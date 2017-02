AGENDA DEPORTIVA: Por la Primera de Linafa Municipal Quepos recibe a Municipal Paquera en la cancha de Damas de Quepos este domingo 12 de febrero 2017 al mediodía

Por la Liga de Ascenso, En el Chorotega de Nicoya, este domingo 11:00 a.m., Puntarenas F.C., se enfrenta a la AD Santa Rosa y en el Estadio de la Asociación Cívica Jicaraleña a las 11:15 a.m., Jicaral recibe a Guanacasteca.

ICODER informa de las actividades programadas por las asociaciones y federaciones deportivas para este viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de febrero de 2017

* ATLETISMO

PRIMER TORNEO ABIERTO U 18, U 20 Y MAYOR. El sábado de 7 a.m. a 12 m.d. y de 1 p.m. a 4 p.m. y el domingo de 8 a.m. a 11 a.m. y de 1 p.m. a 3 p.m. en el Estadio Nacional, con un total de 55 pruebas de pista y campo, en femenino y masculino. Organiza la Federación Costarricense de Atletismo (FECOA), teléfonos 2549-0950 y 2549-0949, correo secretaria@fecoa.org y páginas www.fecoa.org y www.facebook.com/fecoa

CARRERA RECREATIVA LA MILLA DEL AMOR. El sábado a las 2 p.m. frente al Restaurante El Ganzo, en Cieneguita de Limón, carreras de una milla (1609 m) en parejas de esposos, novios o amigos, en celebración del Día del Amor y la Amistad. Organiza el Profesor Víctor Hansel Kelly y más detalles en el teléfono 8304-9336 y en los correos electrónicos vhanselk@hotmail.com y copias.papelylapiz@hotmail.com

MEDIA MARATÓN LA SELE. El domingo a las 5.30 a.m. con salida de Plaza Lincoln en Moravia y meta en el Proyecto Goal, en San Rafael de Alajuela, para un recorrido de 21 km. También habrá prueba de 10 km, con salida a las 6 a.m. del Centro Comercial Lagunilla y meta en el mencionado complejo deportivo de la FEDEFUTBOL. Organizan la Federación Costarricense de Fútbol y Global Sportx Group y más informes en los teléfonos 2239-3514 y 2239-3094 y en las páginas www.facebook.com/globalsportxgroup y www.facebook.com/FEDEFUTBOLCR

CAMINATA RECREATIVA Y FAMILIAR A LAS CATARATAS DE ALAJUELITA. El domingo a las 8 a.m. con salida frente al Centro Cristiano de Alabanza en San Felipe de Alajuelita. Organiza la Asociación Deportiva de Atletismo Alajuelita 2001, teléfonos 8507-0956 y 6011-0804, correo jorastua_2001@yahoo.com y página www.facebook.com/jorge.astuaarias.9

TRIGÉSIMA SEXTA CLÁSICA INTERNACIONAL LA CANDELARIA. El domingo a las 6.30 a.m. con salida en La Lima de Cartago y meta en el Parque de Paraíso, para un recorrido de 10,3 km. Organiza Grupo Candelaria Internacional y más detalles en los teléfonos 8531-1149 y 8428-8085, el correo info@deportivascandelaria.com y la página www.facebook.com/Grupo-Candelaria-Internacional-457075827746172

* BÉISBOL

INAUGURACIÓN DEL CAMPEONATO NACIONAL DE PRIMERA DIVISIÓN. El domingo a partir de las 9 a.m. en el Parque Antonio Escarré, en el Barrio San Cayetano, acto inaugural y torneo relámpago con juegos a tres entradas, con la participación de trece equipos: Zeta Gas, Toros, Pinoleros, Turrialba, Leones, Tigres Moto Más, Dantos, Matagalpa, Kansas, Alajuela, Marlins, San Pedro y Los Guido.Organiza la Federación Costarricense de Béisbol (FECOBEISA) y más detalles en los teléfonos 2549-0927 y 7211-5002, el correo dtcomunicacioncr@gmail.com y la página www.facebook.com/FCB-Federación-Costarricense-de-Beisbol-170729572942754

* BOXEO

CAMPEONATO NACIONAL ÉLITE MASCULINO Y FEMENINO 2017. El sábado a partir de las 2 p.m. y el domingo desde las 10 a.m. en el Gimnasio Jesús “Tuzo” Portuguez, en el Parque Metropolitano La Sabana. El certamen concluirá el siguiente fin de semana. Organiza la Asociación Costarricense de Boxeo (ACOBOX) y más detalles en los teléfonos 7211-5002 y 8862-9142, el correo dtcomunicacioncr@gmail.com y la página www.facebook.com/asociacioncostarricensedeboxeo

