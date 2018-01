Dominical, Bahía Ballena, Osa: Leon Glatzer y Lisbeth Vindas ganaron la Copa PRO Medical Team – Energy Law Firm

Las increíbles olas que rompieron todo el fin de semana en Playa Dominical, durante la Copa Pro Medical Team – Energy Law Firm, del Circuito Nacional kölbi, presentado por INS JOVEN y Adrenaline Rush, coronaron este domingo a los primeros nueve líderes de la temporada número 18.

Después de dos finales intensas, la combinación en las categorías mayores dejó como nuevos líderes, al de Pavones León Glatzer y a la jacobeña de 36 años, Lisbeth Vindas, quien volvió a una victoria para sembrar la duda si luchará el título número 13 en su carrera.

Por su parte, la final del Open trajo a tres -antes no- ganadores de esta división en el pasado: León, André Chacón de Jacó y a Tomás King que acompañaron a Gilbert Brown López quien regresó a otra final del Circuito.

Sin embargo, la combinación del juego aéreo más el surfing de poder fue más que el 8.50 que consiguió King tras desenfundar un reportorio completo en la mejor ola del heat. No obstante, León desbancó desde el inicio a sus rivales, hasta el final después de combinar 13.87 (7.00 + 6.87).

“Este año cumplo siete años de correr el Circuito Nacional. Un día como hoy lo soñé desde niño ya la verdad que lograrlo con estas olas y frente a los rivales que hubo en la categoría, me pone mucho más orgulloso”, dijo León.

Con esta primera victoria, León se pone además por primera ocasión de líder en una tabla que arrancó aquí y que contará solo cinco de las mejores siete fechas del campeonato.

Por otra parte, la victoria de Lisbeth Vindas a Rubiana Brownell, Serena Nava y Zulay Martínez, presume una combinación interesante de variables que podría tener esta temporada en el femenino. Con una combinación de 10.67, Lisbeth fue la mejor del heat.

“Contenta de que Dominical siempre nos entregue olas tan buenas. Desde hace muchos años vengo a Dominical y la verdad que nunca nos falla en olas. Espero dar una buena lucha este nuevo Circuito”, dijo Bety.

Y finalmente, la revelación del evento se llama Sam Reidy, el local de Dominical y actual campeón sub 14, se metió por primera vez a la final del sub 18 en su playa, no solo para ganar, sino para avasallar el heat tras combinar 14.60 (8.10 + 6.50) en una final que tuvo dominada desde el arranque.

Las olas de playa Dominical hoy superaron los 6 pies de altura en las secciones más importantes de la serie de olas. Tuberías con posibilidad de alto puntajes en la mejor parte de la marea y un viento a favor a lo largo del evento, caracterizaron la jornada.

La próxima jornada del Circuito Nacional kölbi se va para Puerto Viejo de Limón, donde se correrá la Copa AI frente a las instalaciones del hotel Isla Inn los días 24 y 25 de febrero próximo.

Resultados finales:

Open

1. León Glatzer (Pavones)

2. Tomás King (Tamarindo)

3. Gilbert Brown López (Puerto Viejo)

4. André Chacón (Jaco)

Open Femenino

1. Lisbeth Vindas (Jaco)

2. Rubiana Brownell (Avellanas)

3. Serena Nava (Playa Grande)

4. Zulay Martínez (Tamarindo)

Junior

1. Sam Reidy (Dominical)

2. Sebastián Mora (Santa Teresa)

3. Aldo Chirinos (Playa Negra)

4. Isauro Elizondo (Panamá)

Junior Femenino

1. Rachel Presti (Florida=

2. Coral Wiggins (Avellanas)

3. Rubiana Brownell (Avellanas)

4. Olivia Warden (Barbados)

Boys

1. Aarón Alvarez (Jaco)

2. Sam Reidy (Dominical)

3. Isauro Elizondo (Panamá)

4. Kenneth Peralta (Jaco)

Girls

1. Emily Anderson (Pavones)

2. Rubiana Brownell (Avellanas)

3. Candelario Resano (Nicaragua)

4. Serena Nava (Playa Grande)

Grommets

1. Axel Castro (Cieneguita)

2. Kai Galé (Panamá)

3. Jorge Monge (Jacó)

4. Leonardo Apreda (Jaco)

MiniGrommets

1. Leonardo Apreda (Jaco)

2. Teo Galé (Panamá)

3. Candelaria Resano (Nicaragua)

4. Tomas Casafont

MiniGrommets femenino

1. Candelaria Resano (Nicaragua)

2. Ericka Berra

3. Máxima Resano (Nicaragua)

4. Rachel Agüero (Jaco).