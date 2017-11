El jueves 23 de noviembre 2017, Eurochannel presenta Corazones perdidos: Un drama de época sobre el precio que pagan los niños por la Guerra

Versalles; es verano de 1870. Comienza la guerra franco-prusiana y los prusianos están en las fronteras francesas. Entre tanto, el viaje iniciático de Jean, un niño de 12 años, comienza cuando descubre los compromisos y las debilidades del mundo adulto viendo a su padre cambiar de bandos constantemente. Su papá varía en pocas semanas del patriotismo más virulento a colaborar vigorosamente con el enemigo victorioso. Eurochannel estrena Corazones perdidos. Estreno el jueves 23 de noviembre a las 18:00 h México / 19:00 h Colombia/Ecuador / 21:00 h Argentina.

Dirigida por Robin Davis, Corazones perdidos es un drama de época francés. La película comienza con la declaración de guerra contra los prusianos por parte de Francia en 1870. La gente se reúne en las calles para celebrar el desfile de soldados que van al frente de batalla. Entre ellos, la familia Barbier de Versalles, espera que la guerra empiece para sacar el mayor provecho.

El hijo del clan Barbier, Jean, está decepcionado de su padre y es crítico de la cobardía y del mundo miserable en que vive. Afortunadamente para Jean, un vecino, el Padre Merlin, lo conforta y le habla de la atrocidad de la guerra, los peligros del patriotismo y la importancia de dar y perdonar.

Inspirado en la novela de Georges Darien, Corazones perdidos reflexiona sobre cómo la moral y la ética son tan volátiles como la pólvora para algunas personas sin escrúpulos.

Para Corazones perdidos, el director Robin Davis reunió a un reparto excepcional, incluyendo a Urbain Cancelier, quien ha participado, entre otras, en Amélie y Amor eterno. También está Popeck, que además de su famoso espectáculo en solitario, ha actuado en El pianista y Las locas aventuras de Rabbi Jacob.

Eurochannel es el canal dedicado a Europa: sus películas, sus series y su música. Todos sus programas son presentados en su idioma original y subtitulados.

Información genérica:



Elenco: Urbain Cancelier, Bruno Lochet, Popeck, Jérémie Duvall

Director: Robin Davis

País: France

Título original: Bas les coeurs

Género: Drama, época

Año: 2009

Sinopsis:



En 1870, Francia pierde la guerra contra Prusia para sorpresa general. Los patriotas más inquebrantables terminan colaborando con los ocupantes. En medio de todo esto está Jean (Jérémie Duvall), un niño que observa el cambio radical en el comportamiento de los franceses. Sólo su vecino, Merlín (Bruno Lochet), todavía parece dotado de valores y un discurso con sentido común.

Entrevista con Jeremie Duvall (Protagonista)

¿Cómo se da su participación en la película?

Tenía 14 años y enviaba correos electrónicos y cartas a directores de casting y agencias artísticas. Como casi no me llamaban, esa vez un asistente de producción que había conocido seis meses antes me llamó. Ella le había hablado de mí al director Robin Davis. El actor que debía interpretar a “Jean” en la película tuvo un accidente durante sus vacaciones y tuve un casting de última hora y cuando conocí a Robin y compaginamos.

En esa época, ¿qué le motivaba para ir al set?

Había tomado clases de teatro desde los ocho años. Actuar es mi pasión. La increíble oportunidad del cine es viajar en el tiempo, a universos diferentes.

¿Cómo fue esta experiencia como el único niño en la película, y además ser el protagonista?

¿Recuerdas el momento en que Harry Potter descubre el mundo mágico? ¡Fue igual! Hice preguntas a todos los miembros del equipo y me mostraron todo sobre sus trabajos. Ser el personaje principal en mi primera experiencia en un filme fue un regalo. Robin Davis fue muy agradable y me dio todas las claves para comenzar en este trabajo. Incluso después de la filmación me ha seguido guiando.

¿Cómo cree que su actuación ha evolucionado a través de estos años?

Todos evolucionamos cuando crecemos. Tienes que actualizarte en las filmaciones también. O se gana o se aprende. Y en este negocio no siempre se gana. Es necesario escuchar las emociones. ¡Ser un actor es también un desafío perpetuo!

También se ha dedicado a dirigir en los últimos años, ¿cómo describiría esa transición?

No es una transición, es complementario. Filmaba a mis amigos desde que tuve una cámara en mis manos. Me encanta ser parte de una historia pero me encanta crear la mía también. Hacer ambas cosas me ayuda en un set.

¿Está trabajando en algún proyecto en este momento?

Estoy trabajando en una película francesa llamada Versus. Estoy muy contento de interpretar al personaje principal con una nueva generación de actores franceses: Jules Pelissier, Lola Le Lann, Karidja Touré, Benjamin Baffie, Matilda Marty y Victor Belmondo. Este personaje es especial, porque es muy diferente a mí. Tendré que sacar mi lado más oscuro.