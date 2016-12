Costa Rica ISEF Challenge: Cuatro estudiantes representarán al país en la Feria de Ciencia y Tecnología más importante del mundo



· Los tres proyectos de estos jóvenes competirán en mayo del próximo año en Los Ángeles, California.

· Intel ISEF 2017 recibirá a 1700 estudiantes de 75 países, quienes podrán ganar unos $4 millones en becas y otros premios.

Heredia, Viernes 16 de diciembre 2016. Después de un arduo proceso de evaluación, esta tarde cuatro estudiantes resultaron ganadores del Costa Rica ISEF Challenge 2017 y tendrán la misión de representar al país en la Feria Internacional de Ciencia e Ingeniería de Intel ISEF (International Science and Engineering Fair, por sus siglas en inglés), considerada la más importante del mundo, que se realizará del 14 al 19 de mayo del 2017, en la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Los jóvenes ganadores presentaron tres proyectos que resultaron seleccionados entre 12 que participaron en la competencia organizada por Intel Costa Rica y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT).

Al Costa Rica ISEF Challenge llegaron proyectos ganadores tanto de la ExpoINGENIERÍA Nacional, como de la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología la cual es parte del Programa Nacional de Ferias de Ciencia y Tecnología (PRONAFECYT). Ambas se llevaron a cabo en noviembre de este año con estudiantes de centros educativos de todo el país.

Los ganadores, que provienen de los colegios Técnico Profesional de Piedades Sur, Técnico Profesional de Upala y Técnico Profesional de Mora, presentaron los siguientes proyectos:

Priscilla Solera Rodríguez y Sofía Pacheco Thomas. A cargo del proyecto Evaluación de Biofungicida a base de Higuerilla para el control de Antracnosis in vitro; se trata de la solución a una enfermedad causada por hongos en las plantas y probada en el aguacate.

Diego Alonso Martínez Gutiérrez. Desarrolló el proyecto Biocontrol de la plaga langosta Taeniopoda reticulata mediante la entomopatogenicidad del hongo Metarhizium anisopliae; el proyecto de investigación consiste en evaluar la mortalidad que causa un hongo entomopatógeno denominado Metarhizium anisopliae contra la plaga llamada langosta (Taeniopoda reticulata).

Luis Javier Mora Barrantes. Su proyecto es módulo de enseñanza Braille (M.E.B) es un juego que enseña a leer de manera interactiva el sistema internacional braille para no videntes de forma agradable, respetando el ritmo personal de cada alumno, su edad y sus conocimientos previos. El mismo por su sistema de interacción con audio lo hace apropiado como herramienta de autoaprendizaje y además permite al maestro una ayuda adecuada para evitar el aburrimiento del docente. Es fácil de usar y transportar, se convierte en una buena propuesta para la enseñanza futura del braille. Ahora, estos proyectos serán sometidos a un proceso de mejora, para así incrementar las probabilidades de éxito en la competencia internacional. Para ello, les será asignado un mentor especialista que los asesorará.

“En Intel Costa Rica consideramos trascendental aumentar el interés en niños y niñas en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM por sus siglas en inglés), campos en los que según estudios de organismos internacionales, se crearán más y mejores oportunidades laborales en el futuro. Esto aunado a decisiones del Gobierno, academia y apoyo del sector privado, creemos que ayudará al país a seguir participando activamente en la economía basada en el conocimiento”, comentó Timothy Scott, Gerente de Asuntos Gubernamentales y Relaciones Públicas de Intel Costa Rica

Los 12 proyectos que participaron en el Costa Rica ISEF Challenge 2017 abarcaron las áreas de biología, ciencias ambientales, ingeniería eléctrica y electrónica, biotecnología, entre otras.

“Somos testigos del esfuerzo que cada uno de los y las jóvenes ha puesto para llegar al día de hoy. Destacamos el ímpetu para darnos a conocer sus proyectos y desde el MICITT exaltamos la labor emprendida; sabemos que cada uno de ustedes inició un proceso que rinde sus esfuerzos hoy, gracias a ustedes y a sus familias por hacernos testigos del talento que tiene Costa Rica” destacó Marcelo Jenkins Coronas, Ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones.

El proceso de juzgamiento implicó la presentación de los 12 proyectos ante un equipo de jueces que visitaron los stands y luego ante un panel de especialistas del MICITT, INTEL, Laboratorio Nacional de Nanotecnología (LANOTEC), Universidad Nacional y Centro Nacional de Alta Tecnología (CENAT).

Rumbo a Los Ángeles. La Feria Internacional de Ciencia e Ingeniería de Intel ISEF es considerada la exposición colegial de proyectos de investigación más grande e importante del orbe, pues cada año más de siete millones de estudiantes alrededor del mundo desarrollan sus proyectos, mediante los procesos de ferias de ciencia, tecnología e ingeniería locales y nacionales. Costa Rica participa desde 1998, con la llegada de la empresa al país y a la fecha con el apoyo del Gobierno, ha enviado más de 130 estudiantes.

En la feria científica internacional participan aproximadamente 1.700 colegiales de 75 países, quienes tienen la oportunidad de competir por más de USD $4 millones en becas y premios, en 22 categorías de especialidades científicas e ingenieriles.

Los estudiantes que representarán a Costa Rica en ISEF contarán con el patrocinio de Intel y del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), mediante el Fondo de Incentivos, financiamiento del MICITT y administrado por el Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT).