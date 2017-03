Por la Liga de Ascenso, Jicaral visita a Santa Rosa y Puntarenas F.C. recibe a San Ramón: Mientras que en octavos de final de la Primera de Linafa, Santa Ana es casa ante Esparza y Chomes espera a San Rafael Abajo de Desamparados

AGENDA DEPORTIVA

Domingo 26 de marzo 2017 – Jornada 14 de la Liga de Ascenso: Santa Rosa de Santa Cruz – Jicaral, a las 2 p.m. en la cancha nueva de Santa Rosa. Puntarenas F.C. – San Ramón, 2 p.m. en el Estadio Lito Pérez.

Octavos de Final: Por los juegos de vuelta de la Cuarta Fase de la Primera División de Linafa, Santa Ana recibe a Esparza a las 11 a.m., en el Estadio de Piedades y Chomes – San Rafael Abajo de Desamparados , a la 1 p.m. en Chomes.

ICODER informa de las actividades programadas por las asociaciones y federaciones deportivas para este viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de marzo de 2017

“DÍA NACIONAL DEL DEPORTE”

* AJEDREZ

TORNEO BLITZ DÍA NACIONAL DEL DEPORTE. El domingo a partir de las 9 a.m. en el Parque Metropolitano La Sabana. Organiza la Federación Central de Ajedrez (FCA), teléfonos 2549-0964 y 7082-3378, correo info@fcacostarica.com y páginas www.fcacostarica.com y www.facebook.com/FCA-de-Costa-Rica-310902162641451

* ATLETISMO

TERCERA CARRERA Y CAMINATA VENCEDORES. El sábado a las 7 a.m. con salida y llegada en el Centro Evangelístico de Zapote, en distancias de 4 y 8 km (carrera) y 1,5 km (caminata), a beneficio de los programas Hogar Cuna y Sueños de Colores. Organiza el Centro Evangelístico y más detalles en el teléfono 2280-0151 y en la página www.facebook.com/centroevangelisticocr

FESTIVAL DE LANZAMIENTOS PALMARES 2017. El sábado desde las 8 a.m. en el Polideportivo de Palmares, con pruebas de impulsión de bala, lanzamientos de disco, jabalina y martillo para las categorías Juvenil C, Juvenil B, Juvenil A y Mayor, en femenino y masculino. Organiza la Asociación de Atletismo de Palmares con el aval de la Federación Costarricense de Atletismo (FECOA) y más detalles en el teléfono 8533-1236, el correo juanjosvargas9@gmail.com y la página www.facebook.com/AtletismoPalmares

TORNEO MÁSTER PRETEMPORADA 2017. El domingo a partir de las 8 a.m. en el Polideportivo de El Porvenir de Desamparados, con competencias de pista y campo para atletas mayores de 30 años, en femenino y masculino. Habrá 3 mil m planos, 3 mil m marcha, 150 m planos, 1200 m planos, 600 m planos, 300 m planos, relevo midley, lanzamiento de disco, saltos largo y triple e impulsión de bala. Organiza la Asociación Deportiva Máster de Atletismo (ADEMA), teléfonos 2549-0933 y 8659-4406, correos adema10cr@gmail.com ymagdis29@yahoo.com y en las páginas www.adema.cr y www.facebook.com/ADEMA-Costa-Rica-799360540126245

* AUTOCROSS

PRIMERA FECHA DEL CAMPEONATO NACIONAL REPSOL 2017. El sábado a partir de las 6 p.m. en la Pista La Olla, en Sabanilla de Alajuela, con competencias para las categorías de 4, 6 y 8 cilindros y libre. Organiza la Asociación de Autocross en Acción (ADAA) con el aval de la Federación Costarricense de los Motores (FECOM) y más informes en el teléfono 7075-3130, el correo aghernandezv@gmail.com y la página www.facebook.com/autocrosscostrica

