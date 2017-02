AGENDA DEPORTIVA: Por la Primera de Linafa Municipal Paquera recibe a Fusión Puerto Viejo Sarapiquí en Paquera a la 1 p.m. este domingo 05 de febrero 2017

Municipal Paquera.

ICODER informa de las actividades programadas por las asociaciones y federaciones deportivas para este viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de febrero de 2017

Por la Liga de Ascenso Jicaral recibe a Puntarenas F.C., domingo 05 de febrero 2017, 11:15 a.m., Estadio Asociación Cívica Jicaraleña.

Corridas de toros de viernes 03 a lunes 06 de febrero 2017, en las Fiestas de Vainilla de Paquera. Bailes a las 9 p.m. y Tope Cabalgatero el sábado 04 a las 12 mediodía.

* FÚTBOL MASCULINO AFICIONADO

CAMPEONATO NACIONAL DE PRIMERA DIVISIÓN DE LINAFA – TORNEO PIONNER 2016 – 2017. Segunda fecha de la segunda ronda, el domingo, ADR Esparza – DPT Tirrases en San Rafael de Esparza (11 a.m.), Sarchí – Lankester 1943 en el estadio de Sarchí (11 a.m.), B Line FC – Municipal Santa Ana en cancha de B-Line (3 p.m.), Limón FC – Unión Deportiva Puriscal en el estadio Juan Gobán (1 p.m.), Golfito Zona Sur – Barrialeña FC en el estadio Fortunato Atencio (12 m.d.), Chomes FC – Santo Domingo en cancha de Chomes (1 p.m.), Selección San Rafael Abajo – Atlético Coco en cancha de Desamparados centro (1.15 p.m.), Hojancheña FC – Valencia en cancha La Gran Vía (12 m.d.), Conce La Unión – Municipal Guarco en cancha Chizeta Rojas de Tres Ríos (11 a.m.), Real Atenas – Selección de Canoas en el estadio de Atenas (11 a.m.), ADF Siquirres – DRG Pavas en cancha de La Francia (1 p.m.), Sagrada Familia – AD Alianza en el estadio de Barrio Cuba (11 a.m.), Municipal Quepos – San Pablo FC Chirripó en cancha de Damas (12 m.d.), Municipal Paquera – Fusión Puerto Viejo Sarapiquí en el estadio de Paquera (1 p.m.), Desamparadeña – Montes de Oca en el estadio de San Antonio de Desamparados (12 m.d.) y Deportivo Nimboyore – Deportivo Upala FC en cancha de Portegolpe (11 a.m.). Organiza la Liga Nacional de Fútbol Aficionado (LINAFA), teléfono 2589-1460 (ext. 102), correo joyce.salazar@linafa.org y páginas www.linafa.net y www.facebook.com/linafacostarica y más detalles en los teléfonos 8924-0649 y 7211-5002 y en el correo dtcomunicacioncr@gmail.com

* ATLETISMO

CAMPEONATO NACIONAL MÁSTER DE CAMPO TRAVIESA. El sábado a partir de las 9 a.m. en el Parque del Este, en San Rafael de Montes de Oca, con competencias de 1 km, 8 km y 3 km en femenino y masculino, para atletas mayores de 30 años divididos por edad, así como de relevos de 4 x 1 km para las categorías de -50 años y + 50 años, en fem. y masc. Organiza la Asociación Deportiva Máster de Atletismo (ADEMA), teléfonos 2549-0933 y 8659-4406, correos adema10cr@gmail.com y magdis29@yahoo.com y en las páginas www.adema.cr y www.facebook.com/ADEMA-Costa-Rica-799360540126245

SEGUNDA CARRERA DE LA ESPERANZA. El domingo a las 8 a.m. con salida y meta en la Plaza Mayor de Cartago, para un recorrido de 10 km. Organiza la Municipalidad de Cartago, teléfono 2550-4400 y páginas www.facebook.com/munidecartago y www.muni-carta.go.cr

CAMINATA RECREATIVA Y FAMILIAR A LA CRUZ DE ALAJUELITA. El domingo a las 8 a.m. con salida frente al Centro Cristiano de Alabanza en San Felipe de Alajuelita, para un recorrido de 5,5 km. Organiza la Asociación Deportiva de Atletismo Alajuelita 2001, teléfono 2214-1891, correo jorastua_2001@yahoo.com y página www.facebook.com/jorge.astuaarias.9

