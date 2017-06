Paquera, Cóbano, Lepanto e Isla Chira: Las fuertes lluvias y vientos de la noche provocaron múltiples averías en el servicio eléctrico en las comunidades de la zona peninsular

La caída de árboles provocaron averías. Foto Coopeguanacaste, cortesía para Mi Prensa.

Franklin Castro Ramírez

franklindecostarica@gmail.com

Whatsapp (506) 89384176

Las lluvias intensas y fuertes ráfagas de viento persentadas durante la noche, provocaron la caída de árboles y por consiguiente múltiples averías en la red d distribución eléctrica. Así lo informó la Cooperativa de Electrificación Rural de Guanacaste Coopeguanacaste R.L.

La zona más afectada fue la de Paquera, de las 4:11 a.m. hasta las 8:23 a.m. El motivo una avería dejó sin servicio eléctrico desde la Subestación de Santa Rita. El respaldo de Curú no se pudo utilizar, puesto que el circuito del ICE también se vio afectado por este evento. También el sector del distrito de Cóbano alimentado por el ICE, estuvo sin el servicio.

Coopeguanacaste informó que al ser las 5:47 am se logró restablecer hasta la zona conocida como El Golfo, sector en donde se encontraron tres postes quebrados. El personal trabaja en el cambio de dichos postes para restablecer el servicio a la mayor brevedad posible, considerando que es una avería grande.

“Los funcionarios del ICE han manifestado que el circuito de la zona en que ellos brindan el servicio, registra una afectación importante, que hace que no se pueda utilizar el respaldo de Curú por el momento”, afirmó en el comunicado Marisol Arias Murillo de Comunicación Corporativa de Coopeguanacaste.

Agregó que existen reportes de interrupción del servicio en Pilas y Vainilla de Canjel, así como otros sectores de la zona alta de Nicoya, que han resultado afectadas con averías por las condiciones de temporal, estas están siendo atendidas por personal de la cooperativa.

De acuerdo al Instituto Meteorológico Nacional las condiciones atmosféricas inestables a la posición de la Zona de Convergencia Intertropical y al tránsito de la onda tropical #10, son las causantes de aguaceros fuertes con tormentas en el Pacífico y Valle Central, generando acumulados de hasta 40 mm en las cercanías del Golfo de Nicoya.

La Isla Chira también se vio afectada por las averías. Esta comunidad es atendida por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), sin embargo es alimentada por una línea eléctrica propiedad de Coopeguanacaste.

Desde tempranas horas personal técnico de la cooperativa ha intentado acceder al sitio pero no ha sido posible el ingreso, dadas las condiciones intransitables de los caminos, crecidas de ríos y propiedades inundadas.

Las cuadrillas se encuentran en la zona en espera de que los caudales bajen para poder realizar la revisión y reparación de las líneas eléctricas de la red, informó la empresa que lamentó los inconvenientes presentados por esta situación.