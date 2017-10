Tampoco automedicarse: La población no debe donar medicamentos a personas inescrupulosas que andan pidiendo

O8 de octubre 2017. Las autoridades del Ministerio de Salud, hacen un llamado a la población a no donar medicamentos a personas inescrupulosas que andan pidiendo, aprovechando la difícil situación que viven las personas afectadas por las inundaciones.

La Dra. Karen Mayorga, Ministra de Salud, fue enfática al indicar que la entrega de medicamentos para la atención de emergencias en las zonas afectadas se hace únicamente por medio de la Caja Costarricense de Seguro Social, y aclara que en el país no hay escases de medicamentos.

Por lo anterior se reitera a la población a no entregar ningún tipo de medicamento de forma particular.

No automedicarse

De igual manera pide a la población no auto medicarse. Los medicamentos no sólo actúan de acuerdo a sus componentes, si no también según las características particulares de la persona. El auto medicarse puede causar reacciones alérgicas peligrosas, complicaciones renales, cardiovasculares, problemas de piel, enfermedades gastrointestinales y en el peor de los casos, la muerte.