Por la Primera de Linafa, Municipal Paquera va de visita a Sarapiquí este domingo 26 de febrero 2017: En la Liga de Ascenso, Puntarenas F.C. se enfrenta a Guanacasteca y Palmares recibe a Jicaral

Afición apoyando al Municipal Paquera.

Por la Primera de Linafa: Fusión Puerto Viejo Sarapiquí – Municipal Paquera en el estadio de La Virgen a las 12.15 p.m. Mientras tanto por la Liga de Ascenso, Puntarenas F.C. se enfrenta de local ante Guanacasteca a las 11 a.m., en el Chorotega de Nicoya y Palmares se enfrenta a Jicaral a las 2 p.m., en el Jorge Palmareño Solís.

AGENDA DEPORTIVA

* AJEDREZ

CAMPEONATO POR EQUIPOS LIGA PREMIER 2016 – 2017. Este viernes a las 6 p.m. y el sábado y domingo a las 9 a.m. y 3 p.m., primeras cinco rondas, en la Sala Joaquín Gutiérrez Mangel del Estadio Nacional, con la participación de diez equipos. El certamen finalizará el siguiente fin de semana. Organiza la Federación Central de Ajedrez (FCA), teléfonos 2549-0964 y 7082-3378, correo info@fcacostarica.com y páginas www.fcacostarica.com y www.facebook.com/FCA-de-Costa-Rica-310902162641451

* ATLETISMO

TORNEO NACIONAL KIDS ATHLETICS EN SAN RAMÓN. El sábado desde las 8 a.m. en el Polideportivo de San Ramón, exclusivo para niños nacidos entre 2006 y 2010. Organiza la Asociación Deportiva de Atletismo de San Ramón, con el aval de la Federación Costarricense de Atletismo (FECOA), y más detalles en el teléfono 8755-5344 y en el correo mjesik12@hotmail.com

TORNEO ATLÉTICO DEL CARIBE. El sábado a partir de las 9.30 a.m. en el Polideportivo de JAPDEVA, en Limón, para las categorías Infantil (12-13 años), Juvenil (14-19) y Mayor (20-34), en los eventos de 60 m, 150 m, 300 m, 600 m, 1000 m, 2000 m, 60 m vallas, 200 m vallas, saltos largo, alto, triple y con pértiga, lanzamientos de jabalina, disco y martillo, impulsión de bala y 3 mil m marcha, en femenino y masculino. Organiza el Profesor Víctor Hansel Kelly a beneficio de la Asociación Atletismo del Caribe y más detalles en el teléfono 8304-9336 y en los correos electrónicos vhanselk@hotmail.com y copias.papelylapiz@hotmail.com

CAMINATA RECREATIVA A PICO BLANCO. El domingo a las 7 a.m. con salida frente al Centro Cristiano de Alabanza en San Felipe de Alajuelita, para un recorrido de cinco horas y con el acompañamiento de la Asociación Guías y Scouts de Costa Rica. Organiza la Asociación Deportiva de Atletismo Alajuelita 2001, teléfonos 8507-0956 y 6011-0804, correo jorastua_2001@yahoo.com y página www.facebook.com/jorge.astuaarias.9

CUARTA CARRERA INFANTIL PARQUE DE DIVERSIONES. El domingo a partir de las 7 a.m. en el Parque de Diversiones, en , para las categorías de 2-3 años (25 m a 30 m), 4-5 años (100 m), 6-7 años (200 m), 8-9 años (300 m) y 10-11 años (400 m). Organiza la Revista Run Planet y más detalles en la página www.facebook.com/RunPlanetCR

CARRERA QUANTUM – GIÁMALA. El domingo a las 7 a.m. con salida y meta en la Plaza Roosevelt de San Pedro de Montes de Oca, en distancias de 2,5 km (caminata), 5 km y 10 km (carrera), a beneficio de niños y jóvenes en lucha contra el cáncer. Organizan Quantum Coaching Group y Fundación GiáMala y más detalles en los teléfonos 8722-5949 y 2524-2400, el correocarrera@quantumcr.org y las páginas www.facebook.com/quantumgroupcr y www.facebook.com/GiaMaLa

* BÉISBOL

PARTIDO INTERNACIONAL. El sábado a las 2 p.m., Selección Nacional de Costa Rica – Universidad de Oberlin (Japón) en el Parque Antonio Escarré, en el Barrio San Cayetano de San José.

