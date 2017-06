Cambio de cascos: Feria de Seguridad Vial para motociclistas esta semana en Cóbano, Paquera y Jicaral

Miércoles en Cóbano, jueves en Paquera y viernes en Jicaral. Se cambiarán 100 cascos por distrito.

Esta semana realizará en el sector peninsular, la Feria de Seguridad Vial para los motociclistas. Este miércoles 26 de octubre será en el Colegio Técnico Profesional de Cóbano, en Paquera el jueves 27 en el Campo Ferial y en Jicaral el viernes 28, también en su respectivo campo ferial. Todas las actividades serán de las 8 a.m. a la 1 p.m.

Uno de los atractivos para los motociclistas es el cambio gratuito del casco viejo por uno nuevo, esto gracias a la donación de la empresa AIMA. Los requisitos para optar por el cambio de casco es asistir a la charla de seguridad vial que se impartirá el mismo día, el derecho de circulación al día, dejar el casco en mal estado. Solo se cambiará un casco por motocicleta registrada.

Jeremy Corrales Zamora, Planificador en la Dirección de Proyectos del Consejo de Seguridad Vial Cosevi, dijo a Mi Prensa que las actividades en cada uno de los distritos empezarán a las 8 a.m. y finalizarán a la 1 p.m. “Durante la jornada se contará con diferentes actividades, habrá Stand de varias instituciones y empresas privadas, además de presentaciones artísticas de parte de estudiantes de la zona.

A las 9 a.m. será el acto inaugural con autoridades municipales locales, Ministerio de Educación Pública, de la Asociación Importadora de Motocicletas y Afines AIMA y el Cosevi. “Queremos motivar a la gente a que se haga presente y sobre la importancia de utilizar los dispositivos de seguridad, como son los cascos en el caso de los motociclistas”, enfatizó el funcionario.

100 cascos por cada distrito.

Habrá dos charlas para grupos de 50 motociclistas, una de ellas a las 9 a.m. y la otra a las 11 a.m. Para participar se realizará la inscripción a las 8 a.m. En ese momento se revisa que la motocicleta esté al día, “después procedemos con la charla y posteriormente se le entrega un cupón para que la persona retire el casco en uno de los stand”, manifestó Corrales a Mi Prensa.

También va a ver revisión de motocicletas por parte de las marcas participantes. Corrales agregó que las charlas tendrán una duración de 30 minutos cada una y en ellas se enfatizará sobre la importancia del uso casco y qué consideraciones se deben tener en cuenta a la hora de comprar un casco”.

Reunión de seguimiento Ruta 160 será el 03 de noviembre 2016.

La Reunión de seguimiento de la Ruta Nacional 160 con el MOPT, que se había anunciado para este jueves, se pospone para el otro jueves 03 de noviembre 2016. Será a las 11 a.m., en el Cuerpo de Bomberos de Paquera.