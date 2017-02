REFORMA A LEY DE TRÁNSITO PERMITIRÍA SANCIONAR A QUIEN SE NIEGUE A REALIZAR PRUEBA DE ALCOHOL Y COBRARLE CONTRAPRUEBA: SANCIONAR MAL ESTACIONAMIENTO SIN PRESENCIA DE CONDUCTOR SERÁ POSIBLE

SI SOLICITA PRUEBA EN LABORATORIO Y CONFIRMA PRUEBA DE AIRE, INFRACTOR DEBERÁ PAGAR LA PRUEBA

SOSPECHOSO PODRA SOLICITAR SEGUNDA PRUEBA DE AIRE Y TERCERA PRUEBA EN LABORATORIO

El proyecto de Ley 19636, que se podría aprobar hoy en la Asamblea Legislativa incluye varios cambios a la Ley de Tránsito 9078, vigente, establece y simplifica los procedimientos para efectuar y validar las pruebas de alcohol por expiración en aire, a conductores sospechosos de conducir bajo los efectos del alcohol.

Con los cambios, si el conductor no está satisfecho con el resultado de la prueba, podrá solicitar una nueva prueba de expiración de aire; si todavía no está satisfecho, podrá pedir otra prueba en un centro acreditado. Si el test confirma los resultados de las pruebas de aire o sale superior, el infractor deberá pagar el servicio, caso contrario lo asumiría el Consejo de Seguridad Vial (COSEVI).

Las variaciones permitirían a centros de salud y laboratorios, públicos y privados, realizar las pruebas de alcohol, mediante la acreditación del Colegio de Químicos Clínicos y del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Así las cosas, indicó la Licda. Cindy Coto, Directora del Consejo, se establece una sanción tipo A, es decir, una multa de ¢306.850,21 y la acumulación de 6 puntos en la licencia, a quien se niegue a realizar la prueba de expiración de aire, que suele realizar la Policía de Tránsito.

“Es el cambio más relevante, dentro de los que se están planteando. Tenemos conductores un poco rebeldes que se niegan a realizar la prueba, y con esta reforma podrán negarse, pero le haremos una multa, de las más altas. De igual forma, se le cobrará la prueba de laboratorio si confirma la prueba de aire o la supera”, acotó la funcionaria. La prueba debe realizarse en los 30 minutos siguientes a la realización de la prueba de aire.

Otros alcances

Poder sancionar al dueño registral del vehículo mal estacionado y poder llevárselo cuando obstruya hidrantes o accesos a propiedades privadas, son algunas de las reformas que podría implementar el proyecto de Ley 19636.

“En el 2016 la Policía de Tránsito hizo 18392 boletas por mal estacionamiento, es una de las conductas más sancionadas, pero es claro que no es suficiente. Con la reforma podremos sancionar el vehículo sin que el conductor esté necesariamente presente, que es algo que no podemos hacer actualmente”, citó Coto.

Otros cambios importantes se relacionan con establecer sanciones al exceso de pasajeros en un vehículo, algo que actualmente no está tipificado y se debe recurrir a la sanción por no llevar el cinturón, para sancionar esta conducta. Con el cambio se podrá sancionar al conductor del vehículo de 5 personas que lleva seis, por ejemplo, algo que ahora se hace mediante la sanción por permitir que esa persona no llevara el cinturón puesto.

Otro gran avance es que se sancionará el traslado de personas en los cajones de los carros, algo que a la fecha no está especificado en la Ley. El objetivo es reducir el riesgo de accidentes fatales y lesiones por esta conducta.

Retirarle las placas a quien brinde servicio ilegal de transporte público sería un cambio vital, retomando lo que tipificaba la Ley de Tránsito que rigió hasta octubre de 2012. También, como novedades, se le retirarán las placas al vehículo de los extranjeros que conduzcan después de 3 meses de haber ingresado al país, cuando las luces del vehículo no funcionen o cuando el aprendiz con permiso temporal no vaya acompañado de alguien, algo que no ocurre en la actualidad.