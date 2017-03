Enviadas por este medio: Ministro de Obras Públicas y Transportes MOPT responde consultas concretas relacionadas con la Ruta Nacional 160, sectores entre Paquera – Playa Naranjo y Paquera – Cóbano

Reunión de seguimiento con el MOPT en Paquera el pasado miércoles 01 de marzo 2017. Foto Franklin Castro, Mi Prensa.

1- La publicación del Cartel para la Licitación de la Ruta 160, trayecto entre Paquera y Playa Naranjo, debía publicarse en agosto pasado según la promesa inicial. Luego que en diciembre 2016. Ahora se dice que debido a nuevos requerimientos solicitados por el BID, aún no se publica. ¿Para cuándo se estima que salga publicado finalmente ese cartel?.

Respuesta: Sobre el tema del cartel de licitación para construir la obra, tal y como se ha venido exponiendo en las últimas reuniones con la comunidad, está listo desde finales del año pasado, conforme a las fechas que habíamos presentado a las últimas dos reuniones en Paquera. El mismo fue remitido con nota 275-2016 de fecha 9 de diciembre 2016 al BID para la “no objeción”, misma que esperamos obtener en las próximas semanas. Sobre dicha situación se expuso de manera amplia en las reuniones sostenidas estos días en Paquera. De igual forma, es importante comunicarle que se están realizando las labores de topografía para gestionar las numerosas expropiaciones que presenta la ruta, así como, el inventario forestal necesario para el permiso ambiental ante las autoridades competentes para gestionar el proceso constructivo.

2- El MOPT venía haciendo reuniones de seguimiento cada dos meses, para informar a pobladores e interesados sobre el proceso. La última fue el jueves 03 de noviembre 2016. ¿Para cuándo será la próxima?.

Respuesta: Sobre el tema de la reunión estaba programada para finales del mes de febrero, debido a algunas dificultades u otras actividades que ya se tenían programadas de parte del Comité Rural Peninsular la misma fue celebrada el 01 de marzo, en las instalaciones de bomberos en Paquera. Así mismo, ayer junto al señor Presidente pudimos reunirnos en la Casa de la Cultura, explicando la situación del proyecto.

3- ¿Por qué razón los funcionarios del MOPT que viene a la zona, no dan declaraciones a la prensa?. ¿Cuándo tendremos la presencia del Ministro?.

Respuesta: Los ingenieros del CONAVI por un acuerdo vigente del Consejo de Administración quien es el jerarca máximo en esa institución no pueden dar declaraciones en prensa. Recordemos además que ahora ese proyecto es del MOPT y no del CONAVI. Sobre los funcionarios del MOPT, a cierto tipo de funcionarios no se les puede obligar a dar declaraciones, ya que según su cargo entre las funciones que tienen no se encuentra atender medios de prensa, para lo anterior existe una Dirección de Prensa que cuenta con los funcionarios encargados para hacer esas labores. Sin embargo, me informa el M.Sc. Mario Durán, Asesor de este Despacho, que siempre que se le han hecho consultas por parte de medios locales en las reuniones periódicas celebradas en Paquera, él ha dado las declaraciones solicitadas con la mayor apertura.

4- La Ruta Nacional 160, trayecto Paquera – Playa Naranjo se encuentra nuevamente en malas condiciones. ¿Para cuándo se piensa darle mantenimiento nuevamente?. Uno de los compromisos asumidos por el MOPT hace algunos años, era darle mantenimiento a esta ruta mientras se pavimentaba.

Respuesta: Sobre el estado de la Ruta Nacional 160 Playa Naranjo-Paquera, le informo que esta se intervino durante el cuarto trimestre 2016, mediante mantenimientos rutinarios no asfaltados “Limpieza Mecanizada y Conformación de superficies no pavimentadas, periodo 22 de noviembre al 31 de diciembre 2016”. De igual forma le comento que ante algunos comentarios sobre el estado actual de la ruta el pasado 06 de febrero se realizó una inspección sobre dicha sección, en dicha gira participó la Señora Intendente Sidney Sánchez, un funcionario del INDER y representantes de la asociación pro-asfalto. Según se pudo constatar la ruta se encuentra en buenas condiciones, el problema se encuentra en las cuestas ya que por la pendiente la tracción de los vehículos es limitada. Por lo tanto el Ing. Oscar Ulloa Rojas sugiere colocar una base estabilizada por lo menos en las pendientes más críticas, aspecto que actualmente se está coordinando inter-institucionalmente.

5- La Ruta Nacional 160, desde Puerto Paquera – Paquera hasta Cóbano se encuentra llena de huecos, lo que ocasionó la protesta ilustrada en la nota adjunta. ¿Para cuándo se dará inicio al bacheo de este trayecto?.

Respuesta: Sobre la sección de Paquera a Cóbano, tal y como se ha informado a vecinos, esta situación sucedió por no tener contrato desde octubre pasado para mantenimiento de rutas en asfalto, sin embargo; hace unas semanas se procedió a la aprobación y firma de los mismos y a dar Orden de Inicio a la empresa. Según información recibida, la maquinaria entró a dar mantenimiento en la zona.

Ing. Carlos Villalta Villegas

Ministro MOPT.