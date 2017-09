Corona acerca el paraíso a los habitantes urbanos con una experiencia de realidad virtual inmersiva hipersensorial

LONDRES, Septiembre de 2017 – /PRNewswire/ — Corona está en una misión destinada a alentar a las personas de todo el mundo a que se reconecten con la naturaleza y la vida al aire libre porque, en promedio, pasamos el 90 % de nuestro tiempo adentro1. Corona considera que afuera brilla nuestro mejor perfil, pero salir al aire libre a experimentar la naturaleza no es tan fácil como debería ser, ya que más de la mitad de la población mundial hoy en día vive en áreas urbanas2. Corona, que aporta alivio a quienes más lo necesitan, creó un paraíso secreto en el corazón de una de las ciudades más ajetreadas y superpobladas del mundo, Ciudad de México.



En Ciudad de México viven más de 20 millones de personas, sin salida al mar y rodeadas por montañas y volcanes nevados. Con el objetivo de alejarse de la jungla de cemento circundante, Corona creó un paraíso secreto que combina teatro, tecnología de realidad virtual y un equipo interactivo que permite a los asistentes experimentar el paraíso e inspirarse para luego ir en busca de la naturaleza.

La instalación de realidad virtual inmersiva simulaba un viaje al paraíso en una selva, despertando los sentidos y generando la sensación de estar completamente inmerso en la naturaleza. Para realzar el realismo, la arena, el calor, el viento e incluso los aromas permitían a los visitantes sentir los elementos del mundo real mientras viajaban por un camino virtual por la selva hasta la playa. La experiencia de realidad mixta combinó sin fisuras el mundo digital y el físico, lo que efectivamente generaba en el cerebro la sensación de estar de verdad en el Paraíso.

“La inspiración de este proyecto era aliviar la tensión de la gente y eso implicó que fuéramos más allá de la publicidad tradicional”, explicó Thiago Zanettini, vicepresidente global de Corona. “Aprovechamos la tecnología de punta de manera significativa para dar vida al propósito de la marca. Para estar a la altura de ese propósito, esperamos hacer más iniciativas como esta el año próximo en nuestro México natal y más allá”.

Para echar un vistazo al paraíso secreto que creó Corona, visite YouTube.com/Corona.

Celebrado en el Gral Prima de Ciudad de México, el paraíso secreto se presentó el viernes 11 de agosto durante dos fines de semana. La experiencia fue creada por Wieden+Kennedy Amsterdam y The Department of New Realities (WKDPTNR), división creativa con visión de futuro dentro de W+K Amsterdam.

1 Fuente: Estudio realizado por la Encuesta Nacional de Patrones de la Actividad Humana (National Human Activity Pattern Survey, NHAPS)

2 Fuente: OMS | Organización Mundial de la Salud

ACERCA DE CORONA

Nacida en México, Corona es la principal marca de cerveza del país y la cerveza mexicana más famosa del mundo exportada a más de 180 países. La Corona Extra fue preparada por primera vez en 1925 en la Cervecería Modelo de Ciudad de México y aún se produce con orgullo totalmente en México.

Corona es precursora en la industria de la cerveza al ser la primera en usar una botella transparente que muestra su pureza y calidad superior ante el mundo. Cada botella de vidrio se produce en una fábrica de vidrio de México que pertenece a la marca. El material gráfico que decora la botella está pintado a mano, lo que destaca nuestro compromiso con la calidad en el embalaje y nuestro patrimonio mexicano.

Ninguna Corona está completa sin la lima. El ritual de la lima, que agrega carácter de manera natural, es una parte integral de ofrecer una experiencia que es verdaderamente propia de Corona. La marca es sinónimo de la playa y celebra el tiempo al aire libre. Invita a la gente a tomar una pausa, a relajarse y a disfrutar los placeres simples de la vida.

ACERCA DE WIEDEN+KENNEDY AMSTERDAM

Wieden+Kennedy es una agencia de publicidad independiente con liderazgo creativo que crea relaciones sólidas y provocativas entre las buenas empresas y sus clientes. Fundada en 1992, la oficina de Ámsterdam es una agencia verdaderamente internacional creada para producir campañas mundiales y paneuropeas. Entre sus clientes están Corona, Instagram, Nike, Facebook y Milka.

www.wkams.com

ACERCA DE DEPARTMENT OF NEW REALITIES

El Department of New Realities (WKDPTNR) es una división con visión de futuro de W+K Amsterdam. WKDPTNR crea de todo, desde videojuegos hasta instalaciones experimentales de marca con nuevas tecnologías de realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta. Exploramos los límites externos del sector y generamos un movimiento de Metaverso de vanguardia que ayuda a redefinir el panorama del futuro.