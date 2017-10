Denuncian incumplimiento de contrato de concesión de servicio de ferry a Paquera: Solicitan que se obligue a la empresa Naviera Tambor a contratar otro ferry mientras el Tambor 2 esté fuera por mantenimiento en dique seco

Ferry Tambor 2 cuando llegaba este martes a Paquera.

Franklin Castro Ramírez

franklindecostarica@gmail.com

Whatsapp (506) 89384176

El supuesto incumplimiento del contrato de concesión del derecho de línea para la explotación del servicio público de cabotaje para pasajeros y vehículos entre Puntarenas y Paquera, es el motivo de una denuncia interpuesta contra la empresa Naviera Tambor S.A., ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos ARESEP.

La denuncia se enfatiza en que variará el horario de salida del ferry entre Puntarenas – Paquera y viceversa, suprimiendo durante un mes y 10 días la salida del primer ferry de 5:00 a.m. de Puntarenas (Del lunes 23 de Octubre hasta el Domingo 03 de Diciembre inclusive), reduciendo dos viajes por sentido.

“Es decir, se aumenta el intervalo entre viajes en promedio a 4 horas, llegando a ser de 12 horas en el caso del sentido Paquera – Puntarenas, dado que el último ferry es a las 5:00 p.m. y se vuelve a reactivar el servicio hasta las 5:00 a.m. del día siguiente”, dice la denuncia presentada por el usuario Adrián Rodríguez Fuentes y respaldada por dos testigos de apellidos Gamboa Zeledón y Rugama Valdes. Mi Prensa tiene copia de la misma.

“Al retirar una de las embarcaciones (Tambor II) por supuesto mantenimiento, se me afecta de manera directa tanto económica como emocionalmente, dado que trabajo como docente en el Colegio Técnico Profesional de Paquera, con horario de 7:00 a.m. a 4:30 p.m. y mi residencia se encuentra en El Roble de Puntarenas”, agrega.

“Diariamente abordo el ferry de 5:00 a.m. para llegar a tiempo a mi trabajo y regreso a mi hogar en ferry de 5:00 p.m., por lo que durante el tiempo que se mantenga el horario anunciado por la empresa Naviera Tambor S.A., me es imposible cumplir con mis obligaciones con respecto a la hora de entrada al trabajo, a menos que alquile un lugar para pernoctar”, afirma.

Sigue la denuncia textualmente:

Así mismo, incurriré en mayores gastos por alimentación. Todo lo anterior, con sustento en la Ley de Servicio de Cabotaje de la República (N°2220/1958) en su artículo 3°, así como la Ley de Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (N° 7593/1996) en su artículo 5°, que catalogan al cabotaje como un servicio público.

En este punto es importante recordar que, de acuerdo al artículo en mención, la ARESEP fijará precios y tarifas; además velará por el cumplimiento de las normas de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación

óptima; según el artículo 25 de esta ley. Los servicios públicos antes mencionados son: [párrafo aparte] g) los servicios marítimos y aéreos en los puertos nacionales […]

El artículo 3° del Contrato de Concesión de marras se indica claramente que la prestación efectiva del servicio iniciará con dos transbordadores, pudiendo ampliarse la cantidad de los mismos en rigor de la demanda del servicio, la expansión de las actividades económicas en la zona de influencia del servicio, entre otras.

Sin embargo, no se menciona en dicho contrato la disminución en el número de navíos. Por otro lado, el artículo 6° establece que los horarios de servicio se prestará de conformidad con los horarios autorizados a la fecha de oferta o conforme a los que en lo futuro defina y autorice el MOPT, para las dos épocas de demanda. Lo anterior no se ha cumplido, puesto que no existe información alguna por parte del MOPT sobre dicho cambio de horario.

Petitoria.

Solicito se sancione a la empresa de acuerdo con la normativa vigente y se le obligue a contratar un navío durante el tiempo que se encuentre fuera de servicio el navío Tambor II por mantenimiento. La embarcación deberá cumplir con las condiciones y características descritas en el contrato de concesión, a fin de garantizar en todo momento la prestación del servicio de forma oportuna, continua, ininterrumpida, eficiente, efectiva, segura e igualitaria, cumpliendo fielmente las especificaciones establecidas en el Contrato de Concesión.

Este martes la ARESEP respondió la denuncia fue recibida y que se le dará el trámite respectivo.