* BALONCESTO

LIGA SUPERIOR MASCULINA. Segunda fecha, el sábado, Universidad de Costa Rica – Abogados en las Instalaciones Deportivas de la UCR en Mercedes de Montes de Oca (6 p.m.), Coopenae Arba – Coopeservidores Escazú en el Polideportivo de San Ramón (7 p.m.), Liberia – Grecia en el Gimnasio Municipal de Liberia (8 p.m.) y U. Latina – Brenes Barva en el Polideportivo de Santo Domingo (8 p.m.). Organiza la Federación Costarricense de Baloncesto, 2233-9475 y 8709-8686, correo mpena@fecobacr.com y páginas www.fecobacr.com y www.facebook.com/fecobacostarica

* BALONMANO

COPA HERMANN BRUNNER DÍA DEL DEPORTE. El domingo a partir de las 8 a.m. en la Cancha 2 de La Sabana y desde las 12 m.d. en el Gimnasio Nacional, con juegos en femenino y masculino. Organiza la Federación Costarricense de Balonmano (FECOBAL), teléfonos 8884-7372 y 2256-0295, correo prensafecobal@gmail.com y página www.facebook.com/FederacionCostarricenseDeBalonmanoOficial

* BOXEO

ELIMINATORIA PARA JUEGOS NACIONALES ICODER 2017. El sábado desde las 2 p.m. y el domingo a partir de las 10 a.m. en el Gimnasio Jesús Tuzo Portuguez, en el Parque Metropolitano La Sabana, para la categoría escolar (13-14 años), en femenino y masculino. Organizan ICODER y la Asociación Costarricense de Boxeo (ACOBOX), teléfonos 7211-5002 y 8862-9142, correo dtcomunicacioncr@gmail.com y página www.facebook.com/asociacioncostarricensedeboxeo

* CICLISMO BMX

TERCERA FECHA DE LA COPA NACIONAL DE BICICROSS 2017. El sábado desde las 5 p.m. en la Pista BMX del Parque de la Paz, con competencias para las categorías 6 años y menos, 7-8 años, 9-10, 11-12, 13-14, 15-16, 17 a 34, 35 años y más en aro 20 y aro 24, Crucero, Élite, Femenino A y B y Strider. Organiza la Asociación de Ciclismo Extremo, con el aval de la Federación Costarricense de Ciclismo (FECOCI) y más informes en los teléfonos 8814-8342 y 8338-7008, el correo bicicrosscr@gmail.com y la página www.facebook.com/BicicrossCR

* CICLISMO DE RUTA

PRIMERA FECHA DE LA SÉTIMA COPA GUANACASTECA. El domingo a partir de las 8.30 a.m. con un recorrido de 120 km en el circuito Guayabo de Bagaces, Yoko, Planta Proyecto Geotérmico Miravalles, Fortuna y Guayabo, salida y meta frente al Súper Chaves para las categorías élite, juvenil y Máster A, para un total de ocho vueltas de 15 km cada una. Organiza la Asociación Multideportes de Guanacaste con el aval de la FECOCI y más detalles en el teléfono 8704-7790, el correo frankliberia@hotmail.com y las páginas www.asomugu.com y www.facebook.com/campeonatoguanacasteco.ciclismo

* DÍA NACIONAL DEL DEPORTE

CELEBRACIÓN PRINCIPAL EN EL PARQUE METROPOLITANO LA SABANA. El domingo a partir de las 8 a.m., torneos y exhibiciones de balonmano, softbol, béisbol, baloncesto 3×3, voleibol sentado, tenis infantil, rugby, tiro con arco, tang soo do, porrismo, voleibol de playa, aeróbicos, ajedrez, dominó, jiujitsu, pulsos, levantamiento de potencia, ecuestre, taekwondo, drift y gimnasia en las canchas al aire libre del Parque Metropolitano La Sabana; kayak y canotaje en el Lago, nado sincronizado en la Piscina María del Milagro París; festival de patinaje en el Patinódromo Nacional, goalball en el Gimnasio Nacional, y voleibol menor, lacrosse, cricket, juegos tradicionales y porrismo en el Estadio Nacional. Además, a las 11.30 a.m. en la tarima de la Zona Powerade, homenaje al dedicado del Día Nacional del Deporte 2017, Hermann Brunner, el padre del balonmano costarricense. Organiza ICODER y mayores detalles con Gabriela Schaer Araya, coordinadora del Departamento de Rendimiento Deportivo del ICODER, teléfono 2549-0773 y correo gabriela.schaer@icoder.go.cr

