Liga de Ascenso: Jicaral juega en casa este domingo 19 de febrero 2017, frente a Santa Rosa en el Estadio de la Asociación Cívica Jicaraleña a las 11:15 a.m. Puntarenas F.C. visita el Vargas Roldán para medirse ante el Municipal San Ramón a las 11 a.m.

Por su parte y por la Primera de Linafa, el Municipal Paquera juega ante San Pablo F.C. Chirripó. El juego será a la 1 p.m. este domingo en la cancha de Paquera.

ICODER informa de las actividades programadas por las asociaciones y federaciones deportivas para este viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de febrero de 2017

Este domingo 19 de febrero 2017 en la Primera de Linafa, Municipal Paquera recibe a San Pablo F.C. Chirripó: Por la Liga de Ascenso, Puntarenas F.C. visita al Municipal San Ramón y Jicaral es casa ante Santa Rosa.

* ATLETISMO

CAMINATA RECREATIVA A LAS TORRES EÓLICAS DE SANTA ANA. El domingo a las 7 a.m. con salida frente al Centro Cristiano de Alabanza en San Felipe de Alajuelita, para un recorrido de seis horas dirigido a personas con muy buena condición física. Organiza la Asociación Deportiva de Atletismo Alajuelita 2001, teléfonos 8507-0956 y 6011-0804, correo jorastua_2001@yahoo.com y página www.facebook.com/jorge.astuaarias.9

* ARTES MARCIALES MIXTAS

EVENTO INTERNACIONAL CRF 21. El domingo desde las 5 p.m. en Disco La Rumba, en San Antonio de Belén, nueve combates profesionales y semi profesionales, entre ellos el estelar a cargo del mexicano Daniel Salas y el costarricense Víctor Fernández en las 145 libras. También se medirán Roller García (Guat.) – Carlos Calvo (CR), Erik Urbina (Guat.) – Efraín Fernández (CR), y, en la rama femenina, Sharon Fallas – Verónica Vargas y Cindy Acuña – Brenda Arias. Organiza CRF Shows, y más detalles en los teléfonos 8832-3033 y 8307-1086 y en la página www.facebook.com/crfshows

* BALONMANO

CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL 2017. El domingo, tercera fecha, en el Gimnasio Municipal de Santa María de Dota, Grecia – San José (10.30 a.m., masculino), San José – Matina (12 m.d., femenino) y Tarrazú – Talamanca (1.30 p.m., femenino). Organiza la Federación Costarricense de Balonmano (FECOBAL), teléfonos 8884-7372 y 2256-0295, correo prensafecobal@gmail.com y página www.facebook.com/FederacionCostarricenseDeBalonmanoOficial

* BÉISBOL

CAMPEONATO NACIONAL DE PRIMERA DIVISIÓN 2017. Primera fecha, este viernes, Dantos – Los Guido en el Parque Antonio Escarré (7 p.m.); el sábado, Matagalpa – Tigres en el Parque Escarré (7 p.m.); y el domingo, San Pedro – Alajuela en el Campo 5 de La Sabana (9 a.m.), Toros – Pinoleros en el Campo 6 de La Sabana (9 a.m.), Leones – Marlins en el Parque Escarré (9 a.m.), Turrialba – San Pedro en el Campo 5 de La Sabana (12 m.d.), Zeta Gas – Matagalpa en el Campo 6 de La Sabana (12 m.d.) y Kansas – Leones en el Parque Escarré (12 m.d.). Organiza la Federación Costarricense de Béisbol (FECOBEISA) y más detalles en los teléfonos 2549-0927 y 7211-5002, el correo dtcomunicacioncr@gmail.com y la página www.facebook.com/FCB-Federación-Costarricense-de-Beisbol-170729572942754

* BOLICHE

TORNEO DE LA AMISTAD. Este viernes de 5 p.m. a 9 p.m. en el Costa Rica Tennis Club, en Sabana Sur, en la modalidad de parejas (Baker, Simples y No Tap). Organiza MRS Bowling Recreativo, teléfono 8868-0340 y correo electrónico marieramirez@ice.co.cr