CAMPEONATO NACIONAL DE PRIMERA DIVISIÓN 2017. Segunda fecha, este jueves a las 7 p.m., Leones – Dantos en el Parque Antonio Escarré; este viernes a las 7 p.m., Kansas City – Los Guido en el Parque Antonio Escarré; el sábado a las 7 p.m., Marlins – Tigres en el Parque Escarré; y el domingo, a las 9 a.m., Los Guidos – San Pedro en Cancha 5 de La Sabana, Matagalpa – Alajuela en el Polideportivo Monserrat de Alajuela, Toros – Pinoleros en la Cancha 6 de La Sabana y Dantos – Turrialba en el Parque Escarré, y a las 12 m.d., Kansas City – Marlins en Cancha 5 de La Sabana, Zeta Gas – Alajuela en el Polideportivo Monserrat, San Pedro – Toros en Cancha 6 de La Sabana y Tigres – Turrialba en el Parque Escarré. Organiza la Federación Costarricense de Béisbol (FECOBEISA) y más detalles en los teléfonos 2549-0927 y 7211-5002, el correo dtcomunicacioncr@gmail.com y la página www.facebook.com/FCB-Federación-Costarricense-de-Beisbol-170729572942754

* BICICROSS

PRIMERA FECHA DE LA COPA NACIONAL BMX 2017. El sábado desde las 5 p.m. en la Pista BMX del Parque de la Paz, con competencias para las categorías de 6 años y menos, 7-8 años, 9-10, 11-12, 13-14, 15-16, Novatos (17 a 30), Élite Junior (17-18), Élite, Máster 20” (30 años y más) y Máter Crucero” (30 años y más) en masculino, y de categorías B (6 a 10 años), A (11 a 16 años) y Élite (de 16 en adelante) en femenino. Organiza la Asociación de Ciclismo Extremo, con el aval de la Federación Costarricense de Ciclismo (FECOCI) y más informes en los teléfonos 8814-8342 y 8338-7008, el correo bicicrosscr@gmail.com y la página ww.facebook.com/BicicrossCR

* BOXEO

PROGRAMA AFICIONADO EN GUÁCIMO. El sábado desde las 7 p.m. en el Salón Multiuso de Guácimo, con la participación de equipos de San Ramón, Pital, Pococí, Desamparados, Siquirres y Guácimo, como fogueo para las eliminatorias de Juegos Deportivos Nacionales. Organizan el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Guácimo y la Asociación Costarricense de Boxeo (ACOBOX), teléfonos 7211-5002 y 8862-9142, correo dtcomunicacioncr@gmail.com y página www.facebook.com/asociacioncostarricensedeboxeo

* CRICKET

SERIE AMISTOSA INTERNACIONAL. El sábado y domingo a partir de las 9 a.m., Selección Mayor de Costa Rica – Sarasota International Cricket Club de Florida (EE.UU.), en la cancha de polo de Hacienda Los Reyes, en La Guácima de Alajuela, como preparación del equipo costarricense en su camino hacia el VI Torneo Centroamericano que tendrá lugar en Belice del 22 al 27 de marzo. Organiza la Federación de Cricket de Costa Rica, teléfonos 2549-0979 y 8879-7733, correo admin.cricket@costaricacricket.org y páginas www.costaricacricket.org y www.facebook.com/cricketcostarica

* CICLISMO DE PISTA

CUARTA FECHA DEL TORNEO DE VERANO 2017. El sábado a partir de las 8.30 a.m. en el Velódromo Nacional, en el Parque de la Paz, con competencias para las categorías molécula, infantil, prejuvenil, juvenil, élite y máster, en femenino y masculino. Organiza la Asociación Deportiva de Ciclismo de Pista (ASODECIP), teléfono 8389-4386 y correo felixmur@gmail.com

