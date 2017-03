Misterio, crimen y comedia, en una serie escandinava: Eurochannel estrena Viudas negras en exclusiva para Latinoamérica

Una serie escandinava con lo mejor del atrapante thriller, misterio, crimen y comedia nórdicos.

Tres parejas disfrutan de un viaje tradicional a una casa de campo, pero de repente todo se convierte en caos. Rebeka, Johanne y Kira están cansadas del abuso de sus esposos y toman una decisión que les cambiará la vida: asesinarlos. Ahora, una explosión les enseñará que la libertad tiene su precio. Eurochannel invita a los televidentes a conocer a las mujeres más siniestras de Escandinavia en una nueva serie: Viudas negras. Estreno el domingo 26 de marzo a las 18:00 h Colombia / Ecuador / 20:00 h Argentina / 21:00 h México.

Mezclando lo mejor del crimen de ficción nórdico con diálogos intensos y humor negro, Viudas negras cuenta la historia de tres mujeres con cosas comunes excepcionalmente malas en común, sus maridos. Ellos son violentos, criminales, y una amenaza para la seguridad de sus familias. Las mujeres conspiran para deshacerse de sus maridos y cuando lo hacen esperan un nuevo comienzo… Pero el precio a pagar será muy alto.

Dividida en ocho episodios, esta primera temporada de Viudas negras desarrolla el concepto del thriller nórdico con una historia multinacional. Después de que estas tres amigas, peligrosas y seductoras, asesinan a sus esposos, lo que pensaban que iba a ganar su libertad se convertiría en una investigación policial transfronteriza.

Viudas negras es protagonizada algunos de los actores más famosos de Escandinavia, con nombres importantes como Peter Stormare (Fargo, Prison Break, Minority Report), Cecilia Forss, Beate Bille y Synnøve Macody. Con este elenco, y una historia emocionante que lleva la noción del ‘Nordic Noir’ a un nuevo nivel, la serie se convirtió en un éxito de televisión en Suecia, Noruega y Dinamarca siguiendo tras su estreno.

Bienvenidos a Escandinavia para conocer el desenlace de una trama fatal. ¿Lograrán estas viudas siniestras cumplir sus objetivos? ¿Están sus esposos realmente muertos? Todas las respuestas en cada episodio de la nueva serie de Eurochannel: Viudas negras.

Información genérica:

Elenco:

Peter Stormare, Cecilia Forss, Beate Bille, Synnøve Macody Lund Director: Janic Heen, Carsten Myllerup País: Noruega, Suecia, Dinamarca Género: Drama, crimen Título original: Black Widows

Año: 2016 Episodios: 16 Temporadas: 2

Sinopsis:

Rebeka (Cecilia Forss), Johanne (Synnøve Macody Lund) y Kira (Beate Bille) disfrutan de un fin de semana en una casa de verano en Noruega con sus esposos. Los hombres abordan su barco de pesca y dejan a las esposas en la orilla. Mientras que el barco navega en la distancia, explota repentinamente. De vuelta al muelle, las tres mujeres brindan con champán. Rebecka, Johanne y Kira mataron a sus maridos para ganar su libertad, pero el “accidente” pronto se convierte en una investigación por asesinato.

Entrevista con Peter Stormare (Actor)

¿Cómo llegó a participar en este proyecto?

Tuve otro proyecto en Suecia durante el mismo período, por lo que era el momento perfecto.

¿Qué le atrajo para hacer parte de Viudas negras?

Me gustó el guion. Es a la vez drama y comedia a mi manera de verlo.

¿Cómo describiría a su personaje?

Un personaje divertido para interpretar. Es una persona más compleja de lo que uno espera después de ver el primer episodio. Evoluciona con el paso del tiempo.

¿Cuáles son las diferencias entre su personaje y el investigador policial en la serie original?

No mucho, creo. Lo siento, pero no he visto la versión original. Evito mirar originales (si hay uno), porque prefiero hacer mis caracteres mi manera y es fácil inconscientemente copiar al personaje o actor original después de verlo.

Las series escandinavas y nórdicas han ganado prominencia en todo el mundo en los últimos años; ¿Cuál es la razón detrás de eso en su opinión?

Buenos autores de libros de crimen y buenos guionistas que entienden cómo transferir un libro a un guion para televisión.

Como actor escandinavo en Hollywood, ¿usted prefiere producciones estadounidenses o europeas?

Me gustan ambas. Soy de hacer cosas diferentes y e interpretar a personajes que sean disímiles, pero es más práctico para mí trabajar en Estados Unidos porque vivo allí.

¿Por qué los televidentes no deberían dejar de Viudas negras?

Porque se van a perder los giros que convierte a esta serie dramática en una comedia, y viceversa. Es emocionante y divertida. Muy rara pero entretenida para lo que se ofrece hoy en televisión.

¿Está trabajando en algún proyecto en este momento? ¿Puede decirnos algo sobre ellos?

Estoy terminando una película en Asia. Estamos filmando en Corea del Sur, pero aún no puedo hablar de este proyecto.

Además, estoy trabajando en un guion para la segunda temporada de mi propia serie, Swedish Dicks, que es una serie de comedia sobre dos detectives privados suecos que no son tan inteligentes como creen.

Entrevista con Mikko Pöllä (Creador de la serie)

¿Cómo surgió la idea de la serie?

Queríamos escribir sobre personas que quieren empezar de nuevo, que toman medidas extremas tratando de resolver enormes problemas en sus vidas. Además, sentimos que el mundo necesitaba un espectáculo con personajes femeninos frescos y fuertes.

¿Cuánto se demoró el proceso de creación de la serie?

Fue bastante rápido, habíamos prometido proponer varias ideas a una productora en Finlandia. Les gustó nuestra idea central y fue un proceso fácil crear los personajes y la historia después de eso.

¿Qué pueden esperar de Viudas negras los televidentes?

La gente puede esperar grandes giros, personajes inteligentes y un tono edificante y cómico en un escenario de suspenso.

¿Qué significa para usted que la serie ha tenido tanto éxito a nivel internacional y se ha adaptado en otros países?

Significa mucho, realmente. Para un escritor es el elogio más grande si la gente fuera del mercado original disfruta de lo que hemos hecho.

¿Por qué cree que las series nórdicas y escandinavas han ganado importancia en todo el mundo en los últimos años?

Creo que, por un lado, nuestra narración está cerca de las narrativas americanas, lo que hace que nuestro drama sea comprensible a nivel mundial. Pero por otro lado, el drama nórdico a menudo tiene un tono único que lo hace diferente e interesante.

La gente habla sobre el ‘Nordic Noir’ como una tendencia, ¿cómo ve el desarrollo de este género?

Creo que es un concepto de mercadeo que ha ayudado a vender series nórdicas. Personalmente, nunca he sentido que mis programas son parte de esa tendencia.

¿Qué pueden esperar los televidentes en la nueva temporada?

¡Grandes problemas para las viudas!

También ha trabajado en proyectos como Angry Birds, ¿cómo maneja la transición de escribir un thriller a escribir comedia o para niños?

Para mí, la clave es entender lo que estoy escribiendo; ¿Por qué estoy contando esta historia, qué dice sobre nuestro mundo? Después de eso es fácil establecer el tono para el público adecuado.

¿Está trabajando en algún proyecto en este momento? ¿Puede decirnos algo sobre ellos?

Recientemente empecé una nueva compañía de desarrollo de dramas, Fire Monkey, con el co-creador de Viudas negras, Roope Lehtinen. Estamos creando varias series para numerosos los países nórdicos e internacionalmente.