Voleibol de Playa del Campeonato Nacional en Tambor de Puntarenas – Por la Liga de Ascenso, Jicaral juega en Nicoya y Puntarenas F.C. visita a Santa Rosa de Santa Cruz – Inicia cuadrangular peninsular de Tercera de Linafa, con juegos en Cóbano y Río Grande de Paquera

Disfrute de voleibol de playa este sábado y domingo, en la comunidad de Tambor de Puntarenas. Foto Franklin Castro, archivo Mi Prensa.

AGENDA DEPORTIVA

ICODER informa de las actividades programadas por las asociaciones y federaciones deportivas para este viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de marzo de 2017

Disfrute del Voleibol de Playa este sábado y domingo a partir de las 8 a.m. con la segunda fecha del Campeonato Nacional 2017, en la comunidad de Tambor de Puntarenas, con la participación de 80 parejas en las categorías A y Sub 19, en femenino y masculino.

En la Liga de Ascenso, este domingo 19 de marzo 2017, Guanacasteca recibe a Jicaral a las 11:30 a.m. y Santa Rosa a Puntarenas F.C. al mediodía.

Inicia la cuadrangular peninsular de la Tercera División de Linafa, cuando Los Mangos de Cóbano reciba a Lepanto a la 1 p.m. y Río Grande de Paquera en casa se enfrente a barrio La Cruz de Jicaral a las 2 p.m.

* AJEDREZ

FINAL DEL CAMPEONATO NACIONAL SENIOR 2017. El sábado a las 9 a.m. y 1 p.m., últimas dos rondas, en la Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO), en Barrio Escalante, exclusivo para jugadores mayores de 50 años. Luego de cuatro rondas lidera Carlos Araya (3,5) seguido por Gerardo Carrillo y Jorge Rovira (3). Organiza la Federación Central de Ajedrez (FCA), teléfonos 2549-0964 y 7082-3378, correo info@fcacostarica.com y páginas www.fcacostarica.com y www.facebook.com/FCA-de-Costa-Rica-310902162641451

* ATLETISMO

FESTIVAL DE RELEVOS JUVENIL. El sábado a partir de las 9.30 a.m. en el Estadio Nuevo de Limón, con competencias para las categorías Juvenil B (13-16 años) y Juvenil A (17-19), en femenino y masculino, en los eventos de 4×100, 4×200, 4×400, 4×800 y relevo sueco (4×100-200-300-400). Organiza el Profesor Víctor Hansel Kelly y más detalles en el teléfono 8304-9336 y en los correos electrónicos vhanselk@hotmail.com y copias.papelylapiz@hotmail.com

CARRERA DEL CONSTRUCTOR ACMO. El domingo a las 7 a.m., con salida y llegada en Grupo Santa Bárbara, en Pavas, y distancias de 10 km (carrera) y 4 km (caminata recreativa). Organiza la Asociación Costarricense de Maestros de Obras y Afines (ACMO), teléfonos 2258-3435 y 8784-0513 y página www.facebook.com/carreraacmo

* BALONCESTO

PRIMERA FECHA DE LA LIGA SUPERIOR MASCULINA. El sábado, Liberia – Pérez Zeledón en el Gimnasio Municipal de Liberia (7 p.m.), Abogados – U. Latina en el gimnasio del Colegio de Abogados, en Zapote (7 p.m.), Coopeservidores Escazú – Universidad de Costa Rica en el Liceo de Escazú (8 p.m.) y Brenes Barva – Grecia en el Colegio Rodrigo Hernández de Barva (8 p.m.). Libre, Coopenae Arba. Organiza la Federación Costarricense de Baloncesto, 2233-9475 y 8709-8686, correo mpena@fecobacr.com y páginas www.fecobacr.com y www.facebook.com/fecobacostarica

* BALONMANO

TORNEO DE EXHIBICIÓN DE BALONMANO DE PLAYA. El domingo a partir de las 9 a.m. en Playa Jacó, frente a las instalaciones de Jacó Blu Beach Club. Organiza la Federación Costarricense de Balonmano (FECOBAL), teléfonos 8884-7372 y 2256-0295, correo prensafecobal@gmail.com y página www.facebook.com/FederacionCostarricenseDeBalonmanoOficial