* CICLISMO DE RUTA

DÉCIMO SEXTA VUELTA INFANTIL A COSTA RICA CAÑAS 2017. Este viernes, primera etapa, 10 a.m., contra reloj individual, Biomar – Terra Pez (infantil femenino, 4 km), Biomar – Ingenio Taboga – Terra Pez (prejuvenil masculino, 16 km) e Ingenio Taboga – Terra Pez (infantil masc. y prejuvenil fem., 10 km); el sábado, segunda etapa, 8 a.m., Municipalidad de Cañas – Los Ángeles (infantil fem., 13 km), Municipalidad de Cañas – Cruce de Aguilares – Polideportivo de Cañas (infantil masc. y prejuvenil fem. 30,31 km) y Municipalidad de Cañas – Cruce de Aguilares – Polideportivo de Cañas (prejuvenil masc., 56 km); y el domingo, tercera etapa, 8 a.m., Circuitos Ingenio Taboga – Terra Pez (infantil fem. 10 km), Terra Pez – Ingenio Taboga – Terra Pez (infantil masc. y prejuvenil fem., 40 km) y Terra Pez – Ingenio Taboga – Terra Pez (prejuvenil masc., 60 km). Organiza la Federación Costarricense de Ciclismo (FECOCI), teléfono 8948-5480, página en Internet www.fecoci.net, muro de Facebook como Federación Costarricense de Ciclismo y correos prensafecoci@gmail.com y darmadrigal@gmail.com

* FÚTBOL AMERICANO

NOVENO CAMPEONATO NACIONAL DE PRIMERA DIVISIÓN. Primera fecha, el sábado, Leones de Cartago – Búfalos (2 p.m.) y Toros – Bulldogs (6 p.m.) en el Estadio Municipal de Flores, y Cartago Dragons – San José Lobos en la Plaza de Deportes de San Rafael de Oreamuno (2 p.m.). Organiza la Asociación de Equipos de Fútbol Americano de Costa Rica (AEFA), correoinfo@aefacr.com y páginas www.aefacr.com y www.facebook.com/aefacr

* FÚTBOL FEMENINO

SEMIFINALES DEL TORNEO DE CLAUSURA DE PRIMERA DIVISIÓN. Juegos de vuelta, el sábado a las 8 p.m., Saprissa – Arenal Coronado (2-1) en el Estadio Ernesto Rohrmoser de Pavas y Moravia – Dimas Escazú (4-1) en el estadio Coyella Fonseca de Guadalupe.

SERIE DE REPECHAJE. El domingo, juego de ida, Cartago – Santo Domingo en cancha de La Pitahaya de Cartago (11 a.m.). El penúltimo lugar de primera y el subcampeón de segunda disputan una plaza en la máxima categoría.

CAMPE0NAT0 NACIONAL U 15. Primera fecha, el sábado, Desampa 2000 – Moravia en cancha de Desamparados centro (10 a.m.), Coronado – CODEA en cancha de ASODECO en Coronado (11.15 a.m.), Morpho FC – Dimas Escazú en Mata de Plátano de Goicoechea (11.20 a.m.) y San Ramón – Academia Castillo en el Polideportivo de San Ramón (1 p.m.).

CAMPEONATO NACIONAL U 17. Primera fecha, el sábado, Santa Bárbara – Arenal Coronado en El Roble de Santa Bárbara (9 a.m.), Once Tigres – Curridabat en Plaza Iglesias de Cartago (10 a.m.), CODEA – San Ramón en el Polideportivo Monserrat de Alajuela (11 a.m.), Dimas Escazú – CCDR Grecia en el estadio de Escazú (1 p.m.), Fusión Grecia – Moravia en cancha Peralta (2 p.m.), Herediano – ADEUCEM en el estadio de Mercedes Norte (2 p.m.), Desampa 2000 – Saprissa en cancha de Desamparados centro (2 p.m.) y Coronado – Morpho FC en el Estadio El Labrador de Coronado (3 p.m.). Organiza la Unión Femenina de Fútbol (UNIFFUT), teléfonos 2589-1450 (extensión 138) y 6002-0701, correos mario080960@gmail.com y juanwong1609@gmail.com y página www.facebook.com/UnionFemeninadeFutbolCostaRica

