Fueron anunciados este domingo: Dan a conocer los ganadores de la VIII edición de la Olimpiada Nacional de Robótica

Alajuela, Domingo 13 de agosto, 2017. Ocho equipos lograron su clasificación a la Olimpiada Mundial de Robótica (WRO) al coronarse ganadores del primer lugar de sus respectivas categorías en la Olimpiada Nacional, tras dos días de competencia que involucró a 310 grupos para un total de 750 participantes.

Esta edición tuvo la más alta participación de niños y jóvenes de diferentes lugares del país, en los ocho años de ser realizada. En un evento co-organizado por el MICITT en el mes de la ciencia y la tecnología.

Según el Viceministro de Ciencia y Tecnología, Sander Pacheco, en los diferentes retos que se presentaron se nota el talento de nuestros niños y jóvenes que estamos seguros harán lucir al país en el próximo evento mundial.

“Es la primera vez que WRO está fuera de Asia, lo que representa un gran logro: estamos compitiendo contra Europa, Eurasia y África. Esta es una gran oportunidad para demostrar que nuestro país a pesar de ser pequeño y tener poca población es de primer mundo en tecnología”, agregó el Viceministro Pacheco.

La edición 2017 llegó con grandes novedades siendo el primer año en que la Olimpiada Nacional se realizó fuera de San José y a la vez el primero donde estuvieron abiertas todas las categorías que compiten en el evento mundial.

El interés de la organización de realizar esta actividad fuera de San José fue dar acceso y oportunidades a personas en otras zonas del país y la selección del lugar se inspiró en que el año 2016 el 36% de los participantes representaron a la zona Norte (San Carlos) y Occidente (Esparza, Palmares y San Ramón).

La Olimpiada Nacional de Robótica es la antesala de la Olimpiada Mundial que se realizará en Costa Rica del 10 al 12 de noviembre y que por primera vez se efectúa en el continente americano. La temática de este evento mundial seguirá en la línea de sostenibilidad, designada por Costa Rica como marca y emblema del encuentro mundial.

“Todos los retos que los niños resolvieron en esta olimpiada fueron diseñados en Costa Rica, cabe recalcar que este año somos el país anfitrión de la Olimpiada Mundial de Robótica por lo que la participación nacional tiene un carácter muy importante. Somos los responsables del diseño de los retos mundiales y también creamos el tema de sostenibilidad que se está desarrollando por los competidores que vendrán a la Olimpiada Mundial de Robótica”, explicó Alejandra Sánchez, representante de WRO en Costa Rica.

Los ganadores son:

Categoría Regular

A (9-12 años):

Primer lugar: AC Robótica

Segundo lugar: VL Kids San Rafael

Tercer lugar: Fundavida

B (13-15 años):

Primer lugar: Saint Francis Wolves

Segundo lugar: VL training Heredia

Tercer lugar: Free

C (16 a 19 años):

Primer lugar: Talentec-07

Segundo lugar: INA-CENATE02

Tercer lugar: Hojalata team

Categoría Open

A (6-12 años):

Primer lugar: The legendaries

Segundo lugar: Robo-time

Tercer lugar: Robo Nature

B (13-15 años):

Primer lugar: Dron3

Segundo lugar: Recycling Spender

Tercer lugar: Team Pascal

C (16 a 19 años):

Primer lugar: Darbot

Segundo lugar: Robot GHJ

Tercer lugar: Robo Sapiens

Categoría Fútbol:

Primer lugar: Talenteccr

Segundo lugar: Presbíterocr

Tercer lugar: Cheerbots

Categoría ACR:

Primer lugar: CENATE.