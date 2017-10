Buses de Cóbano varían horarios a partir de este lunes 23 de octubre 2017: También se reanuda el servicio entre Jicaral y Paquera

Parada de buses en San José. Foto Yanory Cruz, Transportes Cóbano, cortesía para Mi Prensa.

Franklin Castro R.

franklindecostarica@gmail.com

Whatsapp (506) 89384176

Transportes Cóbano anunció que cambiará sus horarios entre Puerto Paquera, Paquera y Cóbano, desde este lunes 23 de octubre 2017, justo cuando el servicio de ferry entre Puntarenas y Paquera, se reduzca un 33% por la ausencia del Tambor 2. El servicio a San José se mantendrá igual.

También desde este lunes se brindará un servicio de lancha, para cubrir los vacíos que deja el servicio de ferry. Aunque los usuarios no tienen la culpa, estos tendrán que pagar para viajar en lanchas una tarifa ₡2500 (que no está regulada por ARESEP), en lugar de los ₡810 que cobra el ferry.

Salidas de Cóbano:

De lunes a sábado: 3:45 a.m., De lunes a domingo: 6:45 a.m., 8:30 a.m., 10:30 a.m., 12:30 p.m., 2:45 p.m. y 4:30 p.m.

Salidas de Puerto Paquera (Relleno):

De lunes a sábado. 6:15 a.m. De lunes a domingo: 8:15 a.m., 10:30 a.m., 12:30 p.m., 3:30 p.m., 4:15 p.m. y 6:15 p.m.

Vuelve bus Jicaral – Paquera.

Transportes Arsa por su parte confirmó que desde este lunes 23 de octubre 2017, reanuda el servicio de bus entre Jicaral y Paquera. Lo hará saliendo de Paquera a las 5:00 a.m. y 12:30 mediodía. De Jicaral a las 5:30 a.m. y 9:00 a.m. Este servicio será únicamente de lunes a viernes.

Consultamos a Bernal Rodríguez González, Gerente de Transportes Arsa sobre si no consideraba que esos horarios no eran funcionales, pues como se observa quien vaya a Jicaral a hacer alguna gestión, prácticamente no puede regresar a Paquera el mismo día. Manifestó que dependiendo de la demanda, se harían ajustes.

“Hay horarios que no tenemos retorno justamente por lo mismo, porque no hay demanda para la tarde y en vista de que hay un recorte de horarios por parte de Naviera Tambor, decidimos nosotros también recortar nuestra oferta, no dejarlos sin el servicio pero si disminuir la frecuencia”, dijo Rodríguez.