* BÉISBOL

QUINTA FECHA DEL CAMPEONATO NACIONAL DE PRIMERA DIVISIÓN 2017. Este jueves a las 7 p.m., San Pedro – Kansas City en el Parque Antonio Escarré; este viernes a las 7 p.m., Los Guidos – Leones en el Parque Antonio Escarré; el sábado a las 7 p.m., Kansas City – Zeta Gas en el Parque Escarré; y el domingo, a las 9 a.m., Alajuela – Tigres en el Polideportivo Monserrat de Alajuela, Dantos – Matagalpa en el Parque Escarré, Turrialba – Marlins en la Cancha 5 de La Sabana y Toros – Leones en Cancha 6 de La Sabana, y a las 12 m.d., Tigres – San Pedro en el Polideportivo Monserrat, Zeta Gas – Dantos en el Parque Escarré, Pinoleros – Turrialba en el Campo 5 de La Sabana, y Marlins – Toros en Cancha 6 de La Sabana. Organiza la Federación Costarricense de Béisbol (FECOBEISA) y más detalles en los teléfonos 2549-0927 y 7211-5002, el correo dtcomunicacioncr@gmail.com y la página www.facebook.com/FCB-Federación-Costarricense-de-Beisbol-17…

* BOXEO

FESTIVAL TRANSITARTE 2017. El sábado desde las 4 p.m. y el domingo a partir de la 1 p.m. más de 50 combates al aire libre, en el cruce entre la Biblioteca Nacional, el CENAC y el Parque Nacional, en femenino y masculino. En la jornada sabatina se disputarán seis peleas femeninas de estilo olímpico y en la estelar, una profesional, entre la costarricense Carolina Arias y la mexicana Hermelinda Ramos, en las 115 libras.

CONGRESILLO TÉCNICO PARA JUEGOS NACIONALES. El sábado a las 10 a.m. en la antigua Sala del Consejo de Deportes en el Gimnasio Nacional, con la participación de delegados de todos los equipos inscritos para las eliminatorias de los XXXVI Juegos Deportivos Nacionales ICODER 2017. Organiza la Asociación Costarricense de Boxeo (ACOBOX), teléfonos 7211-5002 y 8862-9142, correo dtcomunicacioncr@gmail.com y página www.facebook.com/asociacioncostarricensedeboxeo

* CICLISMO DE MONTAÑA

SEGUNDA FECHA DE LA COPA SHIMANO 2017. El domingo a partir de las 9 a.m. en el Parque Metropolitano La Sabana, en la modalidad de Circuito Short Track (20 minutos más una vuelta en un trayecto de 1,2 km por vuelta) para las categorías élite, infantil, prejuvenil, juvenil, open y máster, en femenino y masculino. Organiza Ciclo San Nicolás con el aval de la Federación Costarricense de Ciclismo (FECOCI) y más informes en el teléfono 8826-1222, el correo electrónico jlopez@ciclosannicolas.com y la página www.facebook.com/ShimanomtbCostaRica

* CICLISMO DE PISTA

QUINTA FECHA DEL TORNEO DE VERANO 2017. El sábado a partir de las 8 a.m. en el Velódromo Nacional, en el Parque de la Paz, con competencias para las categorías molécula, infantil, prejuvenil, juvenil, élite y máster, en femenino y masculino. Organiza la Asociación Deportiva de Ciclismo de Pista (ASODECIP), teléfono 8389-4386 y correo felixmur@gmail.com

* CICLISMO DE RUTA RECREATIVO

SEXTA EDICIÓN DEL RETO CICLISTA LUCHA CONTRA EL CÁNCER POÁS 8 (POCHO). El sábado a partir de las 7.30 a.m. con salida en Freddo Fresas de Poasito y meta en el Parque Nacional Volcán Poás. El evento consiste en subir ocho veces al Poás y bajar siete veces a Poasito, para un recorrido total de 107,8 km, en la modalidad de ciclismo para todos. La actividad, que tiene como fin recaudar fondos para la construcción de un albergue para pacientes con cáncer, se organiza bajo el sistema de cero costos por lo que todos los recursos obtenidos por inscripciones y patrocinios se destinan al objetivo principal. Organiza la Asociación Deportiva Pocho con el respaldo de Fundacáncer y más detalles en los teléfonos 3532-5746 y 8501-5659, los correos presidencia@poas8.cr y salazarc.carolina@gmail.com y las páginas www.poas8.cr y www.facebook.com/Poas8