* FÚTBOL MASCULINO AFICIONADO

CAMPEONATO NACIONAL DE PRIMERA DIVISIÓN DE LINAFA – TORNEO PIONNER 2016 – 2017. Quinta fecha de la segunda ronda, el domingo, Unión Deportiva Puriscal – Limón FC en el estadio de Puriscal (10 a.m.), Valencia – Hojancheña en el estadio Lito Monge de Curridabat (10 a.m.), Montes de Oca – Desamparadeña en el estadio de Sabanilla (10 a.m.), Municipal Santa Ana – B Line en el estadio de Piedades (11 a.m.), Santo Domingo – Chomes en cancha de Quebradas (11 a.m.), Atlético Coco – Selección de San Rafael Abajo en cancha de El Coco (11 a.m.), Municipal Guarco – Conce La Unión en cancha de Tejar (11 a.m.), Selección de Canoas – Real Atenas en cancha de Canoas (11 a.m.), DRG Pavas – ADF Siquirres en el estadio de Barrio Cuba (11 a.m.), Fusión Puerto Viejo Sarapiquí – Municipal Paquera en el estadio de La Virgen (12.15 p.m.), Lankester 1943 – Sarchí en cancha de Dulce Nombre (1 p.m.), Deportivo Upala – Deportivo Nimboyore en Colonia Puntarenas de Upala (1.15 p.m.), Alianza – Sagrada Familia en cancha de La Colonia (2 p.m.), Barrialeña – Golfito Zona Sur en cancha de La Incubadora (2.30 p.m.) y DPT Tirrases – ADR Esparza en el Estadio Lito Monge de Curridabat (3.30 p.m.). Organiza la Liga Nacional de Fútbol Aficionado (LINAFA), teléfono 2589-1460 (ext. 102), correo joyce.salazar@linafa.org y páginas www.linafa.net y www.facebook.com/linafacostarica y más detalles en los teléfonos 8924-0649 y 7211-5002 y en el correo dtcomunicacioncr@gmail.com

* FÚTBOL SALA

FINAL DEL TORNEO DE COPA LIGA PREMIER 2016. El domingo, Grupo Line –

Borussia Futsal en el Gimnasio Municipal de Goicoechea (7 p.m., transmisión en vivo por Extra TV Canal 42). En caso de empate se disputarán dos tiempos extra de cinco minutos cada uno y de persistir la paridad se procederá a los lanzamientos desde el punto de penal. El ganador será el Campeón de Copa Liga Premier 2016.

TORNEO DE COPA LIFUTSAL FEFUCI MASCULINO 2016-2017. Reprogramación

décima fecha, el sábado, Poás Futsal – FC Trinidad en el gimnasio de la Finca El Nazareno en Chilamate de Poás (8.30 p.m.).Organiza la Liga de Fútbol Sala (LIFUTSAL), adscrita a la FEDEFUTBOL, teléfonos 2248-1933 y 8925-9489, correos futsalprensa@gmail.com y prensa@lifutsal.net y página www.lifutsal.net

* GOLF

SEPTUAGÉSIMO CUARTO CAMPEONATO AMATEUR INTERCLUBES DE CENTROAMÉRICA Y PANAMÁ. Este viernes y sábado desde las 7 a.m., rondas finales en los clubes Cariari y Costa Rica Country Club, con la participación de 180 jugadores en las categorías Caballeros, Caballeros Senior (mayores de 50), Caballeros Supersenior (mayores de 65), Damas y Damas Senior (mayores de 50). Organiza la Federación de Golf de Costa Rica y más detalles en el teléfono 6059-0589, el correo lsolis@anagolf.org y la páginawww.facebook.com/anagolf.costarica

* JUDO

CAMPEONATO NACIONAL 2017 Y COPA EMBAJADOR. El sábado y domingo a partir de las 9 a.m. en el BN Arena de la Ciudad Deportiva de San José, en Hatillo 2, dedicados al maestro japonés sexto dan Shojiro Mino. Organiza la Asociación de Judo San Francisco, con el aval de la Federación Costarricense de Judo, y más informes en el teléfono 8311-1000, el correo rsoto@primeroendeportes.com y las páginas www.fecojudo.com y www.facebook.com/Federación-Costarricense-de-JUDO-118888161521551

