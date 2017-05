Operadores deben reconocer ¢78.8 millones por suspensión en servicio de agua: 22000 abonados de AyA y 5800 de ESPH recibieron compensación

Reglamento establece devolución del cargo fijo en cada recibo

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia aplicaron una rebaja tarifaria por ¢78.867.000 a los abonados que sufrieron la suspensión del servicio de agua durante el verano de 2016.

El artículo 95 del reglamento AR-PSAYA-2015 de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) establece que:

“Los abonados del servicio de acueducto que reciban un servicio discontinuo cuya causa no sea caso fortuito, fuerza mayor o suspensiones programadas por mantenimiento, realización de mejoras o nuevas inversiones o daño causado por terceros; sino atribuible al prestador, durante el periodo de incumplimiento no se les cobrará el cargo fijo. En el caso de que no exista cargo fijo, se aplicará una disminución del 50% del monto de la factura”.

Esta medida aplica cuando la suspensión del servicio es menor a 16 horas diarias durante al menos 20 días al mes y suspensión del servicio durante 24 horas por más de tres días consecutivos o más de 7 días no consecutivos, ambos en el mismo mes, aun cuando la empresa provea agua con camión cisterna.

La rebaja tarifaria se aplicó a las comunidades heredianas de: Calle Hierbabuena (de las Bromelias al Oeste), Calle Chavarría, Calle El Tucán, Alrededores plaza Santa Elena Casa Las Manzanas, Calle Zurquí al norte, El Gaucho, Cerros Verdes; Breña Mora, Calle Charquillo, Calle Chaves, Calle Anonos, Puente Hamaca, Santa Cecilia: escuela al este hasta río Lajas. Cruce a calle Azofeifa, al norte hasta el tanque. Calle Rubí, Calle Chilillal, Calle Leones y centro Concepción de San Isidro (Escuela Plaza).

El monto total de la rebaja, por el cargo fijo aplicada a 5800 abonados de estas comunidades, equivale a ₡12 486 000. Incluso hubo abonados a los que se les otorgó la disminución hasta por tres meses, durante marzo, abril y mayo 2016.

Estos problemas de interrupción del servicio de acueducto se deben a la falta de líquido, por lo que la ESPH inició la perforación de pozos, para mitigar los problemas de desabasto de agua.

Por su parte, el AyA reconoció ¢66 381 000 a 22 052 abonados residentes en sectores de Guadalupe, localizados en: Ipís, Mata de Plátano y San Vicente; de Tibás: incluyó varias manzanas ubicadas en Anselmo Llorente y San Juan y en San José en el cantón Central de Hospital y algunas cuadras de San Francisco de Dos Ríos. Además, la ARESEP solicitó aplicar la compensación en los sectores de Puriscal, Atenas, Escazú, Hatillo, Alajuelita, Zapote, San Francisco de Dos Ríos y Desamparados.

Para resolver la problemática de racionamiento en el Gran Área Metropolitana, el AyA ha planificado dos proyectos, denominados Periurbanos y Orosi II. La ejecución de dichos proyectos está programada para iniciarse en 2020 y 2023 respectivamente y la ARESEP se prepara para dar una estricta fiscalización a estos proyectos en pro de lograr disminuir al mínimo el racionamiento de los servicios, dado que la interrupción afecta a muchas familias.

Las quejas presentadas por usuarios por racionamientos de agua en los últimos años es la siguiente: