Leonor Espinosa del restaurante Leo en Bogotá es nombrada Latin America’s Best Female Chef 2017



– Leonor Espinosa, dueña y chef del restaurante Leo en Bogotá, ha desarrollado una cocina basada en los productos locales y sabores tradicionales colombianos.

BOGOTÁ, Colombia, 13 de septiembre de 2017 – /PRNewswire/ — Latin America’s 50 Best Restaurants se enorgullece en reconocer a la Chef Leonor Espinosa con el premio 2017 Latin America’s Best Female Chef. Espinosa recibirá el reconocimiento durante la ceremonia de premiación que se llevarán a cabo el 24 de octubre en Bogotá, Colombia.

Leonor Espinosa

Leonor Espinosa, chef propietaria del restaurante Leo en Bogotá, Colombia, ha creado “ciclo-bioma”, una propuesta culinaria basada en la investigación de especies colombianas para cocinar y maridar con alimentos.

William Drew, Editor General de Latin America’s 50 Best Restaurants, dice: “Estamos encantados de que Leonor haya sido la elegida para recibir este prestigioso premio. Este refleja la pasión y el compromiso de Leonor, la calidad duradera de sus restaurantes y el impacto y la influencia que ha tenido en Colombia y en toda América Latina.”

“Estoy muy honrada de recibir este premio y de unirme a un grupo muy especial de mujeres cocineras”, dice Espinosa. “Este premio reconoce la importancia y el valor de los ingredientes de la diversidad natural que pueden potenciarse para la culinaria y las tradiciones gastronómicas colombianas.”

Como una figura clave en el renacimiento de la comida del país, Espinosa ha nutrido y promovido el valor de la biodiversidad del país y aspectos sociales en la gastronomía a lo largo de su carrera.

También, Espinosa ayudó a construir un Centro de Gastronomía Integral para las personas afectadas y/o involucradas en las drogas. El trabajo de Espinosa ha animado a las comunidades a convertir su patrimonio cultural en una herramienta para el desarrollo socioeconómico.

Sobre el Latin America’s Best Female Chef Award

El Latin America’s Best Female Chef Award se otorga a través del voto de más de 250 expertos internacionales de la industria restaurantera y gourmets que conforman la Academia de votantes de Latin America’s 50 Best Restaurants. Este significativo reconocimiento celebra a mujeres exitosas que han llegado a la cumbre del mundo gastronómico, haciendo brillar una exclusive familia de extraordinarios chefs, con el objetivo de inspirar a futuras generaciones de mujeres jóvenes.

Latin America’s 50 Best Restaurants

La lista de los Latin America’s 50 Best Restaurants es una instantánea de las opiniones y experiencias de 252 expertos de la industria de restaurantes en Latinoamérica. Es un punto de referencia gastronómico mundialmente reconocido, que muestra las principales tendencias y destaca a grandes restaurantes de todos los rincones de la región. El proceso de votación y los resultados de los Latin America’s 50 Best Restaurants están sujetos a la adjudicación independiente por parte de la reconocida consultora de servicios profesionales Deloitte.