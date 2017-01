MicroNotas: Cobertura de operativos de inicio de año en el sector Peninsular y recuento de traslados de emergencias en diciembre 2016

Operativos realizados por la Policía de Tránsito y Fuerza Pública, en Paquera, Tambor y Cóbano este lunes 02 de enero 2017, dejaron un saldo de 18 boletas realizadas por infracciones a la Ley de Tránsito.

La mayoría, un total de 7 fueron por no pago de marchamo, 5 por no tener la revisión técnica al día, 2 por conducir con la licencia vencida, 2 por no tener dicho permiso y dos por andar en motocicleta sin casco. Además 14 placas detenidas.

Por otro lado en cuanto a los traslados realizados, por la lancha de emergencias de la Caja Costarricense del Seguro Social CCSS, se realizaron aproximadamente 80 pacientes de Paquera a Puntarenas, durante diciembre 2016.

De acuerdo a informes enviados a Mi Prensa, 24 de ellos eran de pacientes en estado crítico. El resto eran personas en condición estable (pacientes verdes), pero que requerían ser atendidos en el Hospital Monseñor Sanabria.