* AUTOMOVILISMO

SEGUNDO CAMPEONATO DE CARROS DE TURISMO (CTCC). Primera fecha, Copa Pennzoil, el domingo de 9 a.m. a 2.30 p.m. en el Circuito Sur del Parque Viva, en La Guácima de Alajuela, con la participación de siete escuderías y catorce vehículos. Organiza Parque Viva con el aval de Automóvil Club de Costa Rica y más detalles en las páginas del Costa Rica Touring Car Championship (CTCC), www.ctccparqueviva.com y www.facebook.com/ctcccr

* BÉISBOL

INAUGURACIÓN DEL CAMPEONATO DE LA LIGA MÁSTER. El sábado a partir de las 12 m.d. en el Parque Antonio Escarré, acto de apertura y torneo relámpago con la participación de los equipos Astros, Veteranos, Águilas, San Francisco, Pinoleros, Gigantes, Toros, X-Men, Marlins y Tigres. Organizan la Federación Costarricense de Béisbol (FECOBEISA) y la Liga Costarricense de Béisbol Máster y más detalles en los teléfonos 2549-0927 y 7211-5002, el correo dtcomunicacioncr@gmail.com y la página www.facebook.com/FCB-Federación-Costarricense-de-Beisbol-170729572942754

* CICLISMO DE MONTAÑA

PRIMERA FECHA DE LA COPA SHIMANO 2017. El domingo a partir de las 9 a.m. en el Balneario Los Mangos de Orotina, con un recorrido de 46,5 km, en la modalidad de maratón (XCM), por categorías. Además habrá recreativas de 20 km y 46 km. Organiza Ciclo San Nicolás con el aval de la Federación Costarricense de Ciclismo (FECOCI) y más informes en el teléfono 8826-1222, el correo electrónico jlopez@ciclosannicolas.com y la página www.facebook.com/ShimanomtbCostaRica

* CICLISMO DE PISTA

TERCERA FECHA DEL TORNEO DE VERANO 2017. El sábado a partir de las 8.30 a.m. el Velódromo Nacional, en el Parque de la Paz, con competencias para las categorías molécula, infantil, prejuvenil, juvenil, élite y máster, en femenino y masculino. Organiza la Asociación Deportiva de Ciclismo de Pista (ASODECIP), teléfono 8389-4386 y correo felixmur@gmail.com

* CICLISMO RECREATIVO

RIDE “SOMOS BICIBLES”. El domingo a partir de las 9 a.m. desde la Estatua de León Cortés en La Sabana hasta Walmart de Tres Ríos, para generar conciencia sobre el respeto que debe brindársele a los ciclistas en carretera. Organiza la Revista Bike Costa Rica, teléfono 8867-9789 y páginas www.revistabikecr.com y www.facebook.com/RevistaBikecr

* FESTIVAL DEPORTIVO

INAUGURACIÓN DE LA SEDE DEL CCDR DE HEREDIA. El domingo a partir de las 10 a.m. en el Polideportivo de Fátima de Heredia, torneos de fútbol sala y baloncesto 3 x 3 por categorías (6-8 años, 9-11, 12-16, 17-20 y 20 en adelante) y triangular de fútbol entre CCDR Heredia, Club Sport Herediano y Club Deportivo Fátima categorías 1998-99. Organiza el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Heredia y más detalles en el teléfono 8818-9322, el correo betartavia@gmail.com y la página www.facebook.com/CCDRHeredia

* FÚTBOL FEMENINO

TORNEO DE CLAUSURA DE PRIMERA DIVISIÓN. Décimo sexta fecha, este viernes, Saprissa – Moravia en el Estadio Ernesto Rohrmoser de Pavas (8 p.m., transmisión en vivo por TD+ Canal 15 de Cabletica, www.tdmascr.com y www.teletica.com); y el domingo a las 11 a.m., Municipal Liberia – Pococí en el Estadio Edgardo Baltodano de Liberia, Pérez Zeledón – Arenal Coronado en el Polideportivo de Pérez Zeledón y UCEM Alajuela – Dimas Escazú en El Roble de Alajuela. Organiza la Unión Femenina de Fútbol (UNIFFUT), teléfonos 2589-1450 (extensión 138) y 6002-0701, correos mario080960@gmail.com y juanwong1609@gmail.com y página www.facebook.com/UnionFemeninadeFutbolCostaRica

* FÚTBOL SALA

TORNEO DE COPA LIFUTSAL FEFUCI FEMENINO 2016-2017. Octava fecha, el sábado, UNIBE Futsal – Santo Domingo B en el gimnasio de la Christian School en San Miguel de Santo Domingo (5 p.m.) y UNED San Carlos – Alajuela Futsal en la Escuela Carlos Maroto Quirós en Florencia de San Carlos (8 p.m.).

