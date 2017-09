Proyecto Legado para los Océanos de Pew Bertarelli Elogia la Declaración de Chile del Area Marina Protegida Rahui de Rapa Nui (Isla de Pascua)



El gobierno se mueve para proteger las aguas de las islas del Pacífico y su vida marina

SANTIAGO, Chile, 9 de septiembre de 2017 – /PRNewswire/ — El Proyecto Legado para los Océanos de Pew Bertarelli aplaude al Gobierno chileno por la declaración del Area Marina Protegida (AMP) Isla de Pascua, para salvaguardar las aguas que rodean esta icónica isla del Océano Pacífico, conocida como Rapa Nui.

La Isla de Pascua es el hogar de muchas especies endémicas, incluyendo el pez mariposa de Isla de Pascua. Credit: Eduardo Sorensen/The Pew Charitable Trusts (PRNewsfoto/Pew Bertarelli Ocean Legacy Cam)

Con su anuncio, la Presidenta Michelle Bachelet cumplió con el compromiso de 2015 de conservar las aguas de Rapa Nui. El AMP, una de las más grandes del mundo, protegerá alrededor de 740.000 kilómetros cuadrados (285.716 millas cuadradas), aproximadamente el tamaño del territorio terrestre de Chile. El anuncio fue hecho en el Cuarto Congreso Internacional de Áreas Marinas Protegidas (IMPAC4) en Chile, y en él se indica que el AMP protegerá la Isla de Pascua de la pesca industrial, la minería y otras actividades extractivas dentro de la zona económica exclusiva chilena que rodea la isla. Las prácticas de pesca artesanal de Rapa Nui, que pescan desde pequeñas embarcaciones abiertas usando líneas de mano y rocas, se incorporarán en los planes de manejo del área. Los residentes de la Isla de Pascua respaldaron la designación por un amplio margen en un referéndum justo antes del inicio de IMPAC4, con un 73 por ciento de apoyo a un AMP que incluye prácticas de pesca artesanal Rapa Nui. Sus líderes habían hecho la propuesta inicial del MPA al gobierno chileno en 2015.

“El Gobierno de Chile cree que la participación pública conduce a una mejor política con una conexión más profunda con los afectados, y nos comprometimos a consultar con los Rapa Nui”, dijo Marcelo Mena, Ministro del Medio Ambiente de Chile. “Eso resultó en una votación para aprobar esta área marina protegida, limitando las técnicas de extracción a las que son tradicionales para el pueblo Rapa Nui”.

“Esta zona marina protegida”, agregó, “se suma al legado de la Presidenta Bachelet y los 1,5 millones de kilómetros cuadrados de áreas protegidas creadas por este gobierno”.

Isla de Pascua, que se encuentra a 4.000 kilómetros (2.485 millas) al oeste de Chile continental, es un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO que es mundialmente famoso por sus estatuas de Moai. Los esfuerzos de los Rapa Nui para crear el hogar de AMP, lugar donde habitan al menos 142 especies que no se encuentran en ninguna otra parte, incluyendo 27 que están amenazadas o en peligro de extinción, asegurarán que los residentes sean conocidos como líderes mundiales en la administración marina. Además de albergar numerosas especies endémicas, las aguas de la Isla de Pascua son importantes áreas de desove para muchas especies migratorias, como el atún, los marlins y el pez espada.

Matt Rand, director del Proyecto Legado para los Océanos de Pew Bertarelli, dijo: “Los Rapa Nui entienden que un ambiente marino saludable está directamente ligado a sus tradiciones y su forma de vida. Un medio ambiente próspero puede ayudar a mantener la cultura y las tradiciones de una sociedad “.

“Esta designación comienza un nuevo capítulo en la historia de la isla y sirve como una lección para otras naciones y comunidades que las áreas marinas protegidas pueden fortalecer la resiliencia del océano”, añadió Rand.

“Estamos encantados de que la Presidenta Bachelet haya designado el AMP Rapa Nui Rahui, que protege uno de los últimos refugios naturales remotos del océano”, dijo Dona Bertarelli, copresidente de la Fundación Bertarelli.

Y agregó: “La herencia de Rapa Nui está inextricablemente ligada al mar, y estamos orgullosos de haberlos apoyado en este viaje para conservar su hábitat oceánico para las generaciones futuras”.

The Pew Charitable Trusts y la Fundación Bertarelli han apoyado los esfuerzos de Rapa Nui para proteger las aguas de la Isla de Pascua desde 2012. La asociación entre Ocean Legacy y Rapa Nui hizo posible la evaluación científica más completa del medio marino de la isla jamás completada, y un análisis del impacto económico potencial de la AMP propuesta. Ocean Legacy trabajó con los líderes de Rapa Nui en educación y capacitación para la población local, facilitó intercambios culturales con otras islas del Pacífico y planificó cómo monitorear eficazmente la pesca ilegal. Una prueba de las nuevas tecnologías apoyadas por Pew y Bertarelli realizada en 2013, utilizó satélites para detectar actividades ilícitas en las aguas de la Isla de Pascua.

“El AMP Rahui es un reconocimiento del proceso comunitario que ha ocurrido en los últimos cinco años”, dijo Sebastián Yancovic Pakarati, miembro de la Mesa del Mar, una coalición de más de 20 organizaciones locales en Rapa Nui. “Salvará nuestras aguas de la pesca industrial, nos dará control sobre nuestras propias aguas y recursos, protegerá nuestro estilo de vida y fortalecerá el Océano Pacífico y su creciente red de áreas protegidas”.

Antes del inicio del IMPAC4, sólo alrededor del 3 por ciento de los océanos del mundo tenía protecciones, mientras que sólo el 1,6 por ciento estaba fuertemente protegido. El área protegida marina de la Isla de Pascua y otros esfuerzos nacionales anunciados en el congreso ayudarán a aumentar la cantidad de aguas protegidas en todo el mundo.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ha adoptado la recomendación de los científicos de que los líderes mundiales deben conservar al menos el 30 por ciento del océano en 2030 para mantener la biodiversidad, aumentar la productividad de las pesquerías y salvaguardar los múltiples beneficios económicos, culturales y vitales de los mares. El Proyecto Legado para los Océanos Pew Bertarelli sigue comprometido a colaborar con comunidades locales, gobiernos, científicos y partes interesadas de todo el mundo para alcanzar este ambicioso objetivo.

Acerca del Proyecto Legado para los Océanos Pew Bertarelli

The Pew Charitable Trusts y la Fundación Bertarelli unieron fuerzas en 2017 para crear el proyecto Pew Bertarelli Ocean Legacy. Este esfuerzo se basa en una década de trabajo de la iniciativa Pew Global Ocean Legacy, que ayudó a obtener compromisos para salvaguardar más de 6,3 millones de kilómetros cuadrados de océanos, al trabajar con socios filantrópicos, grupos indígenas, líderes comunitarios, funcionarios gubernamentales, y científicos.