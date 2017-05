Apresurar el vehículo de adelante con el pito es ilegal: 22 conductores han sido multados por manejar en playas en los primeros cuatro meses del 2017

140 CONDUCTORES HAN SIDO SANCIONADOS POR EVADIR EL PAGO DE PEAJE

LLAMADAS SON FUNDAMENTALES PARA SANCIONAR TRANSPORTE PÚBLICO

CONDUCIR EN REVERSA EXCESIVAMENTE O EVADIR EL PAGO DE PEAJE SON FALTAS MUY COMUNES PARA LA POLICÍA DE TRÁNSITO

En el primer cuatrimestre del año, 140 conductores recibieron una sanción por evadir el pago del puesto de paje, mientras que otros 47 también fueron multados por conducir más de 50 metros en reversa.

Por ahorrarse ¢75, en consecuencia, algunos conductores deberán pagar ¢21.992,68, es decir, casi 300 veces lo que originalmente debían pagar en el puesto de cobro.

“Son algunas cosas que no entendemos. No solo es evadir un pago relativamente bajo, sino que en la maniobra por evitar el pago puede ocurrir un accidente: el infractor posiblemente está nervioso por lo que está haciendo, así que aumenta el riesgo de chocar contra la caseta o contra otro vehículo en su afán de escapar. Es claro que no podemos tener oficiales en todos los puestos de peaje pero pese a ello, hemos sorprendido a muchos”, acotó Mario Calderón, Director de la Policía de Tránsito.

Otro caso preocupante es el de personas que circulan su vehículo más de 50 metros en reversa. Para el Comisario es un absurdo que una persona que está sentada en un vehículo le dé pereza darle la vuelta a la cuadra para llegar a su destino y prefiera echar el carro hacia atrás con el riesgo de causar un accidente, más cuando llegan al final de la calle y otro carro puede venir doblando en dirección al infractor.

Otras conductas igualmente peligrosas como reprochables incluyen el caso de 123 conductores que fueron sancionados luego de que no le cedieran el paso en un cruce a un peatón.

De igual forma, 22 conductores ya fueron multados por conducir vehículos en las playas exponiendo y exponiéndose a tragedias, tomando en cuenta que muchas personas están jugando, descansando y hasta durmiendo sobre la arena.

La misma cantidad de conductores fueron sancionados por sujetar su vehículo a otro, normalmente con una cuerda. “Volvemos al mismo tema de los peajes, por ahorrarse algún dinero, que a veces es una cantidad ínfima o a veces más, como el servicio de una grúa, las personas no entienden que les puede salir más caro, económicamente o incluso causando una tragedia que los lleve a la cárcel, por ejemplo” citó el funcionario.

Entre algunas otras conductas que fueron sancionadas en el primer cuatrimestre del año, están 10 casos de conductores que recibieron una multa por apresurar el vehículo de adelante accionando la bocina. Para Calderón, esto es común a toda hora, a tal punto que muchas personas no saben que es ilegal.

En el caso del transporte público, se reportan 35 sanciones por conducir el autobús con la puesta abierta y cuatro casos por cargar combustible con pasajeros a bordo. En 10 ocasiones se sancionó por no brindar servicio a adultos mayores o discapacitados.

Respecto al transporte público, detalló Calderón, muchas situaciones se logran sancionar gracias a la denuncia del usuario, que viaja en el autobús al momento de la falta. De ahí que el funcionario les pide a los ciudadanos no ser parte del problema y cuando el chofer cometa una imprudencia o una falta, llamen al 9-1-1.