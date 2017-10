Punta Lobos, Pichilemu, Chile: Leilani McGonagle CAMPEONA del WQS con notas perfectas

Las lágrimas que Leilani McGonagle derramó en Japón cuando se le escapó el título Mundial Junior hace apenas ocho días, las borró hoy en Pichilemu, Chile, sobre la ola de Punta Lobos, después de ganar su primer WQS y con los únicos dos 10 perfectos que vio el evento.

El primero de estos le dio su clasificación a la final; durante la semifinal dos, donde venció a la peruana, Daniela Rosas, en una serie que combinó 17.83 (10.00 + 7.83), para luego en la final, rematar con un 18.03 (10.00 + 8.03) y con esto mandar a la australiana, Freya Prum a la segunda posición.

“¡Quería mucho ganar este evento! Quedé segunda aquí el año pasado y también en Japón la semana pasada. No quería otro segundo y con la ayuda de olas tan buenas aquí en Pichilemu, lo logré”, dijo una eufórica Leilani al salir del agua.

Si bien su primer 10 (el de la semifinal) fue merecido por el riesgo que mostró en sus primeras dos maniobras y al cierre, el 10 de la final fue una locura que inició desde la selección de la única ola que se conectó dos secciones en Pichilemu a lo largo de la competencia, más la forma como Leilani mostró se fuerza de piernas y el control que tiene para surfear olas izquierdas.

“Para ese último 10 me sentía nerviosa porque quedaba poco tiempo y ocupaba una nota alta. Al final, le entré bien a la ola, esta se paró apenas y me sentí como en casa. El asunto era darle como todo o no nada. ¡Todo salió de acuerdo a la planeado!”, añadió.

Con este resultado Leilani recolecta su segundo mejor resultado en el año (después del 9º en el 6.000 puntos en California), ganó 15 puestos en la tabla mundial (del 47 al 32) y se consolida como la segunda mejor hispanoamericana en el ranking detrás de Dominic Barona que está en el 15º.

‘La Macha’, regresa este martes a casa en horas de la tarde con una agenda internacional llena de eventos que la podrían poner más arriba en la tabla, tanto de las Series de Clasificación Mundial (WQS), como el Junior Pro que cierra en Hawái.