUSURA DE PRIMERA DIVISIÓN. Juego de vuelta, el sábado, Saprissa – Moravia (1-0) en el Estadio Ricardo Saprissa (3 p.m., transmisión en vivo por TD+ Canal 15 de Cabletica, www.tdmascr.com). Si Moravia se deja el Torneo de Clausura será campeón automáticamente ya que ganó el Apertura pero de imponerse Saprissa habrá final de Campeonato.

REPECHAJE DE ASCENSO 2017. El domingo, juego de vuelta, Santo Domingo – Cartago (0-0) en cancha del centro de Santo Domingo de Heredia. El penúltimo lugar de primera (Cartago) y el subcampeón de segunda (Santo Domingo) disputan una plaza en la máxima categoría. Organiza la Unión Femenina de Fútbol (UNIFFUT), teléfonos 2589-1450 (extensión 138) y 6002-0701, correos mario080960@gmail.com y juanwong1609@gmail.com y página www.facebook.com/UnionFemenina deFutbolCostaRica

* FÚTBOL MASCULINO AFICIONADO

CAMPEONATO NACIONAL DE PRIMERA DIVISIÓN DE LINAFA – TORNEO PIONNER 2016 – 2017. Sexta fecha de la segunda ronda, el domingo, Sarchí – ADR Esparza en el estadio de Sarchí (11 a.m.), Limón FC – B Line en el Estadio Nuevo de Limón (11 a.m.), Santo Domingo – Barrialeña en cancha de Quebradas (11 a.m.), Chomes – Golfito Zona Sur en cancha de Chomes (11 a.m.), Selección de Canoas – Municipal Guarco en cancha de Canoas (11 a.m.), Real Atenas – Conce La Unión en el estadio de Atenas (11 a.m.), Alianza – DRG Pavas en cancha de La Colonia (11 a.m.), Sagrada Familia – ADF Siquirres en el estadio de Barrio Cuba (11 a.m.), Municipal Paquera – Municipal Quepos en el estadio de Paquera (11 a.m.), Hojancheña – Selección de San Rafael Abajo en cancha La Gran Vía (12 m.d.), Fusión Puerto Viejo Sarapiquí – San Pablo FC Chirripó en el estadio de La Virgen (12 m.d.), Lankester 1943 – DPT Tirrases en cancha de Dulce Nombre (1 p.m.), Unión Deportiva Puriscal – Municipal Santa Ana en el estadio de Puriscal (1 p.m.), Deportivo Upala – Montes de Oca en Colonia Puntarenas de Upala (1 p.m.), Deportivo Nimboyore – Desamparadeña en el Polideportivo de Cartagena (1.15 p.m.) y Valencia – Atlético Coco en el estadio Lito Monge de Curridabat (3 p.m.). Organiza la Liga Nacional de Fútbol Aficionado (LINAFA), teléfono 2589-1460 (ext. 102), correo joyce.salazar@linafa.org y páginas www.linafa.net y www.facebook.com/linafacostari ca y más detalles en los teléfonos 8924-0649 y 7211-5002 y en el correo dtcomunicacioncr@gmail.com

* FÚTBOL SALA

TORNEO DE COPA LIFUTSAL FEFUCI FEMENINO 2016-2017. Semifinales, juegos de ida, el sábado, Alajuela Futsal – UNED San Carlos en el gimnasio del Polideportivo Monserrat en Alajuela (6 p.m.); y el domingo, UNIBE Futsal – Santo Domingo B en el gimnasio de la Christian School en San Miguel de Santo Domingo (3 p.m.). Los partidos de vuelta se realizarán entre el 11 y 12 de marzo.

TORNEO DE COPA LIFUTSAL FEFUCI MASCULINO 2016-2017. Cuartos de final, juegos de ida, el sábado, Colegio Técnico Puriscal – Mónaco FS en el Colegio Técnico Profesional de Puriscal (7 p.m.), Tibás CCDyR – Tilarán Futsal en el Gimnasio Municipal de Tibás (8 p.m.) y Poás Futsal – Proceso Alajuelita en el salón multiuso de la Finca El Nazareno en Chilamate de Poás (9 p.m.); y el domingo, A.C.F. Gallada – F.C. Trinidad en el Liceo de San Antonio de Desamparados (6.30 p.m.). Los partidos de vuelta se realizarán entre el 11 y 12 de marzo. Organiza la Liga de Fútbol Sala (LIFUTSAL), adscrita a la FEDEFUTBOL, teléfonos 2248-1933 y 8925-9489, correos futsalprensa@gmail.com y prensa@lifutsal.net y página www.lifutsal.net

* GOLF

QUINTO TORNEO RÁNKING INFANTIL. El sábado y domingo desde las 7 a.m. en Los Reyes Country Club, en La Guácima de Alajuela.

