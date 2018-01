Contratación de maquinaria para reparación de caminos vecinales de Cóbano se declaró infructuosa: Concejo Municipal de Cóbano invirtió ¢70 millones en compra de materiales y tramita nueva licitación

Este es el edificio del Concejo Municipal de Cóbano. Foto Cinthya Rodríguez, cortesía para Mi Prensa.

La contratación de maquinaria para reparación de caminos vecinales en el distrito de Cóbano, Puntarenas fue declarada infructuosa. Según informó la Intendente Cinthya Rodríguez Quesada, la única empresa que participó en la licitación del bacheo de TSB3 de San Isidro, Sello Asfáltico Mal País a Playa Hermosa, TSB2 de Los Yoses, Montezuma y Calle Zoológico, envió mal los documentos.

“Se declaró infructuosa, legalmente no había forma de arreglarla”, indicó la funcionaria quién agregó que a pesar del esfuerzo de dos abogados, la proveeduría e ingeniería, no se pudo hacer nada pues la empresa no cumplió.

Reconoció los sentimientos que esto genera en la población, “y lo mal que se ve, pero no podemos infringir la ley y exponernos a procesos penales. Sí hubiese estado todo para colocarlo a principios de diciembre, si otras empresas hubiesen concursado pero no sucedió”.

“Pueden venir a la municipalidad para demostrarles todo el expediente y el trabajo que se hizo. De corazón lo siento por darles esta noticia. El dinero se irá a superávit”, agregó Rodríguez, quien apuntó que los materiales para hacer esos trabajos si se pudieron comprar, por un monto de casi ₡70.000.000.

La Intendente de Cóbano, informó que la licitación para la contratación de maquinaria se presentó de nuevo al Concejo este miércoles y fue aprobada. Ahora se procederá a tramitarlo con el Departamento de Proveeduría para el debido proceso y se ejecutará con recursos del presupuesto 2018.