Duplican a quienes pierden la vida en automóvil: 21 de los 49 fallecidos en carretera en marzo anterior viajaban en motocicleta

Imagen con fines ilustrativas.

TANTO EN MARZO COMO EN EL ACUMULADO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO

EN LO QUE VA DEL AÑO DUPLICAN A LOS FALLECIDOS EN AUTOMÓVIL

EL 43% DE LOS FALLECIDOS EN ACCIDENTES DE CARRETERA SON MOTOCICLISTAS.

En marzo pasado, 21 de los 49 fallecidos en carretera viajaban en una motocicleta. En el primer trimestre del año, 54 de los 126 muertos en las vías eran motociclistas, también.

Tanto el saldo del mes pasado como el de los primeros tres meses del año es el mismo: el 43% de las vidas perdidas en carretera corresponde a personas en motocicleta.

Para el Comisario Mario Calderón, Director de la Policía de Tránsito, las cifras son muy lamentables, ya que el primer trimestre del año reporta 14 motociclistas muertos más respecto al mismo periodo del 2016.

“Cuando analizamos los datos, podemos dimensionar el problema en toda su magnitud. Los motociclistas muertos en carretera duplican a los fallecidos en automóvil en el 2017. El año pasado los triplicaron”, comentó Calderón.

Por mes, no menos de 15 motociclistas mueren en carretera durante el 2017. Las autoridades vienen insistiendo con campañas en medios de comunicación, con alianzas con la empresa privada y con control en carretera, para atacar este problema que se ha agravado desde el 2014, el primer año que superó los 100 decesos (se registraron 114) y superó al automóvil como vehículo involucrado en la fatalidad. En el 2013 habían muerto 88 motociclistas.

“El COSEVI ha insistido en el tema del motociclista, con una campaña muy fuerte respecto a la necesidad de usar el casco y que el motociclista recuerde que él es el chasis de la moto. Algunas empresas han ofrecido formación para ciclistas cuando adquirieren una moto o se les regaló el casco. En nuestro caso, en los dos primeros meses del año, hicimos 1.067 multas por no portar el casco, sea el conductor o el acompañante, también confeccionamos 797 boletas por no portar ropa o chaleco reflectante”, puntualizó Calderón.

No llevar niños por debajo de los cinco años de edad en una motocicleta, no viajar más de dos personas en un automotor de este tipo, encender la luz siempre, las 24 horas del día, usar ropa reflectante de la luz, usar casco siempre, por más corto que sea el recorrido, no abusar de la velocidad, indicar con direccionales y hasta con el brazo la maniobra que se va a realizar, así como tener cuidado con los derrapes al pasar por tapas metálicas o la línea del tren, a propósito de las primeras lluvias, que incluso generan una mezcla jabonosa con el aceite acumulado en las carreteras durante el verano, son algunos consejos del Comisario.

El vehículo involucrado en más accidentes fatales, después de la motocicleta, es el automóvil, con 27 fatalidades. La bicicleta se ubica de tercero, con 14 casos mortales.

El exceso de velocidad es la principal causa de muerte en carretera, con 37 decesos, mientras que 26 casos se vinculan a la invasión de carril y 24 a imprudencia del conductor. En cuarto lugar, 22 peatones perdieron la vida atropellados en situaciones en las que se les achaca alguna imprudencia a ellos mismos.