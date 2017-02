Santa Cruz, Guanacaste: Anthony Fillingim de Santa Teresa de Cóbano ganó en la Marbella más consistente de la historia

Anthony Fillimgim – Foto Taylar Munn, cortesía para Mi Prensa.

El actual campeón nacional de surf y sub campeón del Circuito Guanacasteco KIA que es presentado por OTIS Eyewear, ganó ayer la Copa Tiki Hut, fecha dos del CGS que se corrió sobre una de las mejores condiciones de olas vistas en competencia en Costa Rica.

Fueron dos días de un oleaje clásico de verano que ofreció el pacífico norte en una de las rompientes más constantes y perfectas que ofrece Santa Cruz de Guanacaste. Sobre la tubeadora ola de Marbella de Santa Cruz, el local de Santa Teresa de Cóbano, Anthony Fillingim Abarca, dejó claro que en 2017 viene por más.

En la final venció a sus similares Danny Bishko de Esterillos, Ramón Taliani de Mal País y a Malakai Martínez de Tamarindo y, de igual manera, sobre una calidad de olas durante la serie final que superó las expectativas gracias a la constancia y forma que presentó la ola.

En total combinó 15.77 (7.50 + 8.27) puntos, por delante de los 15.50 a los que llegó Bishko, el rival que más se acercó a Fillingim tras concretar la ola más alta de la final valorada en 9.50 por el panel de jueces.

“Esta victoria me llena de alegría. Llevaba casi cinco torneos sin ganar después de un buen año que tuve en 2016. Ahora me llena de motivación para poder conseguir más resultados como estos” dijo Anthony.

Tras la victoria, Anthony empató en puntos en al líder de este campeonato Jason Torres, quien además es líder del Circuito Nacional de Surf. Ambos han conseguido un primer y un quinto lugar tras dos fechas del Guanacasteco que completó los torneos de Tamarindo y Marbella.

El evento contó con la participación de más de 130 atletas que se dieron cita de todas partes del país para un total de nueve categorías: Open, Junior, Sub 16, Sub 12 en masculino y femenino, así como la sub 14 masculino y la Masters Invitacional.

La próxima fecha del Circuito Guanacasteco KIA, presentado por OTIS, se va a Santa Teresa, los días 11 y 12 de marzo.

Resultados finales:

Open

1. Anthony Fillingim

2. Danny Bishko

3. Malakai Martinez

4. Ramon Taliani

Open Femenino

1. Rubiana Brownell

2. Serena Nava

3. Coral Wiggins

4. Braidyn Cummingham

Juniors

1. Dean Vandewalle

2. Oscar Urbina

3. Malakai Martinez

4. Francisco Coronado

Boys

1. Malakai Martinez

2. Dean Vandewalle

3. Tiago Leão

4. Oscar Urbina

Girls

1. @valentina resano

2. Rubiana Brownell

3. Serena Nava

4. Auxiela Ryan Castillo

Sub 14

1. @sam reidy

2. Aaron Ramirez

3. Axel Castro

4. Josiah Knapp

Groms

1. Calendario Resano

2. Kalani Abrahao

3. Pietro Garroux

4. Isaiah Dawson

Masters invitacional

1. Christian Boos

2. Fabian sanchez

3. Heitor Abrahao

4. Jeff Allen.