* FESTIVAL DEPORTIVO

JUEGOS DE LA BUENA VOLUNTAD. El sábado y domingo a partir de las 6 a.m. en Playa Los Baños de Limón, competencias deportivas y recreativas para niños, jóvenes, adultos y ciudadanos de oro. Entre otros, habrá torneos de tablero, ajedrez, dominó, series, jupas, voleibol, karate, aeróbicos, baloncesto, judo, patinaje, fútbol playa, caminata, exhibición de boxeo, pulsos y naipes. Organiza el Profesor Víctor Hansel Kelly y más detalles en el teléfono 8304-9336 y en los correos electrónicos vhanselk@hotmail.com y copias.papelylapiz@hotmail.com

* FÚTBOL AMERICANO

NOVENO CAMPEONATO NACIONAL DE PRIMERA DIVISIÓN. Quinta fecha, el sábado, Titans – Dragons (2 p.m.) y Leones – Lobos (6 p.m.) en el estadio Quincho Barquero de Paraíso y Bulldogs – Búfalos en el Estadio Municipal de Flores (6 p.m.). Organiza la Asociación de Equipos de Fútbol Americano de Costa Rica (AEFA), correo info@aefacr.com y páginas www.aefacr.com y www.facebook.com/aefacr

* FÚTBOL FEMENINO

PREMIACIÓN UNIFFUT 2016. El sábado a partir de las 2 p.m. en el Club Campestre La Cueva, en Alajuela, tras la finalización de la temporada de primera división con la campeonización de A.D. Moravia y el subtítulo para Saprissa FF.

CAMPEONATO NACIONAL DE SEGUNDA DIVISIÓN. Tercera fecha, el sábado, Curridabat – Acosta en el estadio de Curridabat (7 p.m.); y el domingo, Alajuelita – Coronado en el estadio de Alajuelita (10 a.m.), San Francisco – Montes de Oca en el Polideportivo de Santo Domingo (11 a.m.), Pozos Junior – Herediano en el estadio de Salitral (1 p.m.), Dimas Escazú – Junquillo Abajo en el estadio de Escazú (1 p.m.), Santo Domingo – Liga Femenina en Santo Domingo (1 p.m.) y Universidad de Costa Rica – Desampa 2000 en el Estadio Ecológico de la UCR en Mercedes de Montes de Oca (3 p.m.).

CAMPEONATO NACIONAL U 17. Sexta fecha, el sábado, CODEA –Fusión Grecia en el Polideportivo Monserrat de Alajuela (9 a.m.), Moravia – ADEUCEM en el estadio Pipilo Umaña de Moravia (10 a.m.), San Ramón – CCDR Grecia en el Polideportivo de San Ramón (1 p.m.), Herediano – Dimas Escazú en el estadio de Mercedes Norte (1 p.m.), Curridabat – Arenal Coronado en Cipreses de Curridabat (1 p.m.), Desampa 2000 – Santa Bárbara en cancha de Desamparados centro (2 p.m.), Morpho FC – Saprissa en Mata de Plátano de Goicoechea (3.20 p.m.) y Once Tigres – Coronado en Plaza Iglesias (3.30 p.m.).

CAMPEONATO NACIONAL U 15. Sexta fecha, el sábado, Desampa 2000 – Herediano en cancha de Desamparados centro (10.15 a.m.), Moravia – CODEA en el estadio Pipilo Umaña de Moravia (1 p.m.) y Dimas Escazú – Academia Castillo en el estadio de Escazú (1 p.m.); y el domingo, Morpho FC – Coronado en Mata de Plátano de Goicoechea (9 a.m.). Organiza la Unión Femenina de Fútbol (UNIFFUT), teléfonos 2589-1450 (extensión 138) y 6002-0701, correos mario080960@gmail.com y juanwong1609@gmail.com y página www.facebook.com/UnionFemeninadeFutbolCostaRica

