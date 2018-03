Finalizaron trabajos en Terminal de Playa Naranjo: Servicio de ferry entre Puntarenas y Playa Naranjo de regreso desde este viernes 09 de marzo 2018

Terminal Playa Naranjo. Foto MOPT, cortesía para Mi Prensa.

Redacción, fotos, video y programa de radio: Franklin Castro R.

Desde este viernes 9 de marzo 2018, vuelve a la normalidad el servicio público de cabotaje, modalidad ferry, en la ruta Puntarenas – Playa Naranjo y viceversa. De acuerdo a la División Marítima Portuaria, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), la intervención programada permitirá reanudar este servicio público, que estaba suspendido desde el pasado 27 de febrero.

Los trabajos en Playa Naranjo consistieron en la sustitución de la rampa de acceso a los ferris, así como los duques y el marco de izaje, todo con un costo de ₵450 millones, ejecutados con recursos del MOPT.

Esta obra es parte de las mejoras que ha venido realizando el Ministerio en los últimos años, en las terminales de transbordadores del Golfo de Nicoya. Las salidas del ferry de Puntarenas, serán a las 6:30 a.m., 10:00 a.m., 2:30 p.m. y 7:00 p.m. y de Playa Naranjo, a las 8:00 a.m., 12:30 p.m., 4:30 p.m. y 8:30 p.m.