* FÚTBOL AMERICANO

NOVENO CAMPEONATO NACIONAL DE PRIMERA DIVISIÓN. Cuarta fecha, el sábado, Leones – Búfalos en cancha de San Rafael de Oreamuno (2 p.m.) y Toros – Bulldogs (2 p.m.) y Titans – Lobos (6 p.m.) en el Estadio Municipal de Flores. Organiza la Asociación de Equipos de Fútbol Americano de Costa Rica (AEFA), correo info@aefacr.com y páginas www.aefacr.com y www.facebook.com/aefacr



* FÚTBOL FEMENINO

CAMPEONATO NACIONAL DE SEGUNDA DIVISIÓN. Segunda fecha, el domingo, Junquillo Abajo – San Francisco en Junquillo Abajo (9 a.m.), Liga Femenina – Curridabat en la Urbanización José María Zeledón (11 a.m.), Olimpia – Universidad de Costa Rica en Calle Blancos (11 a.m.), Desampa 2000 – Santo Domingo en Desamparados centro (12 m.d.), Coronado – Pozos Junior en el Estadio El Labrador de Coronado (1 p.m.), Montes de Oca – Alajuelita en el estadio de Sabanilla (1 p.m.) y Herediano – Dimas Escazú en el estadio de Mercedes Norte (1 p.m.).

CAMPEONATO NACIONAL U 17. Quinta fecha, el sábado, Dimas Escazú – CODEA en el estadio de Escazú (9 a.m.), ADEUCEM – Fusión Grecia en el estadio de Atenas (11 a.m.), Moravia – San Ramón en el estadio Pipilo Umaña de Moravia (11 a.m.), Arenal Coronado – Desampa 2000 en el Complejo Arenal de Coronado (11 a.m.), Morpho FC – Curridabat en Mata de Plátano de Goicoechea (11.20 a.m.), CCDR Grecia – Herediano en el estadio de Grecia (1 p.m.), Saprissa – Coronado en el Complejo Saprissa en San Antonio de Belén (2 p.m.) y Santa Bárbara – Once Tigres en San Bosco (2 p.m.).

CAMPEONATO NACIONAL U 15. Quinta fecha, el sábado, Herediano – Morpho FC en San Pedro de Barva (9 a.m.), CODEA – Desampa 2000 en el Polideportivo Monserrat de Alajuela (11 a.m.), Academia Castillo – Moravia en La Pitahaya de Cartago (11.40 a.m.) y Coronado – San Ramón en el Estadio El Labrador de Coronado (1 p.m.). Organiza la Unión Femenina de Fútbol (UNIFFUT), teléfonos 2589-1450 (extensión 138) y 6002-0701, correos mario080960@gmail.com y juanwong1609@gmail.com y página www.facebook.com/UnionFemeninadeFutbolCostaRica

* FÚTBOL MASCULINO AFICIONADO

CAMPEONATO NACIONAL DE PRIMERA DIVISIÓN DE LINAFA – TORNEO PIONNER 2016 – 2017. Octavos de final, juegos de ida, el domingo, Santo Domingo – Hojancheña en cancha de Quebradas (10.30 a.m.), ADR Esparza – Municipal Santa Ana en San Rafael de Esparza (11 a.m.), Deportivo Nimboyore – San Pablo FC Chirripó en cancha de Portegolpe (11 a.m.), Fusión Puerto Viejo Sarapiquí – Upala en el estadio de La Virgen (12 m.d.), Unión Deportiva Puriscal – Sarchí en el estadio de Puriscal (1 p.m.), Municipal Guarco – ADF Siquirres en cancha del Tejar (3 p.m.), Selección de San Rafael Abajo – Chomes en el ST Center de Aserrí (3.15 p.m.) y DRG Pavas – Selección de Canoas en el Estadio Ernesto Rohrmoser de Pavas (3.30 p.m.). Organiza la Liga Nacional de Fútbol Aficionado (LINAFA), teléfono 2589-1460 (ext. 102), correo joyce.salazar@linafa.org y páginas www.linafa.net y www.facebook.com/linafacostarica y más detalles en los teléfonos 8924-0649 y 7211-5002 y en el correo dtcomunicacioncr@gmail.com

