En abril en Eurochannel, un emocionante drama juvenil con Sueños de gloria: Un grupo de amigos intentan salir del espiral de delincuencia y drogas de uno de los guetos más famosos de Europa

Marko y sus amigos se enfrentan a una cruda realidad como marginados de la sociedad. La violencia, el crimen y las drogas se han convertido lentamente en parte de su vida cotidiana. Después de un encuentro con la policía, su vieja amistad comienza a desmoronarse y se separan. Eurochannel invita a los televidentes a uno de los suburbios más peligrosos, vibrantes y emocionantes de Europa en Sueños de gloria. Estreno el jueves 19 de abril a las 19:30 h México/Colombia/Ecuador / 21:30 h Argentina.

Basado en una novela galardonada, Sueños de gloria sigue las vidas de Marko y sus tres amigos, Adi, Aco y Dejan, en el famoso suburbio Fužine, en Liubliana. Todos están frustrados con sus vidas: Marko quiere convertirse en un jugador de la NBA, pero fue expulsado de su equipo después de ser atrapado consumiendo drogas. Adi está preocupado por la adicción a las drogas de su hermano; Aco se encuentra en una depresión; y Dejan está frustrado porque su madre quiere llevar la familia a otra ciudad.

A través de una ingeniosa combinación de comedia y drama, Sueños de gloria es una especie de Trainspotting esloveno con una trama más allá del consumo drogas. Con su estilo inteligente y cómico, Sueños de gloria explora las luchas de las comunidades de inmigrantes, y la intolerancia y dificultades que enfrentan.

Bienvenidos al barrio de inmigrantes más famoso de Eslovenia para descubrir cómo es la vida de cuatro amigos que buscan un futuro mejor en Europa. ¿Caerán en la espiral decadente de drogas y crimen como sus vecinos, o cambiarán su futuro para bien?.

Eurochannel es el canal dedicado a Europa: sus películas, sus series y su música. Todos sus programas son presentados en su idioma original y subtitulados.

Información genérica:

Elenco: Benjamin Krnetic, Dino Hajderovic, Ivan Pasalic, Jernej Kogovsek

Director: Goran Vojnovic

País: Eslovenia

Título original: Chefurs Raus!

Género: Drama

Año: 2013

Sinopsis:

Marko (Benjamin Krnetic) y sus amigos viven en un suburbio peligroso de la capital eslovena. Una noche tienen un encuentro que cambia sus vidas. Ahora, todas sus frustraciones se convierten en ira, y sus posibilidades se reducen a dos opciones: continuar por el camino de las drogas y el crimen o romper el ciclo para convertirse en mejores hombres.

Premios y festivales:

• Festival de Cine de Eslovenia 2013

– Mejor Actor de Reparto – Ganador

Entrevista con Goran Vojnovic (Director)

¿Cómo se te ocurrió la historia de esta novela, que se convirtió en una película?

No estoy seguro si se me ocurrió algo con esta película. La historia es una construcción formada por las historias de mi infancia. Crecí rodeado de los personajes de mi película, con sus historias y su humor, pero también con la tristeza debajo de sus bromas. Su tristeza es mi tristeza.

¿Cómo describiría Sueños de gloria a una audiencia internacional que podría saber muy poco sobre la el famoso suburbio de Fužine en Liubliana?

Lo que descubrí mientras viajaba por el mundo presentando la película y el libro es que cada ciudad tiene su propio Fužine, un lugar donde viven los “otros”. Esos “otros” tienen diferentes nombres en todo el mundo, pero su experiencia es similar a la de los chefurs en Fužine. Sueños de gloria es una historia universal sobre lo que significa crecer alienado del mundo fuera del parque de tu barrio. Al igual que la vida, la película es triste y divertida, correcta e incorrecta.

Usted se enfrentó a un juicio por una denuncia de las autoridades locales en el momento de la publicación de la novela de la que se originó la película; ¿Qué pretendieron con esta demanda?

Bueno, ellos, y por “ellos”, me refiero al sindicato policial que presentó cargos en mi contra, probablemente se sintieron insultados por el lenguaje de mi libro, que era muy fuerte y políticamente incorrecto. Debido a que el libro era muy popular, probablemente tenían la sensación de que todos estaban de acuerdo con todas las cosas feas que el personaje principal dice sobre la policía. Supongo que eso fue humillante para ellos. Sin embargo, no creo que quisieran algo especial. Solo exigían un poco de respeto de mi parte, y de todos los que habían leído, o promocionado el libro.

¿Esperaba que Sueños de gloria tuviera tanto éxito y ganara tantos premios?

Fue una sorpresa para que esta historia de mi vecindario fuera entendida por gente tan diversa, cómo se puede leer desde Suecia a Rusia y cómo esos lectores extranjeros pueden conectarse con mis personajes como si hubieran vivido en Fužine. Es una magia de la literatura y el cine,

¿Cómo compararía la vida de los inmigrantes de segunda generación en 2008 y ahora, diez años después? ¿Ha cambiado algo?

Hoy, los inmigrantes vienen a Eslovenia desde países lejanos como Afganistán o Bangladesh, no desde Bosnia o Serbia. Entonces no son solo diferentes; son los rostros de lo desconocido. Los migrantes de segunda generación de los Balcanes están ahora muy bien integrados en la sociedad eslovena y, en general, ya no se los considera un problema, pero es solo porque el problema está ahora en otro lugar. La intolerancia sigue ahí. Hay mucho miedo e ira en la gente, en su mayoría contenido, pero con la situación en Europa del Este en este momento, todo podría estallar pronto.

En 2018, ¿cómo ve los desafíos que enfrentan los inmigrantes en el mundo después de hacer esta película?

Lo que sé es que el mundo siempre ha estado lleno de inmigrantes y refugiados, y que hoy en día, se ha vuelto más evidente. Puedes construir muros y alambrar tus fronteras, como lamentablemente lo hizo mi país, pero no puedes detener a las personas que se mueven en busca de una vida mejor. Peor aún, con todos estos obstáculos, hemos creado una atmósfera de inquietud permanente, en la que los inmigrantes se enfrentan a una tarea aún más difícil si quieren integrarse. Por lo tanto, el mayor desafío es cambiar la atmósfera, porque es difícil hablar de estas cosas mientras las personas están llenas de miedo y, a veces, incluso de odio hacia quienes corren por sus vidas.