TORNEO DE CLASIFICACIÓN LOCAL AL ESSENTIAL COSTA RICA CLASSIC. Este viernes, sábado y domingo desde las 7 a.m. en el Cariari Country Club, en disputa de cinco cupos en profesionales y cinco en amateurs para el PGA Tour Latinoamérica Essential Costa Rica Classic que se disputará del 1 al 7 de mayo en Reserva Conchal, Guanacaste. Organiza la Federación de Golf de Costa Rica y más detalles en el teléfono 2549-0922, el correo ibrenes@fedegolfcr.com y la página www.facebook.com/anagolf. costarica

* KARATE

CUARTO TORNEO ZANSHIN BARVA. El domingo desde las 8.30 a.m. en el gimnasio de San José de la Montaña, en Barva de Heredia, con competencias individuales de kata y kumite para las categorías infantil, juvenil, mayor, senior y WKF, en femenino y masculino. Organiza la Asociación Deportiva Zanshin Barva con el aval de la Federación Costarricense de Karate (FECOKA), y más detalles en los teléfonos 8390-4384 y 8792-9180 y en los correos zanshinbarvakarate-do@outlook. com, valsanti11@hotmail.com y jeremy2707@hotmail.com.

* NATACIÓN

TORNEO MARCA B Y MENOR, NOVATOS Y MÁSTER. Este viernes a las 4 p.m., el sábado a las 8.30 a.m. y 2.30 p.m. y el domingo desde las 8.30 a.m. en la Piscina María del Milagro París en el Parque Metropolitano La Sabana, para todas las categorías, en femenino y masculino. Organiza la Federación Costarricense de Natación y Afines (FECONA), teléfono 8705-9370, correos feconacrc@gmail.com e info@fecona.co.cr y páginas www.fecona.co.cr y www.facebook.com/Federación- Costarricense-de-Natación-y- Afines-638011292918337

* RECREACIÓN

DOMINGOS FAMILIARES SIN HUMO. Cuarta jornada, el domingo a partir de las 9 a.m. en el Paseo Colón, actividades recreativas y deportivas para promover el desarrollo de la actividad física y mental en ambientes libres de la contaminación por el humo. La actividad se mantendrá los domingos 12, 19 y 26 de marzo y 9 de abril. Organizan la Municipalidad de San José y su Comité Cantonal de Deportes y Recreación con el apoyo del Ministerio de Salud y el Patronato Nacional de la Infancia y más detalles en el teléfono 2222- 7916 y la página www.facebook.com/ccdrsj

* SOFTBOL

CAMPEONATO NACIONAL DE LANZAMIENTO MODIFICADO. Este viernes a las 7.30 p.m., Irazú – Cubanitos en el Campo 1 de La Sabana y Doble Play – Marineros en el Campo 2, también en La Sabana.

CAMPEONATO NACIONAL DE BOLA RÁPIDA. El sábado a las 8 a.m., Pitiyankees – Alajuela en el Campo 1 de La Sabana, y Cartago – Heredia en el Campo 2, también en La Sabana.

CAMPEONATO NACIONAL DE BOLA LENTA. El sábado, Pitiyankees – Alajuela (9.30 a.m.) y Bruncas – Ticos (11 a.m.) en el Campo 1 de La Sabana y Abogados – Doble Play en el Campo 2 (9.30 a.m.).

CAMPEONATO NACIONAL MÁSTER. El domingo, Litigantes – Ticos (8 a.m.) y Shut – Soporte Médico (9.30 a.m.) en el Campo 2 de La Sabana.

CAMPEONATO NACIONAL FEMENINO. El domingo, Tigers – Brujas (10 a.m.) y Pinoleras – Águilas (12 m.d.) en el Campo 1 de La Sabana, y Thunders – Panteras en el Campo 2 (11 a.m.). Organiza la Federación Costarricense de Bola Suave (FECOSOFT), teléfono 8839-3856, correos roberto.castroa@yahoo.com y marvinraal@yahoo.com y página www.facebook.com/federacion. softball.costarica

* TENIS

VIGÉSIMO PRIMER TORNEO MUNDIAL JUVENIL COSTA RICA BOWL. El sábado y domingo desde las 8 a.m., torneo de clasificación, y del lunes al sábado desde las 8 a.m., llave principal, en el Costa Rica Tennis Club, en Sabana Sur. El torneo, que tiene calificación 3 de la Federación Internacional de Tenis (ITF), se disputa en las categorías Sub 18 y Sub 14, en femenino y masculino. Organiza el Costa Rica Tennis Club, teléfono 2232-1266 (extensión 275), correo jmeza@crtennis.com y páginawww.facebook.com/CostaRicaBowl

* TENIS DE MESA

PRIMER TORNEO NACIONAL RÁNKING FEMENINO. El domingo a partir de las 9 a.m. en el Gimnasio Hugo Carranza del Polideportivo Las Tres Marías de Esparza, para las categorías Sub 11, Sub 13, Sub 15, Sub 18 y Open. Organiza la Federación Costarricense de Tenis de Mesa (FECOTEME), teléfonos 2549-0939 y 8307-1086, correos info@fecoteme.com y hugool67@hotmail.com y páginas www.fecoteme.com y www.facebook.com/FECOTEME

* TRIATLÓN

COPA CONTINENTAL Y CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE JUNIOR. El sábado a partir de las 7 a.m. y el domingo desde las 6 a.m. en Condovac La Costa, en Playa Hermosa de Guanacaste, con la participación de competidores de Japón, Colombia, Chile, Brasil, Panamá, El Salvador, Estados Unidos y Costa Rica. El sábado serán los eventos de las categorías 8 años y menos (7 a.m.), 9-11, 12-13 y 14-15 (7.30 a.m.); Junior masculino (2 p.m.), Junior Femenino (2.20 p.m.) y Sprint élite y por edades (3.25 p.m.) y el domingo las competencias de distancia olímpica, en las categorías élite, en masculino y femenino. El evento es clasificatorio para el Mundial en Róterdam (Holanda), del 14 al 17 de setiembre próximos. Organiza la Federación Unida de Triatlón (FEUTRI), teléfono 2549-0920, correo info@feutri.org y páginas www.feutri.org y www.facebook.com/feutri.cr

* VOLEIBOL

TORNEO DE APERTURA DE PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA. Este viernes, Atenas – Universidad Nacional en el Liceo de Atenas (6 p.m.); el sábado, San Carlos – Universidad de Costa Rica en el gimnasio de Concepción (4.30 p.m.), San José WG – Atenas en Plaza González Víquez (5 p.m.), Universidad Nacional – UNED en el gimnasio de la UNA en Heredia (5 p.m.) y Goicoechea – Santa Bárbara en el Gimnasio Municipal de Goicoechea (8 p.m.); y el domingo, San José WG – San Carlos en Plaza González Víquez (1 p.m.).

TORNEO DE APERTURA DE PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA. Este viernes, Atenas – Universidad Nacional en el Liceo de Atenas (8 p.m.); y el sábado, Aserrí – Cartago en el Polideportivo de Aserrí (6 p.m.), San José WG – Atenas en Plaza González Víquez (7 p.m.) y Universidad Nacional – UNED en el gimnasio de la UNA en Heredia (7 p.m.).

CONGRESILLOS TÉCNICOS DE LIGA MENOR. El sábado a partir de las 8.30 a.m. en el Gimnasio Nacional, para definir los campeonatos nacionales 2017 de las categorías mini, preinfantil e infantil. Organiza la Federación Costarricense de Voleibol (FECOVOL), teléfonos 2233-0414 y 8833-4118, correos fecovol@gmail.com y alvarocastro28@hotmail.com y páginawww.facebook.com/Fecovol- Federación-Costarricense-de- Voleibol-1846223965608273