* FÚTBOL SALA

CAMPEONATO NACIONAL LIGA PREMIER 2017 MASCULINO. Primera fecha, el sábado a las 8 p.m., Orotina Futsal – Alajuela Futsal en el Polideportivo de Orotina, Grupo Line – ADIBBO Futsal en el Polideportivo de San Francisco de Dos Ríos, Borussia Futsal – JOMA Extremos en la Villa Deportiva de Desamparados, Paraíso Futsal – Fusión Goicoechea en el Polideportivo Claude Hope en Agua Caliente en Cartago, Limón Futsal – Hatillo Futsal en el Gimnasio de la Universidad de Costa Rica sede Limón y A.D. PZ Canastico Futsal – Suministros Yustin La Aurora en el Polideportivo de Pérez Zeledón; y el lunes, San Isidro Futsal – San Antonio en el gimnasio del Liceo de San Isidro de Heredia (8.05 p.m. Transmisión en vivo por Extra TV Canal 42) y T Shirt Mundo – Homeless San Francisco en el Polideportivo de San Francisco de Dos Ríos (8.15 p.m.).

FINAL DEL TORNEO DE COPA LIFUTSAL FEFUCI 2016-2017 FEMENINA. Juego de ida, este jueves, Alajuela Futsal – Santo Domingo B en el Polideportivo Monserrat en Alajuela (6.30 p.m.). El encuentro de vuelta se realizará el domingo 26 de marzo en el Polideportivo de Santo Domingo.

TORNEO DE COPA LIFUTSAL FEFUCI 2016-2017 MASCULINO. Semifinales, juegos de ida, el sábado, Colegio Puriscal – Tilarán Futsal en el gimnasio del Colegio Técnico Profesional de Puriscal (7 p.m.); y el domingo, FC Trinidad – Proceso Alajuelita en el gimnasio de La Trinidad de Moravia (5.30 p.m.). Organiza la Liga de Fútbol Sala (LIFUTSAL), adscrita a la FEDEFUTBOL, teléfonos 2248-1933 y 8925-9489, correos futsalprensa@gmail.com y prensa@lifutsal.net y página www.lifutsal.net

* MOTOCROSS, BMX Y MTB FREE STYLE

UNDÉCIMO X-KNIGHTS COSTA RICA. El sábado a partir de las 7 p.m. en el Estadio Nacional, con la participación de reconocidos pilotos internacionales, quienes efectuarán acrobacias en motocicletas de 250 c.c. y en bicicletas de BMX Y MTB. Organiza RPM TV Xtreme Family Entertainment, y más detalles en los teléfonos 8390-0170 y 7075-3130, los correos jennifer@rpmtv.net y adriana@rpmtv.net y en la página www.facebook.com/RPMTV.Oficial

* PATINAJE

SEGUNDA FECHA DEL CAMPEONATO NACIONAL DE VELOCIDAD 2017. El sábado a las 8 a.m. en la pista de atletismo de la Ciudad Deportiva de San Carlos (velocidad en circuito en 100 metros carriles) y el domingo a las 8 a.m. en el Patinódromo Maracaná de Ciudad Quesada (fondo en línea en pista), con la participación de más de 200 competidores en diez categorías, desde Infantil D (5-6 años) hasta Élite. Organiza la Federación Costarricense de Patinaje y Deportes Afines (FEDEPAT), teléfonos 8922-1660 y 8915-7753, los correos presidente@fedepat.com y maximoaraya.sibaja@gmail.com y la página www.facebook.com/fedepat

* RACQUETBALL

SEGUNDO TORNEO NACIONAL 2017. El viernes desde las 6 p.m. y el sábado y domingo a partir de las 9 a.m. en el San José Indoor Club, en Curridabat, para las categorías singles de AA, A, B, C, Novatos, Femenina, +35 A, +35 B, U 12, U 10y U 8, y de dobles Open, A y B, Femenina y +35. El certamen, que se inició el pasado fin de semana, continuará de lunes a viernes a partir de las 6 p.m. y concluirá el sábado 25 con las finales. Organiza la Federación Costarricense de Racquetball (FECORA), teléfonos 2234-6368 y 8828-6876, correos info@racquetballcr.com y marcelogomez@racsa.co.cr y páginas www.racquetballcr.com y www.facebook.com/groups/413230008811106