TORNEO DE COPA LIFUTSAL FEFUCI MASCULINO 2016-2017. Octava fecha, este viernes, Zapote FS Primera – Colegio Puriscal en el gimnasio de la Escuela Central de San Sebastián (8.15 p.m.); el sábado, UNIBE Futsal – Tilarán Futsal en el gimnasio de la Christian School en San Miguel de Santo Domingo (7 p.m.), Argentinos Junior – A.C.F. Gallada en el gimnasio del Liceo de San Antonio de Desamparados (8 p.m.); y Tibás CCDyR – Mónaco FS en el Gimnasio Municipal de Tibás (8 p.m.); y el domingo, Proceso Alajuelita – CJ Sarapiquí en el gimnasio de la Escuela Central de San Sebastián (3.30 p.m.). Organiza la Liga de Fútbol Sala (LIFUTSAL), adscrita a la FEDEFUTBOL, teléfonos 2248-1933 y 8925-9489, correo futsalprensa@gmail.com y página www.lifutsalcr.com

* RACQUETBALL

PRIMER TORNEO NACIONAL 2017. Primeras rondas, el sábado de 8 a.m. a 7 p.m. y el domingo de 8 a.m. a 4 p.m. en el Costa Rica Country Club, en San Rafael de Escazú, para las categorías singles de AA, A, B, C, Novatos, Femenina, +35 A, +35 B, U 12, U 10y U 8, y de dobles Open, A y B, Femenina y +35. El certamen continuará a lo largo de dos semanas, de lunes a viernes a partir de las 6 p.m. y sábados y domingos desde las 9 a.m., hasta disputar las finales el sábado 18 de febrero. Organiza la Federación Costarricense de Racquetball (FECORA), teléfonos 2234-6368 y 8828-6876, correos info@racquetballcr.com y marcelogomez@racsa.co.cr y páginas www.racquetballcr.com y www.facebook.com/groups/413230008811106

* RUGBY

RUGBY DAY Y PREMIACIÓN DEL CAMPEONATO NACIONAL 2016. El domingo de 9 a.m. a 1 p.m. en el Liceo Franco Costarricense, en Concepción de Tres Ríos, partidos en formato sevens, femenino y masculino, y, de 11 a.m. a 11.15 a.m., premiación oficial a Wák Rugby Club, campeón nacional 2016 en ambas ramas. Organiza la Federación de Rugby de Costa Rica y más detalles en los teléfonos 8717-4793 y 8814-9312, los correos prensa@federacionrugbycr.com y federugbycr@gmail.com y las páginas www.facebook.com/federacionrugbycr y www.facebook.com/notirugbycr

* SOFTBOL

CAMPEONATO NACIONAL DE LANZAMIENTO MODIFICADO. Este viernes, Tucán – Doble Play en el Campo 2 de La Sabana (7.30 p.m.); y el sábado, Sabor Venezolano – Cartago en el Campo 1 de La Sabana (12.30 p.m.).

CAMPEONATO NACIONAL DE BOLA RÁPIDA. El sábado, Heredia – Pitiyankees (8 a.m.) y Cartago – Sabor Venezolano (11 a.m.) en el Campo 1 de La Sabana, y Doble Play – Alajuela en el Campo 2 (8 a.m.).

CAMPEONATO NACIONAL DE BOLA LENTA. El sábado, Pitiyankees – Ticos en el Campo 1 de La Sabana (9.30 a.m.) y Doble Play – Alajuela (9.30 a.m.) y Abogados – Bruncas (11 a.m.) en el Campo 2.

CAMPEONATO NACIONAL MÁSTER. El domingo, Litigantes – Shut (8 a.m.) y Soporte Médico – Ticos (9.30 a.m.) en el Campo 2 de La Sabana.

CAMPEONATO FEMENINO. El domingo, Brujas – Panteras (10 a.m.) y Pinoleras – Thunders (12 m.d.) en el Campo 1 de La Sabana. Organiza la Federación Costarricense de Bola Suave (FECOSOFT), teléfono 8839-3856, correos roberto.castroa@yahoo.com y marvinraal@yahoo.com y página www.facebook.com/federacion.softball.costarica