* CRICKET

PARTIDO AMISTOSO INTERNACIONAL. El domingo a la 1 p.m., Selección Mayor de Costa Rica – Combinado australiano inglés, en la Universidad EARTH, en Mercedes de Guácimo, como preparación del equipo costarricense en su camino hacia el VI Torneo Centroamericano que tendrá lugar en Belice del 22 al 27 de marzo. Ambos equipos volverán a medirse el próximo miércoles 22 a la 9 a.m. en el campo de polo de Ciudad Hacienda Los Reyes, en La Guácima. Organiza la Federación de Cricket de Costa Rica, teléfonos 2549-0979 y 8879-7733, correo admin.cricket@costaricacricket.org y páginas www.costaricacricket.org y www.facebook.com/cricketcostarica

* FÚTBOL MASCULINO AFICIONADO

CAMPEONATO NACIONAL DE PRIMERA DIVISIÓN DE LINAFA – TORNEO PIONNER 2016 – 2017. Cuarta fecha de la segunda ronda, el domingo, Sarchí – DPT Tirrases en el estadio de Sarchí (11 a.m.), ADR Esparza – Lankester 1943 en San Rafael de Esparza (11 a.m.), Limón FC – Municipal Santa Ana en el Estadio Nuevo de Limón (1 p.m.), B Line FC – Unión Deportiva Puriscal en cancha de B-Line (3 p.m.), Chomes FC – Barrialeña FC en cancha de Chomes (1 p.m.), Golfito Zona Sur – Santo Domingo en el Estadio Fortunato Atencio de Golfito (12 m.d.), Hojancheña FC – Atlético Coco en cancha La Gran Vía (12 m.d.), Selección de San Rafael Abajo – AD Valencia en el ST Center de Aserrí (1.15 p.m.), Real Atenas – Municipal Guarco en el estadio de Atenas (11 a.m.), Conce La Unión – Selección de Canoas en cancha Chizeta Rojas de Tres Ríos (11 a.m.), Sagrada Familia – DRG Pavas en el estadio de Barrio Cuba (11 a.m.), ADF Siquirres – AD Alianza en cancha de La Francia (2.30 p.m.), Municipal Paquera – San Pablo FC Chirripó en el estadio de Paquera (1 p.m.), Municipal Quepos – Fusión Puerto Viejo Sarapiquí en cancha de Damas de Quepos (12 m.d.), Deportivo Nimboyore – Montes de Oca en canchade Portegolpe (12 m.d.) y AD Desamparadeña – Deportivo Upala en el estadio Cuty Monge de Desamparados (1.15 p.m.). Organiza la Liga Nacional de Fútbol Aficionado (LINAFA), teléfono 2589-1460 (ext. 102), correo joyce.salazar@linafa.org y páginas www.linafa.net y www.facebook.com/linafacostarica y más detalles en los teléfonos 8924-0649 y 7211-5002 y en el correo dtcomunicacioncr@gmail.com

* FÚTBOL SALA

TORNEO DE COPA LIGA PREMIER 2017. Segunda fecha, el domingo, en el Gimnasio Municipal de Goicoechea, Paraíso Futsal – T Shirt Mundo (10 a.m.), San Isidro – Orotina Futsal (11.30 a.m.), T Shirt Mundo – Grupo Line (1 p.m.), Orotina Futsal – Limón Futsal (2.30 p.m.), Borussia Futsal – San Isidro (4 p.m.) y Grupo Line – PZ Canastico (5.30 p.m.).

TORNEO DE COPA LIFUTSAL FEFUCI FEMENINO 2016-2017. Décima fecha, el sábado, UNIBE Futsal – UNED San Carlos en el gimnasio de la Christian School en San Miguel de Santo Domingo (8 p.m.); y el domingo, Municipal La Peña – Alajuela Futsal en el gimnasio de la Villa Deportiva de Desamparados (3 p.m.).