* BICICROSS

SEGUNDA CLÁSICA DE VERANO BMX 2017. El sábado desde las 5 p.m. en la Pista BMX del Parque de la Paz, con competencias para las categorías 6 años y menos, 7-8 años, 9-10, 11-12, 13-14, 15-16, 17 a 34, 35 años y más en aro 20 y aro 24, Crucero, Élite, Femenino A y B y Strider. Organiza la Asociación de Ciclismo Extremo, con el aval de la Federación Costarricense de Ciclismo (FECOCI) y más informes en los teléfonos 8814-8342 y 8338-7008, el correo bicicrosscr@gmail.com y la página ww.facebook.com/BicicrossCR

* FÚTBOL FEMENINO

TORNEO DE CLAUSURA DE PRIMERA DIVISIÓN. Décimo octava fecha, el sábado, Municipal Liberia – Arenal Coronado en el estadio Edgardo Baltodano de Liberia (7 p.m.) y Saprissa – Dimas Escazú en el estadio Ernesto Rohrmoser de Pavas (8 p.m.); y el domingo, Pococí – Moravia en el estadio Ebal Rodríguez de Guápiles (9 a.m.) y Pérez Zeledón – Cartago en el Polideportivo de Pérez Zeledón (11 a.m.). Organiza la Unión Femenina de Fútbol (UNIFFUT), teléfonos 2589-1450 (extensión 138) y 6002-0701, correos mario080960@gmail.com y juanwong1609@gmail.com y página www.facebook.com/UnionFemeninadeFutbolCostaRica

* FÚTBOL MASCULINO AFICIONADO

CAMPEONATO NACIONAL DE PRIMERA DIVISIÓN DE LINAFA – TORNEO PIONNER 2016 – 2017. Tercera fecha de la segunda ronda, el domingo, DPT Tirrases – Lankester 1943 en la cancha de Cipreses (11 a.m.), ADR Esparza – Sarchí en San Rafael de Esparza (11 a.m.), Municipal Santa Ana – Unión Deportiva Puriscal en el estadio de Piedades de Santa Ana (11 a.m.), B Line FC – Limón FC en cancha de B-Line (3 p.m.), Barrialeña FC – Santo Domingo en cancha La Incubadora (11 a.m.), Golfito Zona Sur – Chomes FC en el estadio Fortunato Atencio de Golfito (12 m.d.), Atlético Coco – AD Valencia en cancha de El Coco (11 a.m.), Selección de San Rafael Abajo – Hojancheña FC en el ST Center de Aserrí (1.15 p.m.), Municipal Guarco – Selección de Canoas en cancha de Tejar del Guarco (3 p.m.), Conce La Unión – Real Atenas en cancha Chizeta Rojas de Tres Ríos (11 a.m.), DRG Pavas – AD Alianza en el estadio de Barrio Cuba (11 a.m.), ADF Siquirres – Sagrada Familia en cancha de La Francia (1 p.m.), San Pablo FC Chirripó – Fusión Puerto Viejo Sarapiquí en cancha de San Pablo centro (12 m.d.), Municipal Quepos – Municipal Paquera en cancha de Damas de Quepos (12 m.d.), Montes de Oca – Deportivo Upala en el estadio de Sabanilla (10 a.m.) y AD Desamparadeña – Deportivo Nimboyore en el estadio de San Antonio de Desamparados (12.15 p.m.). Organiza la Liga Nacional de Fútbol Aficionado (LINAFA), teléfono 2589-1460 (ext. 102), correo joyce.salazar@linafa.org y páginas www.linafa.net y www.facebook.com/linafacostarica y más detalles en los teléfonos 8924-0649 y 7211-5002 y en el correo dtcomunicacioncr@gmail.com

* FÚTBOL SALA

TORNEO DE COPA LIFUTSAL PREMIER 2017. Primera fecha, el domingo, en el Gimnasio Municipal de Goicoechea, Limón Futsal – San Isidro (10 a.m.), PZ Canastico – Paraíso Futsal (11.30 p.m.), Limón Futsal – Borussia Futsal (1 p.m.), Grupo Line – Paraíso Futsal (2.30 p.m.), PZ Canastico – T Shirt Mundo (4 p.m.) y Orotina Futsal – Borussia Futsal (5.30 p.m.).

TORNEO DE COPA LIFUTSAL FEFUCI FEMENINO 2016-2017. Novena fecha, el sábado, Alajuela Futsal – UNIBE Futsal en el Polideportivo Monserrat en Alajuela (6.30 p.m.); y el domingo, Santo Domingo B – Municipal La Peña en el Polideportivo de Santo Domingo (4 p.m.).