* FÚTBOL MASCULINO AFICIONADO

CAMPEONATO NACIONAL DE PRIMERA DIVISIÓN DE LINAFA – TORNEO PIONNER 2016 – 2017. Octavos de final, juegos de vuelta, el domingo, Sarchí – Unión Deportiva Puriscal (2-1) en el estadio de Sarchí (11 a.m.), Municipal Santa Ana – ADR Esparza (2-1) en el estadio de Piedades (11 a.m.), Chomes – Selección de San Rafael Abajo (1-1) en la cancha de Chomes (1 p.m.), Hojancheña – Santo Domingo (2-2) en cancha La Gran Vía (12.30 p.m.), ADF Siquirres – Municipal Guarco (1-0) en cancha de La Francia (1 p.m.), Selección de Canoas – DRG Pavas (1-1) en cancha de Canoas (11 a.m.), San Pablo FC Chirripó – Nimboyore (2-2) en cancha de San Pablo centro (11 a.m.) y Upala – Fusión Puerto Viejo Sarapiquí (2-2) en Colonia Puntarenas de Upala (12 m.d.). En caso de empate en el global habrá tiempos extra y de ser necesarios, lanzamientos desde el punto de penal. Organiza la Liga Nacional de Fútbol Aficionado (LINAFA), teléfono 2589-1460 (ext. 102), correo joyce.salazar@linafa.org y páginas www.linafa.net y www.facebook.com/linafacostarica y más detalles en los teléfonos 8924-0649 y 7211-5002 y en el correo dtcomunicacioncr@gmail.com

* FÚTBOL PLAYA

PRIMERA FECHA DEL TORNEO APERTURA DE PRIMERA DIVISIÓN. El domingo en el Hotel y Club Punta Leona, Puntarenas FC – Dimas Escazú (10 a.m.), Sámara ADG – Leones Indomables CSH (11 a.m.), Goicoechea – Puntarenas Junior (12 m.d.), Escazú FP – Valencia BS (1 p.m.) y Yunis Limón – Punta Leona (2 p.m.). Libre, Orión FC. Organiza la Liga de Fútbol Playa (LIFUPLA) y más detalles en los teléfonos 7211-5002 y 2589-1465, los correos dtcomunicacioncr@gmail.com y lifupla@futbolplayacr.com y las páginas www.futbolplayacr.com y www.facebook.com/Liga-de-Futbol-Playa-259199164096251

* FÚTBOL SALA

FINAL TORNEO DE COPA LIFUTSAL FEFUCI FEMENINO 2016-2017. Juego de vuelta, el lunes, Santo Domingo B – Alajuela Futsal en el Poildeportivo de Santo Domingo (7.30 p.m.). En el partido de ida ganó Alajuela Futsal 3 a 2. En caso de empate en puntos y goles se realizarán dos tiempos extra de 5 minutos cada y de persistir la paridad se procederá al lanzamiento desde el punto de penal para definir al ganador.

TORNEO DE COPA LIFUTSAL FEFUCI MASCULINO 2016-2017. Semifinales, juego de ida, el sábado, Puriscal – Tilarán en el Colegio Técnico Profesional de Puriscal (7 p.m.). El partido de vuelta se realizará el 4 de abril en Tilarán.

SUPER COPA FEMENINA 2016. Juego de ida, este jueves, Curridabat Futsal Venus – CCDR Desamparados en el Gimnasio Nacional (8.20 p.m.). El partido de vuelta se realizará el 30 de marzo en el Gimnasio Nacional.

CAMPEONATO NACIONAL LIGA PREMIER 2017. Segunda fecha, este jueves JOMA Extremos – Paraíso Futsal en la Escuela Central de San Sebastián (8.15 p.m.) y Fusión Goicoechea – San Isidro Futsal en el Gimnasio Municipal de Goicoechea (8.30 p.m.); el sábado, San Francisco Homeless – A. D. PZ Canastico Futsal en el Polideportivo de San Francisco de Dos Ríos (6.30 p.m.); CODEA Alajuela – Suministros Yustin La Aurora en el Polideportivo Monserrat de Alajuela (8 p.m.) y San Antonio – Limón Futsal en la Villa Deportiva de Desamparados (8 p.m.); el domingo, Orotina Futsal – Grupo Line en el Polideportivo de Orotina (7.30 p.m.); y el miércoles, ADIBBO – Borussia Futsal en el Gimnasio Municipal de San Rafael de Oreamuno (8 p.m.). Organiza la Liga de Fútbol Sala (LIFUTSAL), adscrita a la FEDEFUTBOL, teléfonos 2248-1933 y 8925-9489, correos futsalprensa@gmail.com y prensa@lifutsal.net y página www.lifutsal.net

