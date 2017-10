Avanza el proceso: Consorcio costarricense – español se adjudica licitación para asfaltado de la Ruta Nacional 160 entre Playa Naranjo y Paquera

Río Grande esta mañana. Como parte del proyecto este Puente será sustituido por uno más largo y ancho. Igual sucederá con los de Guarial y Gigante.

Tal y como se había comunicado en la reunión de seguimiento del pasado viernes 20 de octubre 2017 en Paquera, este miércoles 25 se publicó en el diario oficial La Gaceta, la empresa que se adjudicó la licitación para el asfaltado de la Ruta Nacional 160, trayecto entre Playa Naranjo y Paquera.

“Programa de Infraestructura de Transporte Convenio de Préstamo 3071/oc-cr y 3072/ch-cr Licitación Pública Internacional pit-5-lpi-o-2016. Contratación del Mejoramiento y Rehabilitación de la Ruta Nacional Nº 160, Sección Playa Naranjo – Paquera”. Aunque el nombre anterior genera confusión, el MOPT ha aclarado varias veces que se trata de la pavimentación.

“Adjudicación del concurso de referencia de la siguiente forma: Consorcio Ruta 160 conformado por Grupo Orosi S. A. y Azvi S. A., monto US $27.519.486,10, plazo de ejecución 12 meses, país de origen Costa Rica y España”, dice textualmente la publicación en el Diario La Gaceta.

Karol Fonseca Méndez, coordinadora de la Oficina en Paquera, de Gestión Ambiental y Social, de la Unidad Ejecutora del Proyecto Ruta Nacional 160, dijo que efectivamente se publicó la adjudicación a un consorcio costarricense español, para que desarrolle la etapa de construcción de la carretera.

“Este proyecto lleva ejecutándose hace más de un año, con la oficina acá en Paquera, hemos venido desarrollando un proceso como la etapa de los diseños, equipo de topografía haciendo replanteamiento final, expropiaciones en las áreas que se va a adquirir para la mejora de la carretera”, explicó Fonseca.

La funcionara agregó que la carretera no es solo asfaltado, si no también otras mejoras como aceras, ciclovías, cordón de caño y espaldón. Con la publicación del adjudicatario viene el proceso constructivo, “claro está que como todo proceso de licitación, estamos a la espera de que no haya apelaciones”, dijo.

Tras la adjudicación hay cinco días hábiles para apelaciones, “la próxima semana se no tenemos ninguna apelación, prácticamente estaríamos casi a las puertas de empezar la construcción en un par de meses. Si hay apelaciones, pues como todo proceso, se atrasa”. En la reunión del viernes, se explicó a la comunidad presente, que en el peor de los casos se comenzaría en abril 2018.