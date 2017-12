Consejo Territorial Peninsular pide explicaciones al MOPT relacionadas con el servicio de ferry entre Puntarenas y Paquera: Situación de retraso de ingreso del Tambor 2 generó mucha molestia en los usuarios

El ferry Tambor 2 cuando llegó por primera vez a Puerto Paquera en la tarde del viernes 15 de diciembre 2017.

Ferry Tambor 2 salió de servicio el 23 de octubre y se había anunciado que volvería el 04 de diciembre. Luego que a primera hora del viernes 15. No se comunicó que no comenzarían como lo anunció el MOPT. Incorporó el ferry el mismo 15 pero a las 2 p.m. y nuevamente sin comunicación previa. Consejo Territorial pide además información del choque con rampa, panga y evaluaciones del servicio de ferry.

El Comité Directivo del Consejo Territorial de Desarrollo Rural Paquera, Cóbano, Lepanto y Chira, pide explicaciones relacionadas al servicio de ferry entre Puntarenas – Paquera y viceversa. La nota está dirigida a Jorge Hernández Chavarría, Director General y Fernando Araya Mondragón, Director de Gestión de la División Marítimo Portuaria del MOPT.

“Es importante dejar en evidencia que en este año 2017, las anomalías presentadas al servicio han aumentado, en este proceso de sacar una de las naves a mantenimiento se anunció por medios oficiales del MOPT que el cambio de horario sería en la llamada época baja, volviendo a la normalidad el horario el 03 de diciembre, hecho que no sucedió”, dice textualmente.

La nota firmada por Marcela González Vargas, de la Secretaría del Comité Directivo, expresa que nuevamente se anunció por medios oficiales que este viernes 15 de diciembre volvería el horario normal, pero que muchos usuarios se llevaron la sorpresa de perder el ferry pues salió de Paquera a las 5:00 a.m. y no a las 5:30 a.m. como correspondía según el horario dado por el MOPT.

“… y desde Puntarenas el servicio fue nulo, cuando debió salir a las 5:00 a.m., afectando de gran manera la dinámica comercial, turística estando en este momento en una de las épocas más altas y las labores diarias de personas que necesitan el servicio para llegar a trabajar, citas médicas o de otra índole”.

El Consejo Territorial solicita explicaciones del por qué no se inició de acuerdo a lo anunciado. La División Marítima Portuaria del MOPT, dijo el mismo viernes a este medio, que el atraso se debió a un trámite pendiente ante el INCOP.

Para el Consejo Territorial existe una deficiente comunicación de la empresa concesionaria hacia los usuarios, “existiendo diferentes medios de comunicación para hacerlo, se pudo evitar en gran medida impactar negativamente las actividades económicas y sociales de los usuarios, con una comunicación temprana de la situación que se presentaba”.

La empresa Naviera Tambor no comunicó que no iban a empezar el viernes tal como lo anunció el MOPT, pese a los rumores que ya circulaban en la noche del jueves. Luego iniciaron a laborar con el Tambor 2 el mismo viernes a las 2 p.m. desde Puntarenas, pero nuevamente sin comunicar nada previamente a los usuarios. Ambas omisiones generaron caos y confusión.

Este fue el comunicado de prensa enviado a todos los medios por el MOPT. La empresa ni inició como dijo el comunicado, ni tampoco avisó que no empezarían.

Piden además información del choque con rampa, panga y evaluaciones del servicio.

Como seguimiento a los incidentes presentados durante este año, el Comité Directivo del Consejo Territorial, acordó en la Sesión del pasado 15 de noviembre, solicitar a la División Marítimo Portuaria, el informe de la investigación del choque del ferry en Puerto Paquera, el pasado 15 de agosto 2017.

Además del incidente del miércoles 06 de diciembre 2017, cuando se dio una colisión entre el ferry y una panga. También solicitan conocer las últimas dos evaluaciones semestrales, que la División Marítimo Portuaria ha realizado con relación al servicio de ferry que da la empresa Naviera Tambor.