* KARATE

CAMPEONATO CENTROAMERICANO 2017. Este viernes y sábado desde las 9 a.m. en el gimnasio de la Escuela Central de San Sebastián, con competencias individuales de kata y kumite para las categorías cadete, junior, sub 21 y senior, en femenino y masculino. Organiza la Federación Costarricense de Karate (FECOKA), teléfonos 8367-5439 y 8789-8875 y correos jlvm79@yahoo.com y mariothomas@gmail.com

* RECREACIÓN

DOMINGOS FAMILIARES SIN HUMO. Tercera jornada, el domingo a partir de las 9 a.m. en el Paseo Colón, actividades recreativas y deportivas para promover el desarrollo de la actividad física y mental en ambientes libres de la contaminación por el humo. La actividad se mantendrá los domingos 5, 12, 19 y 26 de marzo y 9 de abril. Organizan la Municipalidad de San José y su Comité Cantonal de Deportes y Recreación con el apoyo del Ministerio de Salud y el Patronato Nacional de la Infancia y más detalles en el teléfono 2222- 7916 y la página www.facebook.com/ccdrsj

* SOFTBOL

CAMPEONATO NACIONAL DE LANZAMIENTO MODIFICADO. Este viernes a las 7.30 p.m., Marineros – Sabor Venezolano en el Campo 1 de La Sabana y Doble Play – Bruncas en el Campo 2, también en La Sabana.

CAMPEONATO NACIONAL DE BOLA RÁPIDA. El sábado, Heredia – Ticos (8 a.m.) y Pitiyankees – Doble Play (11 a.m.) en el Campo 1 de La Sabana, y Alajuela –Sabor Venezolano en el Campo 2 (8 a.m.).

CAMPEONATO NACIONAL DE BOLA LENTA. El sábado, Pitiyankees – Doble Play en el Campo 1 de La Sabana (9.30 a.m.), y Bruncas – Alajuela (9.30 a.m.) y Abogados – Ticos (11 a.m.) en el Campo 2.

CAMPEONATO NACIONAL MÁSTER. El domingo, Shut– Litigantes (8 a.m.) y Soporte Médico – Ticos (9.30 a.m.) en el Campo 2 de La Sabana.

CAMPEONATO NACIONAL FEMENINO. El domingo, Tigers – Pinoleras (10 a.m.) y Brujas – Thunders (12 m.d.) en el Campo 1 de La Sabana, y Águilas – Panteras en el Campo 2 (11.30 a.m.). Organiza la Federación Costarricense de Bola Suave (FECOSOFT), teléfono 8839-3856, correos roberto.castroa@yahoo.com y marvinraal@yahoo.com y página www.facebook.com/federacion.softball.costarica

* SURF

PRIMERA FECHA DE LA TRIPLE CORONA MÁSTERS. El sábado y domingo desde las 7 a.m. en el Refugio de Vida Silvestre de Ostional, en Playa Guiones de Nosara, con competencias para las categorías Masters (mayores de 35 años), Grand Masters (mayores de 40 años), Kahuna (mayores de 45 años), Masters Femenino (mayores de 35 años), SUP Surfing (tabla a remo sobre olas), Longboard y Surfing Adaptado. Organiza la Federación de Surf de Costa Rica, teléfono 8829-2956, correo carlos.enrique.brenes@gmail.com y páginas www.surfingcr.net y www.facebook.com/FedeSurfCR

* VOLEIBOL DE PLAYA

PRIMERA FECHA DEL CAMPEONATO NACIONAL 2017. El sábado y domingo desde las 8 a.m. en el Parque Recreativo de Ciudad Colón, con torneos para las categorías A y Sub 19, en femenino y masculino, y la participación de 42 parejas de varones y 39 de damas. Las siguientes fechas están previstas para celebrarse el 18 y 19 de marzo (Tambor), 1 y 2 de abril (Punta Leona), 29 y 30 de abril (Ciudad Colón), 13 y 14 de mayo (Jacó), 27 y 28 de mayo (Tamarindo), 10 y 11 de junio (Ciudad Colón) y 17 y 18 de junio (Manuel Antonio). Organiza la Asociación de Voleibol de Playa de Costa Rica y más detalles en los teléfonos 8344-2217 y 8833-4118, el correo alvarocastro28@hotmail.com y la página www.facebook.com/avpcr