* RECREACIÓN

DOMINGOS FAMILIARES SIN HUMO. Sexta jornada, el domingo a partir de las 9 a.m. en el Paseo Colón, actividades recreativas y deportivas para promover el desarrollo de la actividad física y mental en ambientes libres de la contaminación por el humo. La actividad se mantendrá los domingos 26 de marzo y 9 de abril. Organizan la Municipalidad de San José y su Comité Cantonal de Deportes y Recreación con el apoyo del Ministerio de Salud y el Patronato Nacional de la Infancia y más detalles en el teléfono 2222- 7916 y la página www.facebook.com/ccdrsj

* RUGBY

PRIMERA FECHA DEL CAMPEONATO NACIONAL 2017 FEMENINO Y MASCULINO. El domingo a partir de las 9 a.m. en la cancha ubicada al costado este del Estadio Nacional en el Parque Metropolitano La Sabana, con la participación de diez equipos en la rama masculina y cinco en femenino. Organiza la Federación de Rugby de Costa Rica y más detalles en los teléfonos 8717-4793 y 8814-9312, los correos prensa@federacionrugbycr.com y federugbycr@gmail.com y las páginas www.facebook.com/notirugbycr y www.facebook.com/federacionrugbycr

* SOFTBOL

CAMPEONATO NACIONAL DE LANZAMIENTO MODIFICADO. Este jueves a las 7.30 p.m., Doble Play – Cubanitos en el Campo 1 de La Sabana, y Cartago – Marineros en el Campo 2, también en La Sabana; y este viernes a las 7.30 p.m., Bruncas – Irazú en el Campo 1 de La Sabana y Martes – Ticos en el Campo 2, también en La Sabana.

CAMPEONATO NACIONAL DE BOLA RÁPIDA. El sábado, Cartago – Pitiyankees (8 a.m.) y Sabor Venezolano – Heredia (11 a.m.) en el Campo 1 de La Sabana, y Ticos – Doble Play en el Campo 2, también en La Sabana (8 a.m.).

CAMPEONATO NACIONAL DE BOLA LENTA. El sábado, Bruncas – Pitiyankees en el Campo 1 de La Sabana (9.30 a.m.) y Doble Play – Ticos (9.30 a.m.) y Alajuela – Abogados (11 a.m.) en el Campo 2.

CAMPEONATO NACIONAL MÁSTER. El domingo, Litigantes – Soporte Médico (8 a.m.) y Ticos – Shut (9.30 a.m.) en el Campo 2 de La Sabana.

CAMPEONATO NACIONAL FEMENINO. El domingo, Panteras – Tigers (10 a.m.) y Brujas – Pinoleras (12 m.d.) en el Campo 1 de La Sabana, y Águilas – Thunders en el Campo 2 (11 a.m.). Organiza la Federación Costarricense de Bola Suave (FECOSOFT), teléfono 8839-3856, correos roberto.castroa@yahoo.com y marvinraal@yahoo.com y página www.facebook.com/federacion.softball.costarica

* VOLEIBOL DE PLAYA

SEGUNDA FECHA DEL CAMPEONATO NACIONAL 2017. El sábado y domingo desde las 8 a.m. en Playa Tambor, con la participación de 80 parejas en las categorías A y Sub 19, en femenino y masculino. Las siguientes fechas están previstas para celebrarse el 1 y 2 de abril (Punta Leona), 29 y 30 de abril (Ciudad Colón), 13 y 14 de mayo (Jacó), 27 y 28 de mayo (Tamarindo), 10 y 11 de junio (Ciudad Colón) y 17 y 18 de junio (Manuel Antonio). Organiza la Asociación de Voleibol de Playa de Costa Rica y más detalles en los teléfonos 8344-2217 y 8833-4118, el correo alvarocastro28@hotmail.com y la página www.facebook.com/avpcr