* GOLF

TERCER TORNEO RANKING MID HANDICAP SENIOR. El domingo desde las 8 a.m. en el Campo de Valle del Sol, en Santa Ana. Organiza la Federación de Golf de Costa Rica y más detalles en el teléfono 2549-0922, los correos info@anagolf.org e ibrenes@fedegolfcr.com y la página www.facebook.com/anagolf.costarica

KAYAK Y CANOTAJE

FESTIVAL DÍA NACIONAL DEL DEPORTE. El domingo a las 9 a.m. en el Lago de La Sabana, abierto al público que quiera conocer de estas disciplinas. Organiza la Federación de Kayak y Canotaje de Costa Rica, teléfonos 8822-4343 y 8825-2146, correo fecokacrc@hotmail.com y páginas www.fecokac-costarica.com y www.facebook.com/FecokacCostaRica

* MOTOCROSS

CAMPEONATO NACIONAL MOTOREX 2017 – COPA KTM. Primera fecha, el domingo a partir de las 9.30 a.m. en la pista del Centro de Eventos CoopeVictoria en Grecia, para las categorías MX 1, MX 2, Pre MX 1, Pre MX 2, Veteranos A y B, Máster, Amateur, Femenina, Súper Mini, 65 cc, 50 cc, Junior y 2 Tiempos Open, con transmisión en vivo por TD+ Canal 15 de Cabletica (www.teletica.com y www.tdmascr.com). Organiza la Asociación Motoclub de Costa Rica con el aval de la Federación de Motociclismo Costarricense y más detalles en el teléfono 7075-3130, el correo aghernandezv@gmail.com y la página www.facebook.com/cnmxcostarica

* NATACIÓN

VIGÉSIMA SEGUNDA COPA INTERNACIONAL JUAN SANTAMARÍA. Este viernes a las 3 p.m. y el sábado y domingo desde las 8 a.m. en el Polideportivo Monserrat de Alajuela, con la participación de más de 400 nadadores de 17 equipos nacionales y diez extranjeros, procedentes de Colombia, Honduras y Panamá. El torneo es válido para buscar marcas clasificatorias al CCCAN que se efectuará en Trinidad y Tobago del 28 de junio al 1 de julio próximos. Organiza la Asociación Alajuelense de Natación, teléfono 2442-1757, correo asoc.alajuelensedenatacion@hotmail.com y página www.facebook.com/AsociacionAlajuelenseDeNatacion

* NADO SINCRONIZADO

QUINTO TORNEO NACIONAL. El sábado a las 10 a.m. (figuras), 3 p.m. (solos) y 5.45 p.m. (equipos), y el domingo a las 9 a.m. (duetos), 10.30 a.m. (solos técnicos) y 11 a.m. (duetos técnicos), en la Piscina María del Milagro París, en La Sabana, para las categorías de 12 años y menos, 13-15, junior y abierta, con el fin de conformar las Selecciones Nacionales. Organiza el Comité Técnico de Nado Sincronizado, teléfonos 8841-6802 y 8373-4005, correos cristinahiller12@gmail.com y olgadiakova@gmail.com y páginas www.facebook.com/AlfaNadoSincronizadoCostaRica y www.facebook.com/Nado-Sincronizado-CR-270959572920723

* PATINAJE

FESTIVAL DE PATINAJE Y DEPORTES AFINES. El domingo de 8 a.m. a 2 p.m. en el Patinódromo Nacional, en el Parque Metropolitano La Sabana, con eventos de velocidad, habilidades, coreográfico, freestyle slalom, hockey en línea, roller derby y roller fut, en el marco del Día Nacional del Deporte. Organiza la Federación Costarricense de Patinaje y Deportes Afines (FEDEPAT), teléfonos 8922-1660 y 8915-7753, correos presidente@fedepat.com y maximoaraya.sibaja@gmail.com y página www.facebook.com/fedepat

