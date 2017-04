Jason Torres ganó en Santa Teresa de Cóbano y es líder nuevamente: Mientras que en femenino Zulay Martínez volvió a la victoria en Open

Zulay Martínez. Foto Alfredo Barquero, cortesía para Mi Prensa.

Jason Torres. Foto Alfredo Barquero, cortesía para Mi Prensa.

Por segunda vez en lo que va del campeonato, el jacobeño Jason Torres ganó la Copa OTIS – Beach Club del Circuito Nacional kölbi, presentado por Adrenaline Rush y Grupo INS, acción que le dio tres podios después de tres fechas y es, una vez más, el líder de una temporada que completó ya la mitad del tour.

En Santa Teresa de Cóbano, lugar donde residen varios de los mejores surfistas del país, Jason pudo vencer en la final a los locales, Anthony Fillingim y Olman Morales que cerraron en la tercera y cuarta posición respectivamente.

Además, a Leonardo Calvo que hoy recolectó el mejor resultado en su carrera adentro del Circuito Nacional kölbi.

La final para Jason fue sencilla por el hecho de haber metido la ola más alta de 9.33 desde los primeros minutos. Esperó tras este abultado puntaje por casi 15 minutos para salir por un 7.17 que lo hizo a llegar a los 16.50 y con esto sellar a su segundo mejor resultado del año.

“Muy feliz la verdad. Tenía casi 20 días sin surfear con muy pocas expectativas de ganar. Ya en la final sabía que, si era paciente, podía hacer un buen papel, la estrategia funcionó y ahora motivado para volver a entrenar fuerte”, dijo Jason.

Con este gane, el jacobeño subió al primer lugar de la tabla que hasta ayer era de Jair Pérez quien perdió hoy en semis. Maykol Torres tercero en la tabla que también perdió temprano, bajará varios puestos en un ranking que mañana lunes se publicará.

Por su parte, en femenino Zulay Martínez de Tamarindo volvió a la victoria en Open después de casi un año y tres meses de no ganar la mayor. Hoy frente a Emily Gussoni, Eva Woodland y Coral Wiggins, Zulay se impuso.

“Quiero dedicarle esto a mi primo Malakai y a la gente de Tamarindo que me motivan día a día, ellos me dicen todo el tiempo que yo puedo ganar, hoy me la creí y así fue”, dijo Zulay.

La ola de Banana Beach, en Santa Teresa de Cóbano, Puntarenas, hoy bajó el tamaño con respecto al día uno; sin embargo, quebró mucho mejor y con una textura ‘glass’ que perduró a lo largo de la jornada.

La próxima fecha del Circuito Nacional kölbi se muda a Playa Guiones de Nosara, los días 13 y 14 de mayo próximo, donde se correrá la Copa Beach Club – OTIS.

Resultados de la fecha:

Open

Jason Torres (Jaco) Leonardo Clavo (Barranca) Anthony Fillingim (Santa Teresa) Olman Morales (Santa Teresa)

Open Femenino

Zulay Martinez (Tamarindo) Coral Wiggins (Avellanas) Rubiana Brownell (Avellanas) Emily Gussoni (Jaco)

Junior

Oscar Urbina (Puerto Viejo) Francisco Coronado (Brasilito) Agustín Cedeño (Panamá) André Chacón (Jacó)

Junior Femenino

Emily Gussoni (Jaco) Zulay Martinez (Tamarindo) Rubiana Brownell (Avellanas) Coral Wiggins (Avellanas)

Boys

Malakai Martínez (Tamarindo) Oscar Urbina (Puerto Viejo) Steven Arauz (Cieneguita) Samuel Reidy (Dominical)

Girls

Valentina Resano (Nicaragua) Rubiana Browenll (Avellanas) Coral Wiggins (Avellanas) Paulina Summers (Puerto Viejo)

Grommets

Tao Rodriguez (Panamá) Darshan Antequera (Jaco) Samuel Reidy (Dominical) Isauro Elizondo (Panamá)

Minigrommets

Leo Apreda (Jaco) Kalani Abrahao (Tamarindo) Etan Hollander (Dominical) Denzel Rosales (Santa Teresa)

Minigrommet Femenino