Mophie presenta base de carga inalámbrica para iPhone 8, iPhone 8 Plus y iPhone X

Disponible en apple.com, tiendas Apple y mophie.com

CONDADO DE ORANGE, California, 13 de septiembre de 2017 – /PRNewswire/ — mophie, una marca de ZAGG Inc y la marca de fundas con batería para móviles de mayor venta en los Estados Unidos(1), anunció hoy la base de carga inalámbrica mophie, una almohadilla de carga inalámbrica universal que brinda una experiencia de carga rápida y sencilla para iPhone 8, iPhone 8 Plus y iPhone X.

La base de carga inalámbrica mophie ofrece una experiencia de carga rápida y sencilla para iPhone 8, iPhone 8 Plus y iPhone X (PRNewsfoto/mophie)

La base de carga inalámbrica mophie estará disponible en apple.com, tiendas Apple de todo el mundo y mophie.com el 20 de septiembre.

La base de carga inalámbrica presenta la tecnología móvil más reciente para ofrecer una carga inalámbrica directa para iPhone 8, iPhone 8 Plus y iPhone X. Está diseñada para empezar la carga con solo colocar el iPhone 8, iPhone 8 Plus o iPhone X sobre la almohadilla. El dispositivo del cliente seguirá siendo totalmente funcional mientras se carga, de modo que los usuarios pueden seguir usando la pantalla y conectarse con accesorios Bluetooth, entre otras cosas.

“mophie ha demostrado su compromiso para lograr que la carga sea tan sencilla como sea posible mediante su ecosistema de soluciones de carga inalámbrica”, dice Chris Ahern, presidente de mophie. “La base de carga inalámbrica mophie ofrece una experiencia óptima para clientes de iPhone 8, iPhone 8 Plus y iPhone X desde el primer día”.

La base de carga inalámbrica presenta un acabado antideslizante recubierto con doble inyección de goma para asegurar la correcta colocación del iPhone 8, iPhone 8 Plus o iPhone X para su carga. También permite cargas inalámbricas de alta velocidad de hasta 7.5 W para dispositivos compatibles.

Otras características:

La tecnología inalámbrica Qi más reciente para compatibilidad universal

Adaptador de pared de alta velocidad y cable incluidos

Diseño de bajo perfil

Acabado de goma para prevenir rayones

La base de carga inalámbrica está disponible en apple.com, tiendas Apple, mophie.com y otros minoristas de primer nivel por US$ 59,95.

Para ver las últimas novedades sobre todos los productos nuevos de mophie, próximos eventos y promociones, siga a mophie en Facebook, Twitter e Instagram, o inscríbase en mophie.com/innovation.

Acerca de mophie

mophie, el fabricante de fundas con batería de mayor venta en los Estados Unidos, es un diseñador y fabricante galardonado, con sede en California, que empodera al mundo móvil para que se mantenga poderoso. Ampliamente aclamado por sus soluciones móviles innovadoras, mophie tiene el orgullo de haber desarrollado el juice pack® original. Los productos de mophie son reconocidos por su estilo, están diseñados para el rendimiento y proporcionan una perfecta integración de hardware, software y diseño. mophie opera en California, Michigan, los Países Bajos, Hong Kong y China. Sus productos están disponibles en más de 130 países y pueden encontrarse en tiendas Apple, Verizon, Best Buy y T-Mobile, así como en Sprint y otros minoristas líderes. Visite mophie.com y síganos en Facebook, twitter e Instagram (@mophie).

Acerca de ZAGG Inc

ZAGG Inc (NASDAQ:ZAGG) es líder global en accesorios y tecnologías que empoderan los estilos de vida móviles. La compañía tiene una galardonada cartera de productos que incluye protectores de pantalla, soluciones de gestión de energía, teclados móviles, tecnología social y audio personal, con las marcas InvisibleShield®, mophie®, ZAGG® e IFROGZ®. ZAGG Inc tiene operaciones en los Estados Unidos, Irlanda y China. Para más información, visite los sitios web de la compañía en www.zagg.com y www.mophie.com.