* PORRISMO

EXHIBICIONES DÍA NACIONAL DEL DEPORTE. El domingo a las 9.30 a.m. en la Cancha 1 del Parque Metropolitano La Sabana y a las 11 a.m. en el Estadio Nacional. Organiza la Federación Cheer and Dance de Costa Rica (FECAD Costa Rica) y más detalles en la página www.facebook.com/FECAD-Costa-Rica-1456311234680526

* RACQUETBALL

FINALES DEL SEGUNDO TORNEO NACIONAL 2017. El sábado de 9 a.m. a 2 p.m. en el San José Indoor Club, en Curridabat, para las categorías singles de AA, A, B, C, Novatos, Femenina, +35 A, +35 B, U 12, U 10y U 8, y de dobles Open, A y B, Femenina y +35. Organiza la Federación Costarricense de Racquetball (FECORA), teléfonos 2234-6368 y 8828-6876, correos info@racquetballcr.com y marcelogomez@racsa.co.cr y páginas www.racquetballcr.com y www.facebook.com/groups/413230008811106

* RECREACIÓN

DOMINGOS FAMILIARES SIN HUMO. Sétima jornada, el domingo a partir de las 9 a.m. en el Paseo Colón, actividades recreativas y deportivas para promover el desarrollo de la actividad física y mental en ambientes libres de la contaminación por el humo. La actividad finalizará el domingo 9 de abril. Organizan la Municipalidad de San José y su Comité Cantonal de Deportes y Recreación con el apoyo del Ministerio de Salud y el Patronato Nacional de la Infancia y más detalles en el teléfono 2222- 7916 y la página www.facebook.com/ccdrsj

* RUGBY

SEGUNDA FECHA DEL CAMPEONATO NACIONAL 2017 FEMENINO Y MASCULINO. El domingo a partir de las 9 a.m. en la cancha ubicada al costado este del Estadio Nacional en el Parque Metropolitano La Sabana, con la participación de diez equipos en la rama masculina y cinco en femenino. Organiza la Federación de Rugby de Costa Rica y más detalles en los teléfonos 8717-4793 y 8814-9312, los correos prensa@federacionrugbycr.com y federugbycr@gmail.com y las páginas www.facebook.com/notirugbycr y www.facebook.com/federacionrugbycr

* SOFTBOL

CAMPEONATO NACIONAL DE LANZAMIENTO MODIFICADO. Este jueves a las 7.30 p.m., Los Pinos – Piratas en el Campo 1 de La Sabana, y Ticos – Doble Play en el Campo 2, también en La Sabana.

CAMPEONATO NACIONAL DE BOLA RÁPIDA. El sábado, Sabor Venezolano – Pitiyankees (8 a.m.) y Doble Play – Heredia (11 a.m.) en el Campo 1 de La Sabana, y Alajuela – Ticos en el Campo 2, también en La Sabana (8 a.m.).

CAMPEONATO NACIONAL DE BOLA LENTA. El sábado, Doble Play – Bruncas en el Campo 1 de La Sabana (9.30 a.m.) y Ticos – Alajuela (9.30 a.m.) y Pitiyankees – Abogados (11 a.m.) en el Campo 2.

CAMPEONATO NACIONAL MÁSTER. El domingo, Litigantes – Shut (8 a.m.) y Ticos – Soporte Médico (9.30 a.m.) en el Campo 2 de La Sabana.

CAMPEONATO NACIONAL FEMENINO. El domingo, Panteras – Pinoleras (10 a.m.) y Tigers – Thunders (12 m.d.) en el Campo 1 de La Sabana, y Brujas – Águilas en el Campo 2 (11 a.m.). Organiza la Federación Costarricense de Bola Suave (FECOSOFT), teléfono 8839-3856, correos roberto.castroa@yahoo.com y marvinraal@yahoo.com y página www.facebook.com/federacion.softball.costarica

* TRIATLÓN

SEGUNDA FECHA DEL CIRCUITO NACIONAL KOLBI – COPA UNIT. El sábado y domingo desde las 7 a.m. en Playa Cocles, en Puerto Viejo de Talamanca, con la participación de más de 180 tablistas en nueve categorías (Open femenino y masculino, Junior fem. y masc., Boys, Girls, Grommets y Minigrommets fem. y masc.). Organiza la Federación de Surf de Costa Rica, teléfono 8829-2956, correo carlos.enrique.brenes@gmail.com y páginas www.surfingcr.net y www.facebook.com/FedeSurfCR

