TSE emitió resolución de primera instancia: PRIMERA DAMA DE LA REPÚBLICA OBTIENE NACIONALIDAD COSTARRICENSE

· Mercedes Peñas Domingo reside en Costa Rica desde 1991

· Inició solicitud de naturalización en 2016

La Primera Dama de la República, Mercedes Peñas Domingo, es oficialmente costarricense por naturalización. Así se lo notificó el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) este jueves 5 de abril.

La resolución en primera instancia se elevará nuevamente al TSE para su aprobación final y posteriormente se elaborará la carta de naturalización. Se estima que este ultimo trámite tarde dos meses aproximandamente.

Peñas inició el proceso de naturalización en noviembre de 2016 con la inscripción de las pruebas teóricas de ciudadanía. En abril de 2017 obtuvo los resultados de dichas pruebas.

“Hace muchos años que Costa Rica es mi hogar y que mi corazón le pertenece a la familia y a los amigos que he hecho en esta tierra, pero ahora que es oficial me siento muy honrada de que un país tan maravilloso como este me haya abierto las puertas. Siempre estaré agradecida y desde donde esté trabajaré para que este país siga siendo uno excepcional”, dijo la Primera Dama.

Tras la aprobación de las pruebas de ciudadanía, Peñas finalizó la presentación de requisitos en noviembre del año pasado.