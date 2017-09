Eva, Zulay y Coral entraron a cuartos del repechaje en el VISSLA ISA World Surfing Junior Championship en Playa Okuragahama de Hyuga, Japón

Una importante escalada hasta la ronda número 5 –de 8-, acaban de realizar las ticas, Eva Woodland Solano, Zulay Martínez y Coral Wiggins Araya, durante la quinta jornada del VISSLA ISA World Junior Surfing Championship.

Después de clasificar las tres, llevan a Costa Rica hasta la sexta jornada con el 100 por ciento de las sub 18 y sub 16 con vida.

En un día que el equipo tuvo bajas sensibles como las de Aldo Chirinos en sub 18, así como las de Gabriele Córdoba y Oscar Urbina en sub 16, las ticas no solo avanzaron hasta el inicio de la segunda mitad de la repesca, sino que eliminaron a figuras importantes del Mundial.

Entre las tres, acabaron con las intenciones de surfistas de Brasil, Sudáfrica, Israel, Islas Channel y Francia.

Nunca en la historia de la participación de Costa Rica en mundiales Junior de la ISA, Costa Rica había llevado a sus cuatro mujeres con vida a la antepenúltima jornada, acción que le entregó al equipo hoy puntos muy importantes para sus intenciones de ocupar un lugar en el top 10 por naciones.

Por otra parte, otro que escaló y por partida doble en el repechaje, fue Sebastián Mora de Santa Teresa, quien venció en esta jornada a surfistas de Perú, Nueva Zelanda, Panamá y México. Así como un Malakai Martínez, quien, junto a Sebastián, se metieron a la ronda 5 –de 10- en el repechaje.

Y finalmente, la otra derrota del día pero que se mantiene con vida, es la de Joseph Méndez, quien perdió su heat del día y con esto, pasará hasta la ronda 6 del repechaje para tratar de reponerse como el último sub 18 en masculino con vida.

Al Mundial le quedan con vida un total de 76 competidores, de los cuales 7 son costarricenses. Mañana, al igual que hoy, será otro día de alta descalificación de competidores, escenario que le dará a Costa Rica una pista del resultado que podría obtener el próximo domingo.

Situación de los ticos hasta el Día 5

Sub 18 Masculino

Aldo Chirinos – Eliminado

Joseph Méndez – Repechaje 6 (de 10)

André Chacón – Eliminado

Francisco Coronado – Eliminado

Sub 16 Masculino

Malakai Martínez – Repechaje 5 (de 10)

Sebastián Mora – Repechaje 5 (de 10)

Oscar Urbina – Eliminado

Gabriel Córdoba – Eliminado

Sub 18 Femenino

Leilani McGonagle – Ronda 4 (de 6)

Zulay Martínez – Repechaje 5 (de 8)

Sub 16 Femenino

Eva Woodland – Repechaje 5 (de 8)

Coral Wiggins – Repechaje 5 (de 8).