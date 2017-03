Energía y automatización: ¿Qué pueden hacer las Pymes para almacenar y proteger sus datos?

Las nuevas soluciones abordan el crecimiento de dispositivos y aplicaciones de datos en pequeño formato con la misma o mejor capacidad que un Data Center tradicional.

Centroamérica, 28 de febrero de 2017. Hoy en día, prácticamente todas las organizaciones y empresas dependen de la tecnología, no sólo para sus operaciones internas sino para mantener optimizadas sus plataformas de atención al cliente. A medida que la demanda de servicios crece, la interacción con los usuarios aumenta y el intercambio de datos se eleva, por lo que es necesario considerar ampliar la gestión TI que mantenga la operatividad corporativa durante las 24 horas todo el año.

Ante este creciente flujo de datos entre clientes y empresas, se han afianzado en el mundo infraestructuras de Data Center de clase mundial que permiten a las corporaciones y empresas operar bajo un modelo más eficiente.

En esta línea, el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) ha hecho que, en consecuencia, alcancen un nivel de complejidad donde deben prestar atención a la estructura informática y un centro de cómputo se ha convertido en una herramienta fundamental. Justamente, los Micro Datacenter de Schneider Electric , especialista global en gestión de energía y automatización, son ideales para las PyMEs ya que replican todas las capacidades de enfriamiento, seguridad y energía de un centro de datos tradicional, pero a menor escala, es decir, su tamaño es mucho más pequeño, lo que no sólo ofrece beneficios de portabilidad y solventa necesidades en zonas remotas donde no hay infraestructura de TI, si no también resulta mucho más conveniente en cuanto a sus costos, relativamente más bajos.

Los beneficios de estas soluciones incluyen energía, refrigeración y software de gestión para apoyar un entorno informático autónomo y seguro. Heriberto Gamboa, Enterprise Territory Manager de Schneider Electric explicó que “una ventaja respecto al Data Center es que el Micro Data Center cuenta con una infraestructura menos compleja que el centro de datos principal y esto hace que el acceso a los datos sea más veloz, ya que la información se almacena más cerca del usuario y se entrega más rápido”.

El experto de Schneider Electric agregó que los centros de datos tradicionales son caros no sólo porque se tiene que comprar y mejorar el equipo, sino también porque los costos de mantener el sistema que se ejecuta a diario pueden ser más altos. “En contraste, los Micro Data Center de Schneider Electric incluyen un gabinete de fuente de alimentación ininterrumpida (UPS), distribución de energía, software de gestión (DCIM), monitoreo del medio ambiente, refrigeración y seguridad -todos testeados, ensamblados, embalados y luego enviados en un ambiente de fábrica- y se valoran por su comodidad, versatilidad y ahorro de costes asociados”.

Cada solución tiene opciones y operaciones específicas y puede ser personalizado a pedido:

– SmartBunker SX: Tradicional para habitaciones IT.

– SmartBunker CX: Optimizados para entornos de oficina.

– SmartBunker FX: Construido para cualquier entorno.

– SmartShelter: Multirack construido para cualquier ambiente.

Gamboa manifestó que “las empresas deben considerar cómo los microcentros de datos les pueden ayudar en ahorro de dinero, accesibilidad en lugares remotos o a enfrentar las demandas de los sistemas especializados en la red”.

Cualquier empresa, más allá de su tamaño, no debería caer en una situación crítica para implementar un centro de datos –donde sus servidores, por caso, a veces están montados dentro de la oficina de los empleados, sin seguridad física de ningún tipo- ni tampoco esperar a que colapse sus sistemas para tomar una decisión de cambio. Lo aconsejable, en este aspecto, “es prevenir y anticiparse a cualquier situación de riesgo. De lo contrario, la empresa terminara paralizando su producción y teniendo pérdidas”, aseguró el experto.