Que se realiza en Japón: Costa Rica colocó a la mitad de su equipo en Ronda 3 del VISSLA ISA World Junior Surfing Championship

Jornada tres del VISSLA ISA World Junior Surfing Championship y Costa Rica volvió a golpear fuerte en bloque. Hoy lunes (mañana de martes en Japón), seis de las 12 cartas de la Selección Nacional Sub 18, ganaron su segunda ronda consecutiva.

Se trata de las mujeres: Leilani McGonagle y Zulay Martínez en Sub 18, Coral Wiggins Araya en Sub 16, así como el Sub 16, Malakai Martínez que se unió a los clasificados desde ayer, Joseph Méndez y Aldo Chirinos.

En total, la jornada contó con seis participaciones de ticos y ticas de las cuales cinco, terminaron en clasificación en otro día muy exitoso para un equipo de Costa Rica que, de mantenerse constante, podría igualar o superar su histórico sexto lugar alcanzado en Portugal el año pasado.

Solamente hoy se despidieron por completo del evento 60 competidores de los 300 que arrancaron el pasado sábado. Así, hasta la cuarta jornada del Mundial (o sea mañana), Costa Rica llegará con sus 12 competidores sumando puntos en el Mundial.

Hoy por Costa Rica se registró la primera participación por rondas de repechaje. El de playa Brasilito de Santa Cruz, Francisco Coronado, pudo avanzar su primera ronda en el mundial tras vencer a surfistas de Panamá y Taipéi.

Así como las clasificaciones del día de Malakai, Leilani McGonagle, Zulay Martinez y Coral Wiggins.

El otro tico al repechaje es Gabriel Córdoba de Puerto Viejo Limón.

De lo destacado del día, sobresale la serie de Malakai que combinó 12.84 (6.17 + 6.67), en un heat que calentó pasados los primeros 15 minutos. El de Tamarindo estuvo incluso a solo segundos de avanzar como líder; sin embargo, el australiano ganador, metió la ola que lo llevó al primer lugar al cierre.

“Bueno ahora sí se pone interesante la competencia. Aquí estamos dando lo mejor, mi meta es cada ronda surfear mejor y aprender de los errores, como este último heat donde no empecé como quise, pero al final corrí las olas que buscaba”, dijo Malakai.

La competencia arranca nuevamente a las 7:00 am, hora local (4:00 pm de Costa Rica), en un día que expuestos en el repechaje podrían tener participación.

ESTOS SON:

Sub 18 Masculino

Francisco Coronado – Repechaje #2

André Chacón – Repechaje #2

Sub 16 Masculino

Gabriel Córdoba – Repechaje #2

Oscar Urbina – Repechaje #2

Sebastián Mora – Repechaje #2

Sub 16 Femenino

Eva Woodland Solano

POR RONDAS PRINCIPALES:

Sub 18 Masculino

Joseph Méndez – Ronda 3

Aldo Chirinos – Ronda 3

Sub 16 Masculino

Malakai Martínez

Sub 18 Femenino

Leilani McGonagle – Ronda 3

Zulay Martinez – Ronda 3

Sub 16 Femenino

Coral Wiggins Araya.