Presentó criterios en audiencia pública ante incremento solicitado por CNFL: Defensoría opuesta a alza en tarifas eléctricas

Lunes 12 Junio 2017. La Defensoría de los Habitantes salió en defensa de los abonados del servicio eléctrico durante la audiencia pública donde se discutió un incremento en las tarifas solicitadas por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).

CNFL solicitó un aumento promedio en las tarifas eléctricas del servicio de distribución en dos etapas: (a) Un 26,63 por ciento sobre las tarifas actuales para el período comprendido entre el 1 de julio de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017, es decir seis meses. (b) Un 13,75 por ciento sobre las tarifas actuales para el año 2018. Los ajustes son independientes y no son acumulativos. Argumentó la Compañía faltante de recursos proyectados para el 2017 y 2018.

La Defensoría sostuvo que ambos incrementos son elevados en relación con el escenario económico actual perjudicando la situación económica de los hogares del Gran Área Metropolitana (GAM) a la que sirve esta empresa y la competitividad de las empresas comerciales e industriales de la zona, lo cual podría impactar negativamente en la generación de empleo.

Solicitó la Defensoría al ente Regulador que el ajuste tarifario que finalmente determine como apropiado para los años 2017 y 2018 y, que no necesariamente es el solicitado por la empresa, se distribuya o prorrateé en diversos períodos de tiempo, de manera que se minimice el impacto negativo sobre los ingresos de los hogares y no distorsione la competitividad del país.

En los últimos años la CNFL ha afrontado el rechazo de las solicitudes tarifarias presentadas ante la ARESEP por deficiencias en su presentación y contenido. Debido a esta situación, la empresa no ha recibido aumentos tarifarios para compensar el aumento en sus costos en los años 2013 y 2014 y la solicitud presentada en el año 2016 fue rechazada también. La anterior situación se traduce cada año en solicitudes tarifarias más elevadas, no acordes con la realidad económica del momento, para compensar rezagos en ingresos no percibidos en el pasado y el crecimiento vegetativo de la estructura de costos en un mayor plazo.

Debido a esta situación, la Defensoría de los Habitantes solicitó al ente Regulador y a la empresa regulada coordinar acciones para subsanar las deficiencias técnicas y administrativas que presenta la CNFL en la elaboración y presentación de los estudios tarifarios, de manera que la empresa pueda presentar cada año, -según lo establece el marco jurídico-, un estudio ordinario que se ajuste a la metodología vigente y que cumpla con los principios regulatorios establecidos en la Ley 7593 y sus reformas.

En la audiencia, la Defensoría reiteró a la Autoridad Reguladora la necesidad de que los ajustes aprobados a las tarifas de venta de energía al ICE se trasladen de forma oportuna a las estructuras de costos de las empresas distribuidoras, de manera que no se atente contra el equilibrio financiero de las mismas y se exponga posteriormente a los usuarios finales de la electricidad, a aumentos desproporcionados para compensar los rezagos en ingresos de las empresas.