* TENIS

ELIMINATORIAS PARA LOS XXXVI JUEGOS NACIONALES ICODER 2017. El sábado y domingo desde las 7 a.m. en las canchas del Centro Nacional de Tenis ubicadas en los Parques Metropolitanos La Sabana y de la Paz y en la Academia Naranjo en San Antonio de Desamparados, para las categorías U 12, U 14, U 16 y U 18, en sencillos y dobles, en femenino y masculino. Los torneos concluirán el siguiente fin de semana. Organizan ICODER y la Federación Costarricense de Tenis, teléfonos 2227-1335 y 7016-5984, correo patricia.castro@fctenis.com y páginas www.fctenis.com y www.facebook.com/federacion.costarricensedetenis

* TENIS DE MESA

PRIMER TORNEO RÁNKING MÁSTER (VETERANOS). El domingo a partir de las 9 a.m. en el Gimnasio Municipal de Tibás (contiguo al Liceo Mauro Fernández), para las categorías 40-49 años, 50-59, 60-69 y 70 años y más. Organiza la Federación Costarricense de Tenis de Mesa (FECOTEME), teléfonos 2549-0939 y 8307-1086, correos info@fecoteme.com y hugool67@hotmail.com y páginas www.fecoteme.com y www.facebook.com/FECOTEME

* TRIATLÓN

TRIGÉSIMO CUARTO CLÁSICO EL COCO – PRIMERA FECHA DE LA SERIE BMW 2017. El domingo a partir de las 6 a.m. en Playas del Coco, Guanacaste, en las distancias de 750 m natación, 20 km ciclismo y 5 km atletismo (Sprint), 1500 m natación, 40 km ciclismo y 10 km atletismo (Estándar) y 1600 m natación, 60 km ciclismo y 16 km atletismo (Coco), para todas las categorías. La Serie BMW comprende además los triatlones de Jacó (23 de abril), Hacienda Pinilla JW Marriot (7 de mayo), Paseo de los Turistas (4 de junio), Papagayo (2 de setiembre) y Final Quepos (3 de diciembre). Organiza Producciones Sin Límite con el aval de la Federación Unida de Triatlón (FEUTRI) y más detalles en los teléfonos 2245-3774 y 8311-1000, las páginas www.serietriatlonbmw.com y www.facebook.com/TriatlonCostaRica y los correos info@serietriatlonbnw.com y rsoto@primeroendeportes.com

* VOLEIBOL

TORNEO DE APERTURA DE PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA. El sábado, Universidad Nacional – San José WG en el gimnasio del Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE) de la UNA en Heredia (5 p.m.), UNED – Santa Bárbara en el gimnasio de la UNED en Barrio Dent (6 p.m.) y Goicoechea – Atenas en el Gimnasio Municipal de Goicoechea (8 p.m.), y el domingo, Universidad Nacional – San Carlos en el gimnasio del CIDE de la UNA en Heredia (9 a.m.).

TORNEO DE APERTURA DE PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA. Este viernes, Universidad de Costa Rica – Aserrí en las Instalaciones Deportivas de la UCR en Mercedes de Montes de Oca (8 p.m.); el sábado, Cartago – Atenas en el Polideportivo de Cartago (7 p.m.) y Universidad Nacional – San José WG en el gimnasio del Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE) de la UNA en Heredia (7 p.m.), y el domingo, Universidad Nacional – Aserrí en el gimnasio del CIDE de la UNA en Heredia (11 a.m.).

FESTIVAL DE INICIACIÓN, MINIVOLEIBOL Y PREINFANTIL. El domingo desde las 8 a.m. en el sector de gramilla sur del Estadio Nacional, con la participación de más de 300 jugadores de todo el país, como parte de las actividades del Día del Deporte 2017. Organiza la Federación Costarricense de Voleibol (FECOVOL), teléfonos 2233-0414 y 8833-4118, correos fecovol@gmail.com y alvarocastro28@hotmail.com y página www.facebook.com/Fecovol-Federación-Costarricense-de-Voleibol-1846223965608273