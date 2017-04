Policía de Tránsito pide a los peatones precaución durante la Semana Santa: Caminar por las aceras o de frente al tránsito donde no las hay

En los primeros tres meses del año, 22 peatones perdieron la vida en accidentes en los que se les achaca a ellos mismos un comportamiento inadecuado que pudo haber influido en su atropello.

Son al menos 7 muertos, como promedio mensual, las vidas que se perdieron en el primer trimestre del año, de ahí que los principales consejos de la Policía de Tránsito, para Semana Santa, están enfocados en este actor vial.

Para el Comisario Mario Calderón, Director de la Policía de Tránsito, uno de los principales problemas que se da en Semana Santa con los peatones, es que algunas comunidades turísticas se saturan tanto que las aceras pueden ser insuficientes, también se le suma esa sensación de relajamiento, fiesta y hasta ingesta de alcohol que hace a los peatones reducir su prudencia.

“Hay ciertos días que en las comunidades no cabe la gente, entonces se camina por la calle; ese no es el único problema, sino que estos peatones no caminan de frente al tránsito, para poder ver los vehículos que vienen, sino que les dan la espalda. Por otro lado, ya se han dado fatalidades de personas en estado etílico que son atropellados al salir de un bar camino al hotel, porque van en muy malas condiciones”, detalló Calderón.

En otros casos, si bien los peatones no han consumido licor, están en zonas rurales con poca iluminación pública, en calles sin aceras, en zonas con curvas; en estos casos es vital caminar de frente al tránsito, con ropa clara o reflectante de la luz e incluso con la linterna del celular activada, como recomendaciones adicionales.

Con los niños, se solicita redoblar esfuerzos, para que caminen por las aceras y siempre al lado interno de la acera, para evitar que se suelten y salten a la calle.

Para las personas que permanecerán en sus casas y que participarán de las actividades religiosas católicas, particularmente las procesiones, los consejos son similares a los que aplican para el 15 de setiembre, que radican en no caminar por las calles, salvo aquellas que están cerradas para el evento religioso.

Utilizar los puentes peatonales disponibles, así como activar los semáforos peatonales son otros consejos importantes, además de denunciar de inmediato vía 9-1-1, solicitando la presencia de la Policía de Tránsito o de la Fuerza Pública, cuando observen vehículos transitando por las playas, como motocicletas, cuadraciclos o automóviles.

Otros consejos

En función de los peatones, el consejo a todos los conductores es estar atentos a los peatones y ciclistas en las zonas de playa y de montaña, principalmente en aquellos sitios donde no hay aceras.

Dormir lo suficiente el día antes de conducir en desplazamientos prolongados y tener el compromiso de un amigo o familiar de no dormirse en el viaje, para que converse con el conductor y que esté atento a cualquier señal de sueño de fatiga o sueño del conductor, son otros consejos del Comisario.

Se recomienda, asimismo, no recargar los vehículos con pasajeros, ya no solo por la multa que implicaría que esas personas extras no van con cinturón de seguridad, sino por el riesgo justamente de no portar este dispositivo de seguridad. Todos los niños menores de 12 años, salvo que superen el 1.45 metros de altura deben ir con un dispositivo de retención de menores. Recargar el carro con equipaje, particularmente en el techo, genera inestabilidad.

En el caso de las personas que llevan su bicicleta o aprovechan los días libres para pasear, se les solicita usar casco, y otros implementos de seguridad, particularmente luces si conducen de noche.

Solicitar al propietario de una buseta de turismo la documentación que demuestre que el vehículo está en buen estado aplica también para los vacacionistas que viajan en excursión y denunciar los casos de transporte público en los que hay sobrecargo de pasajeros o el conductor conduce al tiempo que habla por celular, conversa con los pasajeros o parece que está bajo los efectos del alcohol, resulta vital para reducir riesgos de accidentes.