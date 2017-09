En Playa Okuragahama de Hyuga, Japón: Leilani McGonagle y Joseph Méndez alcanzaron la Ronda 4 del VISSLA ISA World Surfing Junior Championship

Cuarta jornada del VISSLA ISA World Surfing Junior Championship en Playa Okuragahama de Hyuga, Japón y Costa Rica sigue avante en la misión de ocupar un puesto entre las 10 mejores naciones del mundo entre 41 que arrancaron el domingo.

Hoy, gracias a las clasificaciones de los ticos Leilani McGonagle y Joseph Méndez a la ronda 4 en sus respectivas categorías, Costa Rica sumó dos cartas a las semis y a los cuartos de final respectivamente, entre los 64 competidores de los 16 países que tienen al menos un competidor o competidora en esta instancia.

“Empecé el heat mal, pero luego me recuperé con un 7 y un 8. Dichosamente pude sacarle el provecho a una tabla que no me recomendaban, pero aquí estoy con otro gran resultado en el Mundial”, dijo Joseph.

“Estaba brava conmigo misma porque ayer tuve un mal heat y sentía que podía dar mucho más. Hoy me sentí más relajada y capacitada de surfear mejor. Y, a decir verdad, ver a Joseph surfear como lo hizo antes de mi heat, me inspiró”, dijo Leilani.

Y es que los dos metieron olas que entran al Top 10 de las más altas de Mundial. Leilani combinó 15.66 (6.33 + 9.33), mientras que Joseph metió 15.44 (6.77 + 8.67).

En el día que más surfeadores se despidieron de la competencia con un total de 96, más los 64 se fueron a casa ayer, al Mundial Junior básicamente le resta la mitad de sus competidores.

El pasado domingo iniciaron 306 competidores y hoy quedan 156.

Así, con las importantes clasificaciones del jacobeño y la de Pavones de Golfito, Costa Rica continúa avanzando en bloque, aun así, que hoy varias cartas se hayan ido al repechaje y dos se despidieran por completo.

André Chacón y Francisco Coronado del Sub 18, quedaron descalificados.

Sin embargo, una importante escalada por el repechaje sucedió hoy, gracias a las acciones de Eva Woodland Solano y Oscar Urbina, quienes se repusieron en la repesca y ya están en la tercera ronda, de 7 y 10 en total correspondientemente.

Situación de los ticos hasta el Día 4Sub 18 Masculino

Aldo Chirinos – Repechaje 3 (de 10)

Joseph Méndez – Ronda 4 (de 7)

André Chacón – Eliminado

Francisco Coronado – Eliminado

Sub 16 Masculino

Malakai Martínez – Repechaje 3 (de 10)

Sebastián Mora – Repechaje 2 (de 10)

Oscar Urbina – Repechaje 3 (de 10)

Gabriel Córdoba – Repechaje 2 (de 10)

Sub 18 Femenino

Leilani McGonagle – Ronda 4 (de 6)

Zulay Martínez – Repechaje 4 (de 8)

Sub 16 Femenino

Eva Woodland – Repechaje 4 (de 8)

Coral Wiggins – Repechaje 4 (de 8).