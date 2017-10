Puntarenas cae 0x1 ante Palmares en la Jornada 12 del Apertura de la Liga de Ascenso: Mientras que en un verdadero concierto de goles Jicaral Sercoba se impuso 6×3 ante Santa Rosa

Así formó el equipo peninsular. Foto Jicaral Sercoba, cortesía para Mi Prensa.

Redacción y fotos: Franklin Castro R.

Quienes pagaron el boleto en el Estadio de la Asociación Cívica Jicaraleña, salieron muy satisfechos, pues además del fútbol disfrutaron de un verdadero concierto de goles. Nueve anotaciones este domingo 01 de octubre 2017, cuando se jugo la jornada 12 del Apertura de la Liga de Ascenso.

Jicaral Sercoba se impuso 6×3 ante la Asociación Deportiva Santa Rosa. Carlos Barahona abrió la cuenta para los locales al 09 y Antony Rosales emparejó al 11. José Sosa dio vuelta al marcador al 15, Sebastián González anotó al 25, Kevin Patiño al 40 y Jordan Medina al 43. 5×1 terminó el primer tiempo.

En la segunda parte Santa Rosa reaccionó primero, descontando al minuto 11 por intermedio de Rigoberto Madrigal, pero Jicaral ripostó con Yeudy Pizarro al 22. Santa Rosa hizo el tercero al 30, en piernas de Josep Carmona. Con el marcador los peninsulares continúan firmes en la punta de la tabla de clasificación.

A quienes no les fue bien, fue al Puntarenas F.C., quién cedió los tres puntos en el Estadio Miguel Ángel Lito Pérez. Palmares venció 1×0, con anotación de Alejandro Morera, desde los 35 minutos de la primera parte. Esta vez la olla no calentó, pues no existió la magia ara encenderla.