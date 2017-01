Desde el 2014 a la fecha: Salud continúa impulsando eficiencia y rigurosidad en otorgamiento de permisos sanitarios

Desde el inicio de la administración Solís Rivera, el Ministerio de Salud ha venido impulsando una serie de instrumentos normativos en aras de mejorar la eficiencia en el otorgamiento de los permisos sanitarios de funcionamiento en el país.

Así, el Ministerio emitió el 8 de febrero del año pasado el Decreto 39472-S “Reglamento General para Autorizaciones y Permisos Sanitarios de Funcionamiento” que agiliza el trámite de permisos de funcionamiento y su renovación. Con ello, se ha beneficiado a micro, medianas y pequeñas empresas; aumentando así la competitividad del país y las capacidades del sector empresarial y productivo. Un logro importante de este decreto es que todas las microempresas paguen sólo $20, cuando antes se pagaba hasta un monto de $100.

Este decreto clarificó la descripción de las actividades y mejoró su clasificación de riesgo en relación al reglamento anterior que estuvo vigente desde el 2008 al 2016, al establecer tres niveles: A (alto riesgo), B (mediano riesgo) y C (bajo riesgo), con procedimientos y tarifas claramente diferenciados. Las actividades de alto riesgo, con base en este Decreto, requieren inspección previa por parte de las Áreas Rectoras. No obstante, las demás las actividades (B y C) que se les otorga permiso están sujetas a inspección posterior por parte del Ministerio.

Otra mejora regulatoria para obtener los permisos, es que éstos se entregan con el cumplimiento de requisitos y condiciones previas. La renovación será automática de 5 años, siempre y cuando, las empresas posean una inspección favorable, no tengan denuncias ni órdenes sanitarias pendientes y cumplir con el pago respectivo.

En esta misma dirección, el Ministerio de Salud ha venido implementando una serie de intervenciones a fin de mejorar procedimientos de inspección técnica, atención de denuncias y facilitación de trámites, en materia de permisos sanitarios.

En cuanto a seguimiento y monitoreo de los controles, el Ministro de Salud, Dr. Fernando Llorca Castro, con base en recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República, ordenó a la Auditoría Interna de esta cartera una investigación el 14 de diciembre del año pasado (DM-9324-2016) para evaluar los mecanismos de transparencia en el otorgamiento de permisos de funcionamiento y atención de denuncias por parte de este Ministerio.

Posteriormente, el Ministro ratificó dicho pedido a la Auditoría Interna el 29 de diciembre del 2016 (DM-9498-2016), al ampliar la solicitud para que se incorporase un Informe de las auditorías realizadas en los últimos cinco años en cada una de las Direcciones Regionales y Áreas Rectoras de Salud, en materia de cobro y manejo de dinero.

En este sentido, la Dirección General de Salud cuenta con documentación sobre la efectividad de las Áreas Rectoras en el cobro por otorgamiento de permisos sanitarios de funcionamiento.

De esta manera, el Ministerio de Salud cumple con las directrices de los entes fiscalizadores del Estado y los compromisos adquiridos por la actual Administración, de mejorar significativamente la transparencia y las regulaciones en estos campos.