TORNEO DE COPA LIFUTSAL FEFUCI MASCULINO 2016-2017. Décima fecha, el sábado, Guácimo – Mónaco FS en el gimnasio del Liceo de Duacarí en Guácimo ( 8 p.m.), Poás Futsal – FC Trinidad en el gimnasio de la Finca El Nazareno en Chilamate de Poás (8.30 p.m.) y Proceso Alajuelita – Tibás CCDyR en el Liceo de San José (8.30 p.m.); y el domingo, Tilarán Futsal – Argentinos Junior en el Liceo Maurilio Alvarado en Tilarán (2 p.m.) y A.C.F. Gallada – UNIBE Futsal en el Liceo de San Antonio de Desamparados (4 p.m.). Organiza la Liga de Fútbol Sala (LIFUTSAL), adscrita a la FEDEFUTBOL, teléfonos 2248-1933 y 8925-9489, correos futsalprensa@gmail.com y prensa@lifutsal.net y página www.lifutsal.net

* MOTOCROSS

QUINTA CLÁSICA CARMONA PASIÓN MX. Segunda fecha, el domingo a partir de las 10 a.m. en la pista de la Escuela de Motocross Carmona, en Lindora de Santa Ana, con competencias para seis categorías menores; Junior, 50cc, 65cc, súper mini 85cc, novatos e iniciante.. Organiza Oscar Carmona y más detalles en el teléfono 8846-3489, el correo clasicamotocrosscarmona@gmail.com y la página

www.facebook.com/ClasicaCarmona

* NATACIÓN

TORNEO SELECTIVO. Este viernes a las 5 p.m., el sábado a las 8.30 a.m. y 4 p.m. y el domingo desde las 8.30 a.m. en la Piscina María del Milagro París en el Parque Metropolitano La Sabana, para todas las categorías, en femenino y masculino. Organiza la Federación Costarricense de Natación y Afines (FECONA), teléfono 8445-6386, correos feconacrc@gmail.com e info@fecona.co.cr y páginas www.fecona.co.cr y www.facebook.com/Federación-Costarricense-de-Natación-y-Afines-638011292918337

* PATINAJE

PRIMERA FECHA DEL NACIONAL DE VELOCIDAD 2017. El sábado a las 10 a.m., contra reloj individual en pista, y el domingo, a las 8 a.m., fondo por puntos, en el Patinódromo Nacional, en el Parque Metropolitano La Sabana, con la participación de 187 competidores en diez categorías, desde Infantil D (5-6 años) hasta Élite. Organiza la Federación Costarricense de Patinaje y Deportes Afines (FEDEPAT), teléfonos 8922-1660 y 8915-7753, los correos presidente@fedepat.com y maximoaraya.sibaja@gmail.com y la página www.facebook.com/fedepat

* RACQUETBALL

FINALES DEL PRIMER TORNEO NACIONAL 2017. El sábado de 9.30 a.m. a 3 p.m. en el Costa Rica Country Club, en San Rafael de Escazú, en las categorías de singles AA, A, B, C, Novatos, Femenina, +35 A, +35 B, U 12, U 10y U 8, y de dobles Open, A y B, Femenina y +35. Organiza la Federación Costarricense de Racquetball (FECORA), teléfonos 2234-6368 y 8828-6876, correos info@racquetballcr.com y marcelogomez@racsa.co.cr y páginas www.racquetballcr.com y www.facebook.com/groups/413230008811106

* RAFTING

CUARTO EDICIÓN DE CHORRO EXTREME RACE. El sábado a las 3 p.m. (rafting) y el domingo a las 10.30 a.m. (kayak) en Río Naranjo de Quepos. Organiza la Asociación de Aguas Rápidas y Aventura de Quepos con el respaldo de la Federación Nacional de Rafting, teléfono 8998-1968 y página www.facebook.com/chorroextremerace

* RECREACIÓN

DOMINGOS FAMILIARES SIN HUMO. Segunda jornada, el domingo a partir de las 9 a.m. en el Paseo Colón, actividades recreativas y deportivas para promover el desarrollo de la actividad física y mental en ambientes libres de la contaminación por el humo. La actividad se mantendrá los domingos 26 de febrero; 5, 12, 19 y 26 de marzo y 9 de abril. Organizan la Municipalidad de San José y su Comité Cantonal de Deportes y Recreación con el apoyo del Ministerio de Salud y el Patronato Nacional de la Infancia y más detalles en el teléfono 2222- 7916 y la página www.facebook.com/ccdrsj

