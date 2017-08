Nos reportan que ferry colisiona con rampa en Puerto Paquera y esta se cae: Percance interrumpe el servicio entre Puntarenas y Paquera hasta que se dé una reparación

Rampa en el agua.

Franklin Castro R.

franklindecostarica@gmail.com

Whatsapp (506) 89384176

El ferry Tambor 2 que llegaba a Puerto Paquera a eso de las 6:13 p.m. colisionó contra la rampa y esta se cayó inclinada al lado derecho. Así lo indicaron decenas de reportes llegaron a Mi Prensa de manera casi inmediata.

Los pasajeros y vehículos que salieron a las 5 p.m. de Puntarenas, no pudieron ser descargados en Paquera. El ferry regresó a Puntarenas. No se reportaron heridos. El servicio se interrumpe hasta nuevo aviso.

Hay versiones que indican que el ferry no pudo detenerse y colisionó fuertemente con la rampa. Una pasajera dijo a este medio que le escuchó decir a un funcionario del ferry, que el motor había fallado y que por esa razón no pudo detenerse.

Mientras tanto, Fernando Araya Mondragón, Director de Gestión de la División Marítimo Portuaria del MOPT, dijo que lo que se sabe preliminamente es que falló uno de los duque del marco de izaje. “Se está a la espera de mayores detalles”.

“Desafortunadamente el servicio queda suspendido hasta nuevo aviso. El daño parece importante. Mañana estaremos analizando opciones de intervención luego de valorar el daño en detalle. Se coordina con Coonatramar para viajes extraordinarios a Playa Naranjo esta noche y mañana”, informó Araya.

Versión de Federico Quesada, Director General de Naviera Tambor.

El bus directo desde San José vendrá en el último ferry de Puntarenas a Playa Naranjo, que salió de Puntarenas a las 9:54 p.m. de hoy martes.

En ese ferry se traslada la gente que no pudo llegar a Paquera la tarde de este martes. Además otra unidad de Transportes Cóbano, esperará a los pasajeros para trasladarlos a Paquera y Cóbano.

Situación también afecta servicio de buses.

La empresa Transportes Cóbano informó esta noche que debido a lo sucedido con la rampa en Puerto Paquera, se suspende a partir de mañana y hasta nuevo aviso el servicio entre San José – Cobano – Santa Teresa

Mañana miércoles no habrá autobús de 06:00 am saliendo de Santa Teresa para San José y tampoco se realizará la carrera de 06:00 am que sale de San José con destino a Cóbano.

“Esperamos en él transcurso del día de Mañana restablecer los servicios por medio de un transbordo por medio del Ferry de Playa Naranjo lo cual estaremos oportunamente informando”, dijo la empresa en un comunicado.

Agregan que este miércoles el servicio que sale de Cóbano a las 4 a.m., llegará hasta Playa Naranjo y esperará el primer Ferry de Playa Naranjo que sale de Puntarenas a las 06:30 am, para trasladar usuarios hasta Montezuma. Para mayores detalles llamar a los teléfonos 2642-1112 y 2642-0492.

Esta nota está en desarrollo y se ampliará constantemente durante la noche…