TORNEO DE COPA LIFUTSAL FEFUCI MASCULINO 2016-2017. Novena fecha, este viernes, Mónaco FS – Proceso Alajuelita en el gimnasio de la Escuela República de Paraguay en Hatillo Centro (8.30 p.m.); el sábado, FS Trinidad – Zapote FS Primera en el gimnasio de La Trinidad de Moravia (6.30 p.m.), Colegio Puriscal – Poás Futsal en el gimnasio del Colegio Técnico Profesional de Puriscal (7 p.m.) y A.C.F. Gallada – Tilarán Futsal en el gimnasio del Liceo de San Antonio de Desamparados (8 p.m.); y el domingo, UNIBE Futsal – Argentinos Junior en el gimnasio de la Christian School en San Miguel de Santo Domingo (3 p.m.). Organiza la Liga de Fútbol Sala (LIFUTSAL), adscrita a la FEDEFUTBOL, teléfonos 2248-1933 y 8925-9489, correo futsalprensa@gmail.com y página www.lifutsalcr.com

* KARATE

COPA NACIONAL FECOKA 2017. El domingo desde las 9 a.m. en el Gimnasio Municipal de Tibás ubicado en el Liceo Mauro Fernández, con competencias individuales de kata y kumite para las categorías infantil, cadete, junior y senior, en femenino y masculino. Organiza la Federación Costarricense de Karate (FECOKA), teléfonos 8367-5439 y 8789-8875 y correos jlvm79@yahoo.com y mariothomas@gmail.com

* LUCHA OLÍMPICA

PRIMER TORNEO DE VERANO 2017. El sábado desde las 9 a.m. en el Gimnasio Jesús “Tuzo” Portuguez, en el Parque Metropolitano La Sabana, con la participación de 45 competidores. Organiza la Federación de Estilos de Lucha Asociadas y más detalles en el teléfono 8844-7919 y en el correo cremasanchez@yahoo.com

* RACQUETBALL

PRIMER TORNEO NACIONAL 2017. Este viernes a partir de las 6 p.m. y el sábado y domingo desde las 9 a.m. en el Costa Rica Country Club, en San Rafael de Escazú, para las categorías singles de AA, A, B, C, Novatos, Femenina, +35 A, +35 B, U 12, U 10y U 8, y de dobles Open, A y B, Femenina y +35. El certamen se inició el pasado fin de semana y continuará de lunes a viernes a partir de las 6 p.m. para concluir el sábados 18 con las finales. Organiza la Federación Costarricense de Racquetball (FECORA), teléfonos 2234-6368 y 8828-6876, correos info@racquetballcr.com y marcelogomez@racsa.co.cr y páginas www.racquetballcr.com y www.facebook.com/groups/413230008811106

* RECREACIÓN

DOMINGOS FAMILIARES SIN HUMO. Primera jornada, el domingo a partir de las 9 a.m. en el Paseo Colón, actividades recreativas y deportivas para promover el desarrollo de la actividad física y mental en ambientes libres de la contaminación por el humo. Habrá espacio para mascotas y concierto de cierre con el grupo Marfil. La actividad se mantendrá los domingos 19 y 26 de febrero; 5, 12, 19 y 26 de marzo y 9 de abril. Organizan la Municipalidad de San José y su Comité Cantonal de Deportes y Recreación con el apoyo del Ministerio de Salud y el Patronato Nacional de la Infancia y más detalles en el teléfono 2222- 7916 y la página www.facebook.com/ccdrsj

* SOFTBOL

CAMPEONATO NACIONAL DE LANZAMIENTO MODIFICADO. Este viernes a las 7.30 p.m., Doble Play – Piratas en el Campo 1 de La Sabana y Ticos – Bruncas en el Campo 2, también en La Sabana.

CAMPEONATO NACIONAL DE BOLA RÁPIDA. El sábado, Doble Play – Cartago (8 a.m.) y Heredia – Alajuela (11 a.m.) en el Campo 1 de La Sabana, y Sabor Venezolano – Ticos en el Campo 2 (8 a.m.).

CAMPEONATO NACIONAL DE BOLA LENTA. El sábado, Ticos – Doble Play en el Campo 1 de La Sabana (9.30 a.m.) y Abogados – Alajuela (9.30 a.m.) y Pitiyankees – Bruncas (11 a.m.) en el Campo 2.

CAMPEONATO NACIONAL FEMENINO. El domingo, Thunders – Águilas (8.30 a.m.) y Tigers – Panteras (11 a.m.) en el Campo 1 de La Sabana, y Pinoleras – Brujas en el Campo 2 (9.30 a.m.). Organiza la Federación Costarricense de Bola Suave (FECOSOFT), teléfono 8839-3856, correos roberto.castroa@yahoo.com y marvinraal@yahoo.com y página www.facebook.com/federacion.softball.costarica

* TRIATLÓN

CUARTO TRIATLÓN DE MONTAÑA LAS CATALINAS. El sábado a las 6 a.m. en el Proyecto Las Catalinas, en Playa Danta, Guanacaste, con distancias de 1200 m de natación, 24 km de ciclismo de montaña y 8 km de atletismo de campo traviesa. Además habrá natación de aguas abiertas con competencias de 3,2 km y 1.6 km a las 6.30 a.m. Organiza Guanaride con el aval de la Federación Unida de Triatlón (FEUTRI) y más detalles en el teléfono 2236-5554, el correo trilascatalinas@guanaride.com y las páginas www.guanaride.com/index.php/es/tri-aa-las-catalinas y www.facebook.com/Tri-Las-Catalinas-393430644073422