* RUGBY

SÉTIMO TORNEO INTERNACIONAL RAINFOREST RUGBY SEVENS. El sábado de 8 a.m. a 4 p.m. y el domingo de 9 a.m. a 1.30 p.m. en el Liceo Franco Costarricense, en Concepción de Tres Ríos, con la participación de equipos juveniles y mayores de Panamá, Estados Unidos, Canadá y Costa Rica, en femenino y masculino. Organiza la Federación de Rugby de Costa Rica y más detalles en los teléfonos 8717-4793 y 8814-9312, los correos prensa@federacionrugbycr.com y federugbycr@gmail.com y las páginas www.facebook.com/federacionrugbycr y www.facebook.com/notirugbycr

* SOFTBOL

CAMPEONATO NACIONAL DE LANZAMIENTO MODIFICADO. Este viernes a las 7.30 p.m., Ticos – Tucán en el Campo 1 de La Sabana y Marineros – Pitiyankees en el Campo 2, también en La Sabana.

CAMPEONATO NACIONAL DE BOLA RÁPIDA. El sábado, Doble Play – Sabor Venezolano (8 a.m.) y Ticos – Pitiyankees (11 a.m.) en el Campo 1 de La Sabana, y Alajuela –Cartago en el Campo 2 (11 a.m.).

CAMPEONATO NACIONAL DE BOLA LENTA. El sábado, Alajuela – Ticos (8 a.m.) y Abogados – Pitiyankees (9.30 a.m.) en el Campo 2 de La Sabana, y Bruncas – Doble Play en el Campo 1 (9.30 a.m.).

CAMPEONATO NACIONAL MÁSTER. El domingo, Soporte Médico – Litigantes (8 a.m.) y Ticos – Shut (9.30 a.m.) en el Campo 2 de La Sabana.

CAMPEONATO NACIONAL FEMENINO. El domingo, Águilas – Brujas (10 a.m.) y Thunders – Tigers (12 m.d.) en el Campo 1 de La Sabana, y Pinoleras – Panteras en el Campo 2 (11.30 a.m.). Organiza la Federación Costarricense de Bola Suave (FECOSOFT), teléfono 8839-3856, correos roberto.castroa@yahoo.com y marvinraal@yahoo.com y página www.facebook.com/federacion.softball.costarica

* TENIS DE MESA

PRIMER TORNEO NACIONAL RÁNKING DE LIGA MENOR 2017. El sábado a partir de las 9 a.m. en el Polideportivo Monserrat de Alajuela, para las categorías Sub 11, Sub 13, Sub 15 y Sub 18.

PRIMER TORNEO NACIONAL RÁNKING MAYOR 2017. El domingo de 9 a.m. a 6 p.m. en el Polideportivo Monserrat de Alajuela, para las categorías sexta, quinta, cuarta, tercera, segunda, primera y élite. Organiza la Federación Costarricense de Tenis de Mesa (FECOTEME), teléfonos 2549-0939 y 8307-1086, correos info@fecoteme.com y hugool67@hotmail.com y página www.facebook.com/FECOTEME

* VOLEIBOL

TORNEO DE APERTURA DE PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA. Primera fecha, el sábado, ASOVOL San Carlos – UNED en el Gimnasio Siglo XXI de San Carlos (3 p.m.) y Universidad Nacional – Universidad de Costa Rica en el gimnasio de la UNA en Heredia (5 p.m.).

TORNEO DE APERTURA DE PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA. Primera fecha, el sábado, Cartago – UNED en el Gimnasio Siglo XXI de San Carlos (1 p.m.) y Universidad Nacional – Universidad de Costa Rica en el gimnasio de la UNA en Heredia (7 p.m.). Organiza la Federación Costarricense de Voleibol (FECOVOL), teléfonos 2233-0414 y 8833-4118, correos fecovol@gmail.com y alvarocastro28@hotmail.com y página www.facebook.com/Fecovol-Federación-Costarricense-de-Voleibol-1846223965608273